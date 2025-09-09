দুর্গাপুর এনআইটিতে পুরীর শঙ্করাচার্যের দীক্ষার অনুষ্ঠান ! শিক্ষার গৈরিকীরণের অভিযোগে তুঙ্গে বিতর্ক
দেশের অন্যতম সেরা বিজ্ঞান-প্রযুক্তি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এনআইটিতে আসছেন পুরীর শঙ্করাচার্য নিশ্চলানন্দ সরস্বতী মহারাজ ৷ পড়ুয়াদের উদ্বুদ্ধ করার পাশাপাশি তিনি দীক্ষাও দেবেন ক্যাম্পাসেই !
দুর্গাপুর, 9 সেপ্টেম্বর: কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের 'গৈরিকীকরণ' ! দুর্গাপুরের এনআইটি ক্যাম্পাসে পুরীর শঙ্করাচার্য নিশ্চলানন্দ সরস্বতী মহারাজজির 'দীক্ষা দান' ঘিরে তুঙ্গে বিতর্ক ৷ অনুষ্ঠান সম্পর্কে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে বলা আছে, অন্য কর্মসূচির পাশাপাশি দীক্ষাও দেবেন শঙ্করাচার্য ৷
এ ব্যাপারে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টর অরবিন্দ চৌবের বক্তব্য, তাঁদের তরফে দীক্ষা দানের কোনও কর্মসূচি হচ্ছে না ৷ কোনও পড়ুয়া ব্যক্তিগতভাবে চাইলে দীক্ষা নিতে পারেন ৷ আগামী 10 ও 11 সেপ্টেম্বর দুর্গাপুরে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি (এনআইটি)-তে দু'দিনের কর্মসূচিতে যোগ দিতে আসছেন পুরীর শঙ্করাচার্য ৷
সাংবাদিক বৈঠকে ডিরেক্টর জানান, সফরের প্রথম দিন 10 সেপ্টেম্বর পড়ুয়াদের উদ্বুদ্ধ করতে 'যুব শক্তি ও ভারতীয় গ্রন্থ পরম্পরা' বিষয়ে বক্তৃতা করবেন শঙ্করাচার্য ৷ পরদিন ক্যাম্পাসেই দর্শনের পাঠ দেবেন ৷ তরুণ পড়ুয়াদের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করবেন ৷ তাঁর কাছে যদি কেউ কিছু জানতে চান তাহলে তাঁকে সেটা বুঝিয়ে দেবেন । অনেক তরুণ পড়ুয়া মানসিক অবসাদ ভোগেন ৷ তাঁদের অবসাদ কাটানোর জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেবেন ৷ কেউ চাইলে ব্যক্তিগতভাবে দীক্ষা নিতে পারেন ৷ এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও ভূমিকা নেই ৷
বিজ্ঞাপনে দীক্ষা দানের প্রসঙ্গ থাকা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি জানান, এই বিজ্ঞাপনগুলি এখানে তৈরি হয়নি ৷ পুরী থেকে তৈরি হয়ে এসেছে ৷ এরপর ডিরেক্টরের কাছে জানতে চাওয়া হয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় গুরুকে কেন আমন্ত্রণ করা হল ? এই প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, "ভারতীয় জ্ঞানের পরম্পরায় কোনও ধর্মের বিষয় নেই ৷ পুরীর শঙ্করাচার্য নিশ্চলানন্দ সরস্বতী মহারাজ বৈদিক গণিত বিষয়ে পণ্ডিত ৷ তিনি বিভিন্ন জায়গায় এই নিয়ে ভাষণ দিয়েছেন ৷ ইসরো, ডিআরডিও, আইআইটি কানপুরের মতো বিজ্ঞান-প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানগুলি তাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে ৷ সেখানে বৈদিক গণিত বিষয়ে তিনি ভাষণ দিয়েছেন ৷"
তৃণমূলের প্রতিক্রিয়া
পশ্চিম বর্ধমান জেলার তৃণমূল মুখপাত্র উজ্জ্বল মুখোপাধ্যায় বলেন, "কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতর ধর্মীয় মেরুকরণ হচ্ছে ৷ আরএসএস-এর মদতেই এইসব কাজ হচ্ছে ৷ এনআইটি'র ভালো ভালো ছেলেদের মাথায় কুসংস্কার ঢুকিয়ে দেওয়া মানে তাঁদের অগ্রগতির পথে বাধা দেওয়া ৷ আরএসএস-বিজেপির মূল লক্ষ্য মেধাবি পড়ুয়াদের মাথায় ধর্মগুরুদের মাধ্যমে কোনও ভাবে ধর্মীয় গোঁড়ামি ঢুকিয়ে দেওয়া ৷ তাঁরাও যদি সেসব শুনে প্রভাবিত হয়, তাহলে তাঁদের মনেও সাম্প্রদায়িকতার বিষ ঢুকে যাবে ৷ আমাদের সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলা আছে ৷" এদিকে তৃণমূল প্রাক্তন মুখপাত্র কুণাল ঘোষের বক্তব্য, "বিজ্ঞান ও ধর্ম- দু'টি আলাদা বিষয় ৷ এর সঙ্গে রাজনীতির কোনও সম্পর্ক নেই ৷ এনিয়ে আমি কোনও মন্তব্য করতে চাই না ৷ ৷"
বামের বক্তব্য
প্রাক্তন সিপিএম বিধায়ক বিপ্রেন্দু চক্রবর্তী বলেন, "ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের অধীনে একটি বিজ্ঞান-প্রযুক্তির শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ৷ সারা দেশে বিখ্যাত ৷ আমাদের দেশ ধর্মনিরপেক্ষ ৷ কোনও সরকারি জায়গা বিশেষ ধর্মীয় কাজে ব্যবহৃত না হওয়াই বাঞ্ছনীয় ৷ সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মগুরু আসবেন এবং দীক্ষা দেবেন ৷ এটা কলেজ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ছাড়া হতে পারে না ৷ এটা দেশের জন্য দুর্ভাগ্যজনক ৷"
বিজেপির বক্তব্য
জেলা বিজেপির সহ-সভাপতি চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় বিরোধীদের পাল্টা প্রশ্ন করেন, "পশ্চিমবঙ্গে কলেজে ছাত্র সংসদ নির্বাচন কেন হয় না ? সমবায় নির্বাচন কেন সুষ্ঠুভাবে হয় না ? দুর্গাপুরে পুরসভা নির্বাচন কেন করতে পারছে না ? ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি কলোনিতে যাঁরা বাস করেন, যাঁরা অধ্যাপক, অশিক্ষক কর্মী- তাঁরা কোন ধর্ম গুরুকে নিয়ে আসবেন, সেটা তাঁদের ব্যক্তিগত মৌলিক অধিকার ৷ তাঁদের ধর্মীয় চেতনা, মৌলিক অধিকারকে খর্ব করার অধিকার কারও নেই ৷"
সবমিলিয়ে কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক দ্বারা পরিচালিত এনআইটি ক্যাম্পাসে পুরীর শঙ্করাচার্যের দীক্ষা দানের অনুষ্ঠান ঘিরে জোরদার বিতর্ক তৈরি হয়েছে ৷ একটি বিজ্ঞান-প্রযুক্তির শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কীভাবে এই ধর্মীয় কর্মকাণ্ড হতে পারে, সেই প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে দুর্গাপুরে ৷ এখন কর্তৃপক্ষ এই বিতর্ক কীভাবে সামাল দেবে, সেটাই সবচেয়ে বড় প্রশ্ন ৷