ETV Bharat / state

বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে সিএএ আবেদন শিবির, বিরোধিতায় সরব তৃণমূল

সিএএ শিবিরের আয়োজন হল বিজেপির কার্যালয়ে ৷ এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা ৷ নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ জানাতে চলেছে তৃণমূল ৷

CAA camp
বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে CAA আবেদন শিবির (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 20, 2025 at 9:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

দুর্গাপুর, 20 সেপ্টেম্বর: পুজোর আগে হাতে গোনা মাত্র কয়েকটা দিন বাকি ৷ তার আগেই দুর্গাপুরে আচমকাই আয়োজিত হল সিএএ শিবির। তাও আবার বিজেপির কার্যালয়ে ! আর এই শিবিরকে ঘিরে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। তৃণমূল কংগ্রেসের কটাক্ষ, সরকারি নিয়ম ভেঙে এসব করে আদতে উদ্বাস্তুদের মন পেতে চাইছে বিজেপি।

শনিবার সকাল থেকে দুর্গাপুরের 31 নম্বর বিদ্যাসাগর অ্যাভিনিউয়ের বিজেপি কার্যালয়ে এই ক্যাম্পের আয়োজন করা হয় ! সকাল থেকেই মানুষের আনাগোনা লেগেছিল ৷ একের পর এক আবেদনপত্র জমা পড়ছে ৷ সে সব খতিয়ে দেখতে ব্যস্ত বিজেপির কর্মীরা ৷ আবেদনপত্র দেখার পাশাপাশি সে সব সংরক্ষণও করে রাখা হচ্ছে ৷ দেখে মনে হতেই পারে যেন কোনও সরকারি দফতরে কাজ চলছে ৷

শুধু তাই নয়, রীতিমতো ফিতে কেটে শিবিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন হরিণঘাটার বিজেপি বিধায়ক অসীম সরকার। তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন দুর্গাপুর পশ্চিমের বিধায়ক লক্ষণ ঘড়ুই, বিজেপি জেলা সহসভাপতি চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ বিজেপির নেতারা ।

শিবিরের উদ্বোধন করার পর বিজেপি বিধায়ক অসীম সরকার বলেন, “যাঁরা উদ্বাস্তু আছেন তাঁদের ভারত সরকার নাগরিকত্ব দিতে চায়। কিন্তু রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এই উদ্যোগের বিরোধিতা করছেন। বহুদিন ধরে ওপার বাংলা থেকে এপারে এসে বসবাস করা মানুষদের নাগরিকত্ব দেওয়ার জন্যই এই শিবির। পৃথিবীতে একমাত্র ভারতবর্ষেই এইভাবে নাগরিকত্ব দেওয়া হচ্ছে আর কোনও দেশে দেওয়া হয়নি।" একই সঙ্গে তৃণমূলের অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে তিনি বলেন, "তৃণমূল কংগ্রেস কী বলল তাতে আমাদের কিছু এসে যায় না।"

এই শিবিরকে কেন্দ্র করে সুর চড়িয়েছে তৃণমূলও ৷ রাজ্যের শাসকদলের তরফে সরব হয়েছেন জেলায় দলের মুখপাত্র উজ্জ্বল মুখোপাধ্যায়। তাঁর বক্তব্য, “ভারত সরকারের কর্মসূচি সরকারি দফতরেই হওয়া উচিত। বিজেপি দলীয় কার্যালয়ে ক্যাম্প মানে ভোটের আগে উদ্বাস্তুদের মন পাকা করার খেলা। আমরা এর বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ জানাব।”

কিন্তু পুজোর মুখে হঠাৎ করে সিএএ নিয়ে এই আবেদন শিবির কেন ? রাজনৈতিক মহলের একটা বড় অংশ মনে করছে, আগামী বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে এই সিএএ-কে অন্যতম প্রধান হাতিয়ার করবে বিজেপি ৷ পুজোর আগে দলীয় কার্যালয়ে ক্যাম্প তৈরি করে সেই কাজটাই শুরু করে দিল গেরুয়া শিবির ৷

For All Latest Updates

TAGGED:

CAA CAMP IN BJP PARTY OFFICEনাগরিকত্ব সংশোধনী আবেদনবিজেপিCAA CAMP

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

সপ্তমীর হোমের আগুন নেভে বিসর্জনে! অতীত আঁকড়ে মণ্ডল বাড়ির দুর্গাপুজো

রোদ-বৃষ্টি-ঘামেও টিকে থাকবে মেক আপ ! এবার পুজোয় আপনার লুকই বাজিমাত

কলকাতায় পুজোর থিমে AI ও রোবটের যুগ, 50 বছর এগিয়ে নিয়ে যাবে টাইম মেশিন

GST ছাড়ের জের; 22 সেপ্টেম্বর থেকে কমছে দুধ-আইসক্রিম, ঘি-মাখনের দাম

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.