থ্রেট কালচারে অভিযুক্ত সাসপেন্ড ছাত্রনেতা ফেস্ট কমিটিতে, বিতর্কে কলেজ কর্তৃপক্ষ

উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের হুমকি সংস্কৃতিতে অভিযুক্ত ও সাসপেন্ড হওয়া ছাত্রনেতার হাতে ফেস্ট আয়োজনের দায়িত্ব ৷ এই ঘটনায় বিতর্ক তৈরি হয়েছে কলেজে ৷
Published : September 6, 2025 at 6:51 PM IST
শিলিগুড়ি, 5 সেপ্টেম্বর: ফের বিতর্কে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল ! এবার কলেজ ফেস্টের আয়োজনে প্লাজমা কমিটিতে যুগ্ম-আহ্বায়কের দায়িত্ব দেওয়া হল থ্রেট কালচারে অভিযুক্ত ও বহিষ্কৃত ছাত্রনেতাকে ৷ স্বভাবতই এই ঘটনায় বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে ৷
উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ সূত্রে জানা গিয়েছে, কলেজ ফেস্টের আয়োজক প্লাজমা কমিটিতে যুগ্ম-আহ্বায়ক করা হয়েছে থ্রেট কালচারে অভিযুক্ত ছাত্রনেতা জয় লাকড়াকে ৷ এতে ফের একবার কলেজ ফেস্টের কমিটির নাম করে থ্রেট কালচারে অভিযুক্তরা কলেজ ক্যাম্পাসে পিছন দরজা দিয়ে কলেজে ঢোকার প্রচেষ্টা করছে বলে অভিযোগ উঠেছে ৷ শুধু তাই নয়, এই ঘটনায় কলেজ কর্তৃপক্ষের একাংশ এতে সাহায্য করছে বলেও অভিযোগ ৷
20 ও 21 সেপ্টেম্বর কলেজ ফেস্ট হবে ৷ নির্বাচিত ছাত্র সংসদ না-থাকায় অধ্যক্ষ একটি আয়োজক কমিটি গড়ে দেন ৷ সেই কমিটিতেই যুগ্ম আহ্বায়ক পদে রয়েছেন জয় ৷ কলেজে হুমকি সংস্কৃতি ও র্যাগিংয়ের অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ার ঠিক এক বছর আগে কলেজ কাউন্সিল তাঁকে সাসপেন্ড করেছিল ৷ অথচ সেই পড়ুয়াকে আয়োজনের দায়িত্ব দিয়ে বিতর্কে জড়িয়েছে কর্তৃপক্ষ ৷
গত বছর অগস্টে আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে কর্তব্যরত তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ করে খুনের ঘটনার পর রাজ্যের বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজে থ্রেট কালচার, বেআইনি কার্যকলাপের অভিযোগ প্রকাশ্যে আসতে শুরু করে ৷ একইভাবে উঠে আসে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের নাম ৷
গত বছর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় কলেজ কাউন্সিল বৈঠক করে বেশ কয়েকজনকে কলেজ থেকে সাসপেন্ড করেছিল ৷ এমনকী তাদের কলেজ ক্যাম্পাসে ঢোকা নিষিদ্ধ করার পাশাপাশি হস্টেল ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা বলা হয়েছিল । সেই অভিযুক্ত ডাক্তারি পড়ুয়াদের একজন জয় লাকড়া ৷
এবছর তাঁকেই কলেজ ফেস্ট আয়োজনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, যা নিয়ে ক্ষুব্ধ পড়ুয়াদের একাংশ ৷ তাঁদের দাবি, এই ঘটনা প্রমাণ করে কলেজ কর্তৃপক্ষ হুমকি সংস্কৃতির কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ৷ কর্তৃপক্ষ অভিযুক্তদের পাশে রয়েছে ৷ এভাবে হাতে ক্ষমতা দিয়ে ফের প্রতিষ্ঠানকে অশান্ত করার সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে ৷ এর প্রতিবাদে আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বিক্ষুব্ধ পড়ুয়ারা ৷ যদিও এই বিষয়ে জয় লাকড়ার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলেও তাঁর প্রতিক্রিয়া মেলেনি ৷
মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ সঞ্জয় মল্লিক বলেন, "সাসপেন্ড হওয়া পড়ুয়ারা আদালতে গিয়েছিলেন ৷ আদালতের নির্দেশেই তাঁরা আবার কলেজে পঠনপাঠন, পরীক্ষা-সহ সমস্ত ক্ষেত্রে ফিরেছে ৷ আদালতের উপরে তো আমরা কেউ নই ৷ তাই প্লাজমা আয়োজনের দায়িত্ব দেওয়ায় কোনও অন্যায় দেখছি না ৷"
অল ইন্ডিয়া ডেমোক্র্যাটিক স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন-এর (এআইডিএসও) মেডিক্যাল শাখার নেতা তথা কলেজের ইন্টার্ন হিরণ্ময় রায় বলেন, "র্যাগিং, থ্রেট দেওয়ার অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ার পর যে পড়ুয়াকে সাসপেন্ড করা হল, তিনি ও তাঁর গোষ্ঠী ফেস্টের দায়িত্ব পেলেন ৷ কলেজ কর্তৃপক্ষ যাঁরা অন্যায় করছেন, তাঁদের সমর্থন করে ৷ আগামীতে আবারও কলেজে অশান্তির পরিবেশ তৈরির সম্ভাবনা প্রবল ৷ আমরা তাই আন্দোলনে নামব ৷ প্রত্যেক পড়ুয়ার কাছে ফেস্ট বয়কটের আবেদন জানানো হবে ৷"
আরজি কর হাসাপাতালের ঘটনার পর উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে হুমকি সংস্কারের বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলন দেখা গিয়েছিল ৷ শাসকদলের ছাত্র সংগঠনের কয়েকজন ডাক্তারি পড়ুয়ার বিরুদ্ধে কলেজ ও হস্টেলে নিয়মিত হুমকি দেওয়া, র্যাগিংয়ের নামে শারীরিক অত্যাচার করার অভিযোগ ওঠে ৷ অধ্যক্ষকে ঘেরাও করেন আন্দোলনকারীরা ৷ সেই অভিযোগ খতিয়ে দেখতে তদন্ত কমিটি গঠন করেন তৎকালীন অধ্যক্ষ ডাঃ ইন্দ্ৰজিৎ সাহা ৷ কমিটির রিপোর্ট নিয়ে কলেজ কাউন্সিলের বৈঠক হয় ৷ পাঁচজন পড়ুয়ার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাঁদের কলেজ থেকে ছ'মাসের জন্য সাসপেন্ড করা হয়েছিল ৷ তাঁদের হস্টেল ছেড়ে যাওয়ার নির্দেশ দেয় কর্তৃপক্ষ ৷