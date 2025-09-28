ETV Bharat / state

সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারের পুজো ঘিরে ফের বিতর্ক, পুলিশকে নিশানা বিজেপি কাউন্সিলরের

কলকাতার অন্যতম বড় পুজো সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারের পুজো৷ সেই পুজো নিয়ে পুলিশ ইচ্ছাকৃত জটিলতা তৈরি করতে চাইছে বলে অভিযোগ৷

Santosh Mitra Square Durga Puja
সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারের মণ্ডপে অপারেশন সিঁদুরের লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো৷ (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 28, 2025 at 12:05 PM IST

কলকাতা, 28 সেপ্টেম্বর: দুর্গাপুজোর মরসুমে আলো ঝলমলে শহরজুড়ে আনন্দের আবহ, কিন্তু তার মাঝেই ফের বিতর্কের আবহ তৈরি হয়েছে সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারে। কলকাতার প্রথম সারির এই পুজো প্রতি বছর দর্শনার্থীদের ভিড় টানে। তবে গতবার যেমন পুলিশের সঙ্গে সংঘাতের ঘটনায় শিরোনামে এসেছিল লেবুতলা পার্কের পুজো, এই বছরও প্রায় একই ছবি। উদ্যোক্তাদের অন্যতম মুখ এবং বিজেপি কাউন্সিলর সজল ঘোষ সরাসরি অভিযোগ তুলেছেন, কলকাতা পুলিশ প্রতিশোধস্পৃহা থেকে কাজ করছে এবং পরিকল্পনা করে এই পুজো ভণ্ডুল করার চেষ্টা করছে।

তাঁর বক্তব্য, ‘‘পুলিশ ইচ্ছাকৃতভাবে নানা জটিলতা তৈরি করছে। আমরা পুলিশকে বলেছি, লিখিত নির্দেশ দিন, আমরা পুজো বন্ধ করব। কিন্তু তারা বলছে ‘চালানো যাবে না’, আবার বলছে ‘চালাতে দেওয়া হবে না নয়’। এর মানেটা কী?” সজল ঘোষ মনে করেন, গত শুক্রবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এই পুজো উদ্বোধন করার পর থেকেই সমস্যার সূত্রপাত।

Santosh Mitra Square Durga Puja
দুর্গা প্রতিমা (নিজস্ব ছবি)

সজল ঘোষের অভিযোগ, পুজোর লাইট অ্যান্ড সাউন্ডের দায়িত্বে থাকা সংস্থাকে মুচিপাড়া থানার পুলিশ নোটিস পাঠিয়েছে। ওই নোটিসে সংস্থার লাইসেন্স, উদ্যোক্তাদের সঙ্গে চুক্তিপত্র, জিএসটি-সংক্রান্ত নথি এবং সাউন্ড লিমিট সংক্রান্ত কাগজপত্র জমা দিতে বলা হয়েছে। উদ্যোক্তাদের প্রশ্ন, দুর্গাপুজোর মতো উৎসব আয়োজন করতে হলে কি এইসব বাধার মুখোমুখি হতে হবে?

এখানেই থামেননি সজল ঘোষ। তিনি অভিযোগ করেন, পুলিশ তাঁদের এলাকায় নিযুক্ত সমস্ত সিভিক ভলান্টিয়ারকে বসিয়ে দিয়েছে। কারণ হিসেবে তাঁর বক্তব্য, পুলিশ মনে করছে ওই ভলান্টিয়াররা উদ্যোক্তাদের পক্ষ নেবেন। তিনি স্মরণ করিয়ে দেন, আগেও একটি প্যান্ডেল এভাবেই বন্ধ করা হয়েছিল। এবারও একই ছক কষা হয়েছে। দুর্ঘটনার অজুহাত তুলে উদ্যোক্তাদের দোষী সাব্যস্ত করার পরিকল্পনা চলছে বলে তাঁর অভিযোগ।

Santosh Mitra Square Durga Puja
সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারের মণ্ডপে অপারেশন সিঁদুরের লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো৷ (নিজস্ব ছবি)

ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন ব্যারিকেড নিয়েও। সজল ঘোষ বলেন, "সরকার-বিরোধী আন্দোলনের সময় যেমন বিশাল ব্যারিকেড বসানো হয়, এখানেও তেমনটা করা হয়েছে। 40 ফুটের রাস্তা গার্ডরেল দিয়ে সঙ্কুচিত করে 15 ফুট করা হয়েছে। এতে মানুষকে 700 মিটার রাস্তা পার হতে গিয়ে তিন কিলোমিটার ঘুরতে হচ্ছে।"

Santosh Mitra Square Durga Puja
সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারের মণ্ডপে অপারেশন সিঁদুরের লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো৷ (নিজস্ব ছবি)

কলকাতার পুলিশ কমিশনার অবশ্য এই অভিযোগ মানতে নারাজ। তাঁর বক্তব্য, "সবাই যাতে নিয়ম মেনে চলেন সেটাই দেখা হচ্ছে। জনগণের সুরক্ষার জন্য কোনও কিছুর সঙ্গে আপস নয়। প্রচুর মানুষের ভিড় হলে রিফেল এফেক্ট তৈরি হয়। সেই কারণে হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে পদক্ষেপ করা হচ্ছে। আমাদের কাছে সবচেয়ে জরুরি বিষয় হল, সাধারণ মানুষের সেফটি।"

Santosh Mitra Square Durga Puja
দুর্গা প্রতিমা (নিজস্ব ছবি)

কিন্তু উদ্যোক্তারা অন্য ছবি তুলে ধরেছেন। সজল ঘোষ গভীর রাতে একটি ভিডিয়ো সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করে দাবি করেন, তখন প্যান্ডেলে পুলিশের দেখা নেই। অথচ হাজার হাজার মানুষ শান্তিপূর্ণভাবে ঠাকুর দেখছেন। তাঁর দাবি, এতে স্পষ্ট বোঝা যায় পুলিশের উপস্থিতি ছাড়াও সুষ্ঠুভাবে পরিস্থিতি সামলানো সম্ভব।

Santosh Mitra Square Durga Puja
সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারের মণ্ডপে অপারেশন সিঁদুরের লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো৷ (নিজস্ব ছবি)

রাজনৈতিক মহল মনে করছে, এই বিতর্কের মূল কেন্দ্র আসলে সজল ঘোষের রাজনৈতিক পরিচয়। তিনি যেহেতু বিজেপির কাউন্সিলর, তাই তাঁকে লক্ষ্য করেই পুলিশ-প্রশাসন নড়াচড়া করছে কি না, সেই প্রশ্ন তুলেছেন বিরোধীরা। যদিও শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস এই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছে। দলের মুখপাত্র অরূপ চক্রবর্তী বলেছেন, "এটা নিছক সস্তার জনপ্রিয়তার রাজনীতি। পুজো হিট করাতে গেলে বিতর্ক তৈরি করো। পুলিশ কাউকে পুজো বন্ধ করতে বলেনি। কেবল প্রয়োজনীয় নথি চেয়েছে। যদি লাইটিং এজেন্সির কাগজ ঠিক না থাকে, দুর্ঘটনা হলে দায় নেবে কে?"

Santosh Mitra Square Durga Puja
দুর্গা প্রতিমা (নিজস্ব ছবি)

প্রতি বছরই দর্শনার্থীদের ঢল নামে সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারে। কলকাতার অন্যতম আকর্ষণীয় পুজো হিসেবে এটি শহরের সাংস্কৃতিক মানচিত্রে বিশেষ জায়গা করে নিয়েছে। কিন্তু সেই উৎসবের আনন্দে প্রতি বছরই রাজনীতি ও প্রশাসনিক টানাপোড়েনের ছায়া পড়ছে। এ বছরও ব্যতিক্রম নয়। উদ্যোক্তাদের ক্ষোভ আর পুলিশের সাফাইয়ের মাঝে প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে, কলকাতার দুর্গাপুজোর উৎসব কি ধীরে ধীরে রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের অঙ্গ হয়ে উঠছে?

