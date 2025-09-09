স্কুলের শ্রেণিকক্ষ দখল করে থাকছেন নির্মাণ শ্রমিকরা, লাটে পঠনপাঠন
নির্মাণ শ্রমিকদের রান্নাবান্না চলছে স্কুল চত্বরে । শুকোচ্ছে জামাকাপড় । স্কুল প্রাঙ্গণেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে পিচের ড্রাম ।
Published : September 9, 2025 at 4:57 PM IST
আসানসোল, 9 সেপ্টেম্বর: এলাকায় রাস্তা নির্মাণের কাজ চলছে । আর সেখানে কর্মরত প্রায় 15 জন নির্মাণ শ্রমিকদের থাকার জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে পার্শ্ববর্তী একটি সরকারি প্রাথমিক স্কুলের শ্রেণিকক্ষে । প্রশ্ন উঠছে স্কুলের পড়াশোনা লাটে তুলে এভাবে নির্মাণ শ্রমিকদের স্কুলকক্ষে রাখার অনুমতি কে দিল ? এই নিয়েই বিতর্ক ছড়িয়েছে ।
আসানসোলের বারাবনি ব্লকের নুনী পঞ্চায়েতের অন্তর্গত জনার্দন সায়ের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ঘটনা । স্কুলে গিয়ে দেখা গেল একটি শ্রেণিকক্ষে পঠনপাঠন চলছে । অন্য শ্রেণিকক্ষ দখল করে আছেন নির্মাণ শ্রমিকরা । তাঁদের রান্নাবান্না হচ্ছে স্কুল চত্বরে । নির্মাণ শ্রমিকদের জামাকাপড় শুকোচ্ছে স্কুলে । স্কুল চত্বরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পিচের ড্রাম । অর্থাৎ শিক্ষার পরিবেশই নেই ।
পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বিষয়টি জানেন না, কারা এই অনুমতি দিয়েছেন । অন্যদিকে, জেলার প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান জানিয়েছেন, প্রধান শিক্ষকের কাছে কারণ তলব করা হবে, কেনই বা নির্মাণ শ্রমিকদের এই বিদ্যালয়ে থাকতে দেওয়া হয়েছে ।
আসানসোলের বারাবনি ব্লকের নুনি পঞ্চায়েত এলাকায় জনার্দন সায়ের প্রাথমিক বিদ্যালয় । স্কুলে গিয়ে দেখা গেল স্কুলের একটি ক্লাসরুমে পড়াচ্ছেন এক শিক্ষিকা, আর পাশের অন্য একটি শ্রেণিকক্ষে রাস্তার কাজে যুক্ত ভিন জেলা থেকে আসা ঠিকা শ্রমিকরা রয়েছেন । শুধু তাই নয়, স্কুল চত্বরেই নির্মাণ শ্রমিকদের রান্নাবান্না থেকে থাকা-খাওয়া সব কিছুই চলছে । নির্মাণ শ্রমিকরা যে শ্রেণিকক্ষে আছেন, সেখানে ফ্যান চলছে, আলো জ্বলছে । স্কুলের শ্রেণিকক্ষে নির্মাণ শ্রমিকরা কেন থাকছেন, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে । প্রশ্ন এটাও উঠছে, স্কুলের ভেতরে নির্মাণ শ্রমিকদের রাখায় পড়াশোনোর পরিবেশও নষ্ট হচ্ছে ।
স্কুলে গিয়ে পাওয়া যায়নি স্কুলের প্রধান শিক্ষককে । যে দিদিমণি ক্লাস নিচ্ছিলেন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি কিছুই তেমন জানাতে পারলেন না । সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি চুপ ।
পঞ্চায়েত এলাকায় রাস্তা নির্মাণ হচ্ছে, তবে কি পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে ওই নির্মাণ শ্রমিকদের স্কুলের মধ্যে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে ? নির্মাণ শ্রমিককে স্কুলের মধ্যে পেয়ে এই বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি জানান, "আমরা এক সপ্তাহ ধরে 14 জন এই স্কুলে আছি । ম্যানেজার আমাদের থাকতে বলেছেন ।" তবে তিনি কোন ম্যানেজারের কথা বলেছেন, তা স্পষ্ট নয় ।
বিষয়টি নিয়ে বারাবনি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অসিত সিংহকে প্রশ্ন করা হলে তিনি জানান, "এ বিষয়ে আমার এখনও পর্যন্ত কিছু জানা নেই । তবে যদি নির্মাণ কর্মীদের থাকায় পড়াশোনার ব্যাঘাত ঘটে, তবে তা নিশ্চয়ই অন্যায় হচ্ছে । আমি অবিলম্বে এ বিষয়ে খোঁজ নিচ্ছি । যদি ঠিকাদারের দোষ থাকে তাহলে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।"
অন্যদিকে, বিষয়টি তদন্ত করার আশ্বাস দিয়েছেন পশ্চিম বর্ধমান জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান রথীন্দ্রনাথ মজুমদার । এবিষয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে তিনি বলেন, "প্রধান শিক্ষকের তো ওটা বাড়ি নয় । তাহলে উনি কেন এভাবে থাকতে দিচ্ছেন । আমি অবিলম্বে প্রধান শিক্ষককে কারণ দর্শানোর জন্য বলব । এটা একটা গর্হিত অপরাধ ।"
বিষয়টি নিয়ে সংবাদমাধ্যমে হইচই হতেই ওই নির্মাণ শ্রমিকদের স্কুল থেকে সরানো হয়েছে প্রশাসনের তরফে ৷