স্কুলের শ্রেণিকক্ষ দখল করে থাকছেন নির্মাণ শ্রমিকরা, লাটে পঠনপাঠন

নির্মাণ শ্রমিকদের রান্নাবান্না চলছে স্কুল চত্বরে । শুকোচ্ছে জামাকাপড় । স্কুল প্রাঙ্গণেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে পিচের ড্রাম ।

স্কুলের শ্রেণিকক্ষ দখল করে থাকছেন নির্মাণ শ্রমিকরা (নিজস্ব চিত্র)
Published : September 9, 2025 at 4:57 PM IST

আসানসোল, 9 সেপ্টেম্বর: এলাকায় রাস্তা নির্মাণের কাজ চলছে । আর সেখানে কর্মরত প্রায় 15 জন নির্মাণ শ্রমিকদের থাকার জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে পার্শ্ববর্তী একটি সরকারি প্রাথমিক স্কুলের শ্রেণিকক্ষে । প্রশ্ন উঠছে স্কুলের পড়াশোনা লাটে তুলে এভাবে নির্মাণ শ্রমিকদের স্কুলকক্ষে রাখার অনুমতি কে দিল ? এই নিয়েই বিতর্ক ছড়িয়েছে ।

আসানসোলের বারাবনি ব্লকের নুনী পঞ্চায়েতের অন্তর্গত জনার্দন সায়ের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ঘটনা । স্কুলে গিয়ে দেখা গেল একটি শ্রেণিকক্ষে পঠনপাঠন চলছে । অন্য শ্রেণিকক্ষ দখল করে আছেন নির্মাণ শ্রমিকরা । তাঁদের রান্নাবান্না হচ্ছে স্কুল চত্বরে । নির্মাণ শ্রমিকদের জামাকাপড় শুকোচ্ছে স্কুলে । স্কুল চত্বরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পিচের ড্রাম । অর্থাৎ শিক্ষার পরিবেশই নেই ।

স্কুলের শ্রেণিকক্ষ দখল করে থাকছেন নির্মাণ শ্রমিকরা (নিজস্ব ভিডিয়ো)

পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বিষয়টি জানেন না, কারা এই অনুমতি দিয়েছেন । অন্যদিকে, জেলার প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান জানিয়েছেন, প্রধান শিক্ষকের কাছে কারণ তলব করা হবে, কেনই বা নির্মাণ শ্রমিকদের এই বিদ্যালয়ে থাকতে দেওয়া হয়েছে ।

স্কুল প্রাঙ্গণেই পড়ে আছে পিচের ড্রাম (নিজস্ব চিত্র)

আসানসোলের বারাবনি ব্লকের নুনি পঞ্চায়েত এলাকায় জনার্দন সায়ের প্রাথমিক বিদ্যালয় । স্কুলে গিয়ে দেখা গেল স্কুলের একটি ক্লাসরুমে পড়াচ্ছেন এক শিক্ষিকা, আর পাশের অন্য একটি শ্রেণিকক্ষে রাস্তার কাজে যুক্ত ভিন জেলা থেকে আসা ঠিকা শ্রমিকরা রয়েছেন । শুধু তাই নয়, স্কুল চত্বরেই নির্মাণ শ্রমিকদের রান্নাবান্না থেকে থাকা-খাওয়া সব কিছুই চলছে । নির্মাণ শ্রমিকরা যে শ্রেণিকক্ষে আছেন, সেখানে ফ্যান চলছে, আলো জ্বলছে । স্কুলের শ্রেণিকক্ষে নির্মাণ শ্রমিকরা কেন থাকছেন, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে । প্রশ্ন এটাও উঠছে, স্কুলের ভেতরে নির্মাণ শ্রমিকদের রাখায় পড়াশোনোর পরিবেশও নষ্ট হচ্ছে ।

শ্রমিকদের জন্য চলছে রান্না (নিজস্ব চিত্র)

স্কুলে গিয়ে পাওয়া যায়নি স্কুলের প্রধান শিক্ষককে । যে দিদিমণি ক্লাস নিচ্ছিলেন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি কিছুই তেমন জানাতে পারলেন না । সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি চুপ ।

সরকারি প্রাথমিক স্কুলে লাটে উঠেছে পড়াশোনা (নিজস্ব চিত্র)

পঞ্চায়েত এলাকায় রাস্তা নির্মাণ হচ্ছে, তবে কি পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে ওই নির্মাণ শ্রমিকদের স্কুলের মধ্যে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে ? নির্মাণ শ্রমিককে স্কুলের মধ্যে পেয়ে এই বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি জানান, "আমরা এক সপ্তাহ ধরে 14 জন এই স্কুলে আছি । ম্যানেজার আমাদের থাকতে বলেছেন ।" তবে তিনি কোন ম্যানেজারের কথা বলেছেন, তা স্পষ্ট নয় ।

স্কুলের শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ শ্রমিকদের দখলে (নিজস্ব চিত্র)

বিষয়টি নিয়ে বারাবনি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অসিত সিংহকে প্রশ্ন করা হলে তিনি জানান, "এ বিষয়ে আমার এখনও পর্যন্ত কিছু জানা নেই । তবে যদি নির্মাণ কর্মীদের থাকায় পড়াশোনার ব্যাঘাত ঘটে, তবে তা নিশ্চয়ই অন্যায় হচ্ছে । আমি অবিলম্বে এ বিষয়ে খোঁজ নিচ্ছি । যদি ঠিকাদারের দোষ থাকে তাহলে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।"

স্কুলে লাটে উঠেছে পঠনপাঠন (নিজস্ব চিত্র)

অন্যদিকে, বিষয়টি তদন্ত করার আশ্বাস দিয়েছেন পশ্চিম বর্ধমান জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান রথীন্দ্রনাথ মজুমদার । এবিষয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে তিনি বলেন, "প্রধান শিক্ষকের তো ওটা বাড়ি নয় । তাহলে উনি কেন এভাবে থাকতে দিচ্ছেন । আমি অবিলম্বে প্রধান শিক্ষককে কারণ দর্শানোর জন্য বলব । এটা একটা গর্হিত অপরাধ ।"

স্কুলে নেই পড়াশোনার পরিবেশ (নিজস্ব চিত্র)

বিষয়টি নিয়ে সংবাদমাধ্যমে হইচই হতেই ওই নির্মাণ শ্রমিকদের স্কুল থেকে সরানো হয়েছে প্রশাসনের তরফে ৷

