পার্পেল লাইনে সুড়ঙ্গের কাজ দ্রুত শেষ করতে নয়া উদ্যোগ মেট্রোর

পার্পেল লাইনে সুড়ঙ্গের কাজ দ্রুত শেষ করতে নয়া উদ্যোগ মেট্রোর
পার্পেল লাইনে সুড়ঙ্গের কাজ শেষ করতে 10 জুলাই টিবিএম দুর্গাকে নামানো হয় ৷ এবার সেই কাজ শুরু করল টানেল বোরিং মেশিন দিব্যা ৷
Published : October 12, 2025 at 1:14 PM IST
কলকাতা, 12 অক্টোবর: দুর্গার পর এবার দিব্যার পালা ! পার্পেল লাইনে খিদিরপুর থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত মাটির নীচে সুড়ঙ্গের কাজের জন্য দ্বিতীয় টানেল বোরিং মেশিন বা টিবিএম দিব্যা আনল কলকাতা মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ ৷
চলতি বছরের 10 জুলাই এই অংশের খনন কাজের জন্য টিবিএম দুর্গাকে মোতায়েন করা হয়েছিল ৷ মেট্রোরেল সূত্রে খবর, আগামী বছরের মধ্যে ভিক্টোরিয়া পর্যন্ত খনন কাজ শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে ৷
কলকাতা মেট্রো নেটওয়ার্কের পার্পেল লাইনের খিদিরপুর থেকে ভিক্টোরিয়া পর্যন্ত সুড়ঙ্গ খননের কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে । প্রথম টিবিএম দুর্গা দিয়ে খনন কাজ এগোচ্ছে ঠিকই, কিন্তু দ্রুতগতিতে কাজ শেষ করতে দ্বিতীয় টিবিএম দিব্যা (S-1410B DIVYA)-কে আনা হয়েছে ৷ শুক্রবার টিবিএম দিব্যার উদ্বোধন করেন কলকাতা মেট্রোরেলের জেনারেল ম্যানেজার শুভ্রাংশু মিশ্র ৷ সেন্ট থমাস স্কুল প্রাঙ্গণে বোতাম টিপে মেশিনটি চালু করেন তিনি ।
জোকা থেকে বিবাদী বাগ পর্যন্ত কলকাতা মেট্রোর পার্পেল লাইনের কাজ ইতিমধ্যেই অনেকটা এগিয় গিয়েছে । মেট্রোর এই লাইনের নির্মাণকারী সংস্থা হল রেল বিকাশ নিগাম লিমিটেড বা আরভিএনএল ।
টিবিএম দিব্যা
খিদিরপুর থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত মাটির নীচে 37 মিটার দৈর্ঘ্য এবং 22 মিটার প্রস্থ ও 17 মিটার গভীর লঞ্চিং শ্যাফ্ট তৈরি করা হয়েছে । এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত খনন করা হবে । 6.63মি ডায়ামিটারের এই টিবিইএম দিব্যা তৈরি হয়েছে চেন্নাইয়ে ৷ পার্পেল লাইনের এই অংশে আগামী বছরের মধ্যে ভিক্টোরিয়া পর্যন্ত খননের কাজে শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করেছে কলকাতা মেট্রোরেল কর্তৃপক্ষ । এরপর 2026 সালের শেষের দিকে পার্ক স্ট্রিট পর্যন্ত টানেলিংয়ের কাজ শেষ করার পরিকল্পনা রয়েছে ।
খিদিরপুর থেকে পার্ক স্ট্রিট পর্যন্ত 2.65 কিলোমিটার সুড়ঙ্গ খনন এবং নির্মাণ করতে সাহায্য করবে টিবিএম দুর্গা ও টিবিএম দিব্যা । কলকাতা মেট্রোরেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ঠিকঠাক পথে খনন কাজ এগোলে আগামী বছরের ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই প্রথম টিবিএম-এর কাজ শেষ হয়ে যাবে ৷ আগামী 27 মার্চের মধ্যে অপর টিবিএম-এর কাজ শেষ হয়ে যাবে ৷
খিদিরপুর থেকে পার্কস্ট্রিট পর্যন্ত দুটি টিউব টানেল নির্মাণের জন্য টিবিএম দুর্গা এবং দিব্যা ব্যবহার করা হচ্ছে । 'কাট অ্যান্ড কভার' পদ্ধতিতে টানেল তৈরি করা হবে এই সুড়ঙ্গ । জার্মান সংস্থা হেরেননেকটের (HerrenKnecht) টিবিএম দুর্গা (S-1410A DURGA) লম্বায় আনুমানিক 90 মিটার এবং এর ওজন 650 টন ৷ পুজোর আগেই এই টিবিএম-এর উদ্বোধন করে মেট্রোরেল কর্তৃপক্ষ ৷