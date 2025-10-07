মালদায় কংগ্রেস নেতাকে গাড়িতে পিষে খুন, থানায় আত্মসমর্পণ অভিযুক্তের

মালদায় কংগ্রেস নেতাকে গাড়িতে পিষে খুন, থানায় আত্মসমর্পণ অভিযুক্তের
কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোর রাতে এই ঘটনা ঘটে ৷ দলীয় নেতার মৃত্যুর পিছনে বড় ষড়যন্ত্র দেখছে কংগ্রেস নেতৃত্ব ৷
Published : October 7, 2025 at 5:18 PM IST
মালদা, 7 অক্টোবর: কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোর রাতে গাড়িতে পিষে দিল হরিশ্চন্দ্রপুর 1 নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ তথা কংগ্রেস নেতা নরেন্দ্রনাথ সাহাকে ৷ ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে তাঁর ৷ গুরুতর আহত হয়েছেন দুই তৃণমূল নেতা-সহ চারজন ৷ ঘটনাটি ঘটেছে হরিশ্চন্দ্রপুর 1 নম্বর ব্লকের ভিঙ্গল গ্রাম পঞ্চায়েতের কনুয়া সংলগ্ন ইসাদপুর গ্রামে ৷
এই ঘটনায় খুনের অভিযোগ জানাচ্ছেন নিহত কংগ্রেস নেতার পরিবারের সদস্যরা ৷ এদিকে ঘটনার পর স্থানীয় হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় আত্মসমর্পণ করেছেন অভিযুক্ত বিপদ মণ্ডল ৷ গোটা ঘটনা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ৷ ময়নাতদন্তের জন্য নরেন্দ্রনাথের দেহ মঙ্গলবার মালদা মেডিক্যালের মর্গে পাঠানো হয়েছে ৷
নিহত নরেন্দ্রনাথ সাহা পেশায় আইনজীবী ৷ চাঁচল মহকুমা আদালত বার কাউন্সিলের সদস্য ৷ আইন ব্যবসায় যথেষ্ট নামডাক রয়েছে তাঁর ৷ তাঁর স্ত্রী মঞ্জু সাহার বক্তব্য, "গতকাল রাত সাড়ে 12টা নাগাদ আমার স্বামী বাড়িতে আসে ৷ বাড়ি ফিরেই আমাকে বলে, বাইরে যাবে ৷ আমি ওকে বাধা দিই ৷ অত রাতে ওকে বাইরে যেতে দিতে মন চায়নি ৷ কিন্তু আমার বাধা উপেক্ষা করেই ও মোটরবাইক নিয়ে বেরিয়ে যায় ৷ যাওয়ার সময় আমাকে বলে যায়, ওকে হাসপাতাল যেতে হবে ৷ বাইরে খুব ঝামেলা হয়েছে ৷ ওদের নাকি খুব মারধর করা হয়েছে ৷ ও বলে গিয়েছিল, ট্যাপাকে নিয়ে যাবে ৷ ট্যাপার বাড়ির সামনেই ও নাকি বাইক নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল ৷ তারপরেই জানতে পারি, একটি চারচাকার গাড়ি নাকি ওকে ধাক্কা দিয়েছে ৷"
তিনি আরও বলেন, "সেই খবর পেয়েই আমি ঘটনাস্থলে দৌড়ে যাই ৷ গিয়ে দেখি, গাড়ির নীচে দুটো বাইক আর চারজন পড়ে রয়েছে ৷ আরও দু'জন একটু দূরে রাস্তার উপর পড়ে আছে ৷ ঘটনাস্থলেই আমার স্বামী মারা যায় ৷ স্থানীয়রা জানায়, বিপদ মণ্ডল ঘাতক গাড়িটি চালাচ্ছিল ৷ এর আগে বিপদের সঙ্গে আবাস যোজনার ঘর নিয়ে প্রচণ্ড ঝামেলা হয়েছিল ৷ আমার স্বামী গরিবদের হক পাইয়ে দেওয়ার চেষ্টা করত ৷ কিন্তু অনেকে মোটা টাকার বিনিময়ে সেই ঘর বিক্রি করত ৷ আমার স্বামী খুব নায্যবাদী লোক ছিল ৷’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘এর আগে একটি স্কুলের শিক্ষক পড়ুয়াদের বিভিন্ন প্রকল্পের টাকা আত্মসাৎ করত ৷ আমার স্বামী বাধা দিয়েছিল ৷ সেই সময় থানার আইসি টাকাপয়সা নিয়ে বিষয়টি ম্যানেজ করে নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছিল ৷ কিন্তু ও তাতে রাজি হয়নি ৷ পার্টির জন্য ও নিজের জীবন দিয়ে দিল ৷ আমি বিপদের ফাঁসি চাইছি ৷ রীতিমতো টার্গেট করে ও আমার স্বামীকে মেরে ফেলেছে ৷ স্বামী ছাড়া এখন আমার দুটো বাচ্চার কী হবে জানি না ৷"
ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী টিংকু সাহা বলছেন, "গতকাল রাত সাড়ে 12টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটে ৷ কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোর রাতে আমরা বন্ধুরা ঘুরছিলাম ৷ হঠাৎ একটা আওয়াজ কানে আসে ৷ তখনই দেখি, একটি চারচাকার গাড়ি ওখানে রাখা আছে ৷ সেখানে পাঁচজন শুয়ে আছে ৷ পানু নামে একটি ছেলে গাড়ির সামনের টায়ারের সামনে শুয়ে আছে ৷ বাকি চারজন লাইন দিয়ে শুয়ে রয়েছে ৷ ওই চারজনের নাম টিংকু, মনোজ, নরেন আর শেখর ৷ এদের মধ্যে নরেন সেখানেই মারা গিয়েছে ৷ শেখর অন্তিম সময়ের দম নিচ্ছিল ৷ আমি দৌড়ে গিয়ে ওদের বাড়িতে খবর দিই ৷ তারপর সবাইকে হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ তবে গাড়িটা কে চালাচ্ছিল, সেটা আমরা সঠিকভাবে বুঝতে পারিনি ৷"
গতকালের এই ঘটনায় যাঁরা আহত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে শেখর সাহা হরিশ্চন্দ্রপুর 1 নম্বর ব্লক যুব তৃণমূলের প্রাক্তন সভাপতি ৷ শশাঙ্ক সাহা স্থানীয় তৃণমূল নেতা ৷ মনোজকুমার দাস আর পুলক সাহা পেশায় শিক্ষক ৷ শেখর বর্তমানে শিলিগুড়িতে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৷ শশাঙ্কবাবুকে রায়গঞ্জের একটি নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়েছে ৷ বাকি দু'জনের চিকিৎসা চলছে মালদা মেডিক্যালে ৷ ঘটনার পর এলাকার শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা করতে এলাকায় চলছে পুলিশ টহল ৷ ঘাতক গাড়িটি আটক করে থানায় নিয়ে গিয়েছে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ ৷
চাঁচল মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সোমনাথ সাহা বলেন, "গোটা ঘটনা নিয়ে পুলিশি তদন্ত শুরু হয়েছে ৷ মূল অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে ৷ দেহ ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিক্যালে পাঠানো হয়েছে ৷ তার রিপোর্ট এলে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে ৷"
এদিকে ঘটনার প্রেক্ষিতে কংগ্রেসের বর্ষীয়ান নেতা বিমানবিহারী বসাক বলেন, "নিহত নরেন্দ্রনাথ সাহা শুধু আমাদের দলের কর্মী নয়, সে পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ, পেশায় আইনজীবী ৷ যে এই ঘটনা ঘটিয়েছে, সেই বিপদ মণ্ডলের এক ভাই বছর চারেক আগে খুন হয়েছিল ৷ সেই মামলায় নরেন অভিযুক্তের পক্ষের উকিল হিসাবে মামলা লড়েছিল এবং অভিযুক্তের জামিন করিয়ে দিয়েছিল ৷ তখন থেকেই হয়তো বিপদের মনে নরেনের প্রতি সুপ্ত রাগ ছিল ৷ কয়েকদিন আগে সে বলেছিল, আমার ভাইয়ের খুনিকে নরেন বাঁচিয়ে দিয়েছে ৷ আমরা ওকে দেখে নেব ৷ ওকে খুন করে দেব ৷ গতকাল রাতে ওদের মধ্যে কোনও বিষয়ে তর্কাতর্কি হয়েছিল ৷ পুরনো শত্রুতার জেরেই এই ঘটনা ঘটেছে ৷"
ঘটনা প্রসঙ্গে জেলা কংগ্রেসের সহকারী সভাপতি তথা হরিশ্চন্দ্রপুরের প্রাক্তন বিধায়ক মোস্তাক আলম বলেন, "এই ঘটনার পিছনে বড় ষড়যন্ত্র থাকতে পারে ৷ মালদা জেলায় একের পর এক রাজনৈতিক নেতারা খুন হচ্ছে ৷ প্রথমে বাবলা খুন হল, গতকাল নাগরাকাটায় মালদা উত্তরের সাংসদ খগেন মুর্মুর উপর প্রাণঘাতী হামলা চালানো হল, গতকালই সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিকে জুতো ছুঁড়ে মারা হল, নরেনকে খুন করা হল ৷ এসব ঘটনায় গণতন্ত্র বিপন্ন ৷ মানুষ আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে ৷ আমরা পশ্চিমবঙ্গ সরকার-সহ জেলা প্রশাসনের প্রত্যেক আধিকারিকের কাছে আবেদন জানাচ্ছি, নরেনের খুনে মূল অভিযুক্ত বিপদের বিরুদ্ধে কাস্টডি ট্রায়াল চালানো হোক ৷ আমাদের এবং মৃতের পরিবারের অনুমান, এই ঘটনা নিছক দুর্ঘটনা নয় ৷ তাহলে শুধুমাত্র নরেনকে খুন করা হতো ৷ কিন্তু এখানে একাধিক মানুষকে খুনের চেষ্টা করা হয়েছে ৷"