বর্ধমান, 31 অগস্ট: বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে কংগ্রেসের অভিযানকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ৷ কংগ্রেস-বিজেপির মিছিল মুখোমুখি চলে আসায় রণক্ষেত্রের চেহারা নিল বর্ধমান শহর ৷ নামানো হল ব়্যাফ ৷ পুলিশের বাধায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এলেও প্রধানমন্ত্রীর ছবিতে কালি লেপে দেওয়ার অভিযোগ উঠল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ৷
শুক্রবার কলকাতার প্রদেশ কংগ্রেসের সদর দফতর বিধান ভবনে দলীয় পতাকা হাতে হামলার অভিযোগ ওঠে একদল বিজেপি সমর্থকের বিরুদ্ধে ৷ সেই ঘটনার প্রতিবাদে শনিবার বিকেলে বিজেপির জেলা কার্যালয় অভিযানের আয়োজন করে বর্ধমান জেলা কংগ্রেস ৷ শনিবার বিকেলে বড়নীলপুর মোড় থেকে কংগ্রেসের মিছিল বিজেপির দলীয় কার্যালয়ের কাছাকাছি পৌঁছতেই উত্তেজনার সৃষ্টি হয় ৷ পাল্টা বিজেপির কর্মী-সমর্থকরাও মিছিল বের করেন ৷ দু'পক্ষের মিছিল মুখোমুখি হওয়ায় প্রায় হাতাহাতির পরিস্থিতি তৈরি হয় ৷
গত কয়েকদিন ধরে বিহারে 'ভোটার অধিকার যাত্রা' শুরু হয়েছে ৷ বুধবার দারভাঙ্গায় যাত্রা চলাকালীন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও তাঁর প্রয়াত মাকে নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্যের অভিযোগ ওঠে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে । এই মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা করে বিজেপি। বিহার থেকে শুরু করে দেশের নানা জায়গায় সংঘাতেও জড়িয়ে পড়েন দু'দলের কর্মী-সমর্থকরা ৷ সেই ঘটনার রেশ ধরেই কলকাতায় প্রদেশ কংগ্রেসের সদর দফতরে ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। শুধু তাই নয়, বিধান ভবনে থাকা লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির ছবিতে কালি লাগিয়ে দেওয়া হয় ৷ অভিযোগ, কংগ্রেসের পতাকাও পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে ।
এরপরই বর্ধমানে পথে নামে কংগ্রেস ৷ দলের নেতা গৌরব সমাদ্দার বলেন, "বিজেপির হার্মাদরা কলকাতায় প্রদেশ কংগ্রেসের সদর দফতরে ভাঙচুর চালায় । পতাকা পোড়ানো হয় । এই রকম ন্যাক্কারজনক ঘটনা এর আগে ঘটেনি । আমরা নোংরা রাজনীতি করি না । হিংসার রাজনীতি করি না । তাই আজ বিজেপির পতাকা আমরা পুড়িয়ে দিইনি । আমরা শুধু পথে নেমে প্রতিবাদ জানিয়েছি । মোদির মুখে কালি লেপে দিয়েছি ।"
যদিও কংগ্রেসের দাবি খারিজ করে দিয়েছেন বিজেপি নেতা দেবজ্যোতি সিংহ রায় ৷ তিনি জানান, কংগ্রেস কর্মীরা বিজেপির দলীয় পাতাকা পুড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল ৷ তাঁর কথায়, "কংগ্রেস এই ধরনের নোংরা সংস্কৃতিতেই বিশ্বাস করে। ওরা আজ আমাদের দলীয় পতাকা পোড়াতে চেয়েছিল । এর আগে প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর প্রয়াত মায়ের উদ্দেশ্যে কটু মন্তব্য করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, কংগ্রেস বহু দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত ।"