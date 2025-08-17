কলকাতা, 17 অগস্ট: আগামী 22 অগস্ট রাজ্যে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি । আর ওইদিনই তাঁর হাত দিয়েই উদ্বোধন হতে পারে কলকাতা মেট্রো নেটওয়ার্কের তিনটি প্রকল্প । এর মধ্যে রয়েছে ইয়ালো লাইনে । উদ্বোধনের মাত্র কয়েকদিন আগে শনিবার এই অংশ পরিদর্শন করলেন কমিশনার অফ রেলওয়ে সেফটি নর্থ সার্কেল সুমিত সিংহল ।
আর এরপরেই আরও জোরালো হচ্ছে যে শুক্রবার প্রধানমন্ত্রী বঙ্গ সফরে এসে নোয়াপাড়া থেকে বিমানবন্দর মেট্রোর সূচনা করতে পারেন ৷ কারণ, এই নিয়ে সমাজ মাধ্যমে ইতিমধ্যে দুটো চিঠি ছড়িয়ে পড়েছে ৷ তাতে প্রাথমিকভাবে বলা হয়েছে, ওইদিন তিনটি মেট্রো প্রকল্প উদ্বোধন হতে চলেছে । সেই তিনটি প্রকল্প হল, ইয়ালো লাইনের নোয়াপাড়া-জয়হিন্দ বিমানবন্দর, অরেঞ্জ লাইনের হেমন্ত মুখোপাধ্যায়(রুবি)-বেলেঘাটা এবং গ্রিন লাইনের শিয়ালদা থেকে এসপ্ল্যানেড ।
আর প্রধানমন্ত্রীর উদ্বোধনের মাত্র ছ'দিন আগে ইয়ালো লাইনের নোয়াপাড়া-জয়হিন্দ মেট্রো স্টেশন পর্যন্ত সিআরএস পরিদর্শন সম্পূর্ণ হল । অন্যদিকে বাকি দু’টি অংশের সিআরএস আগেই সম্পন্ন হয়েছে । সাধারণত সিআরএস হওয়ার পর যাত্রী নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দিয়ে সিআরএসের রিপোর্ট দেওয়া হয় ৷ তাতে বেশ কিছু নির্দেশ বা অবজার্ভেশনের কথা জানানো হয় । সেই অবজার্ভেশনগুলি কতটা বিস্তারিত, কতটা ছোট বা সংক্ষিপ্ত তার উপর নির্ভর করছে কত তাড়াতাড়ি সেগুলিকে সম্পূর্ণ করে যাত্রী পরিষেবা শুরু হচ্ছে ।
ওই রিপোর্টের উপরেই নির্ভর করছে ঠিক কবে থেকে নোয়াপাড়া-জয়হিন্দ মেট্রো স্টেশন পর্যন্ত যাত্রী পরিষেবা শুরু হবে । সেই মতো শনিবার সুমিত সিংহল, কলকাতা মেট্রোর জেনারেল ম্যানেজার পি উদয় রেড্ডি-সহ আরও একাধিক আধিকারিকরা নোয়াপাড়া থেকে জয়হিন্দ বিমানবন্দর পর্যন্ত ইয়েলো লাইনের অংশ পরিদর্শন করেন । মেট্রো চলাচলের জন্য ট্র্যাক, ট্রেন, জরুরি প্রতিক্রিয়া ফিচার্স (emergency response features) খতিয়ে দেখেন তাঁরা ।
যেকোনও মেট্রো নতুন লাইন চালু করার ক্ষেত্রে এই বিষয়গুলো একেবারেই অপরিহার্য । এই সব ব্যবস্থা বিস্তারিত এবং খুঁটিয়ে পরিদর্শন করেন সিআরএস । এরপর দমদম ক্যান্টনমেন্ট থেকে জয় হিন্দ বিমানবন্দর মেট্রো স্টেশন পর্যন্ত ট্রলি ইন্সপেকশনও চালানো হয় । এছাড়াও, জয়হিন্দ বিমানবন্দর স্টেশন থেকে নোয়াপাড়া স্টেশন এবং আবার নোয়াপাড়া থেকে জয়হিন্দ বিমানবন্দর স্টেশন পর্যন্ত স্পিড ট্রায়াল চালানো হয় । যাত্রী পরিষেবার জন্য সম্পূর্ণ অংশের প্রস্তুতি নিয়ে সিআরএস সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন বলেই দাবি কলকাতা মেট্রোরেলের । আনুষ্ঠানিকভাবে সিআরএসের অনুমোদন পাওয়ার পর নোয়াপাড়া থেকে জয়হিন্দ বিমানবন্দর পর্যন্ত মেট্রোর অংশটি চালু করা হবে ।