কলকাতা, 25 অগস্ট: বিজেপি নেতা তথা অভিনেতা জয় বন্দ্যোপাধ্যায়কে শেষশ্রদ্ধা জানালেন রাজনীতি থেকে টেলি জগতের মানুষজন ৷ রাহুল সিনহা থেকে রুদ্রনীল ঘোষ, ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত থেকে অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায় - স্মৃতির জোয়ারে ভাসলেন সবাই ৷
এদিন জয় বন্দ্যোপাধ্যায়কে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে এসে রাহুল সিনহা বললেন, "আমরা পুনর্জন্মে বিশ্বাসী, জয় ফিরে আসবে আবার...৷" তিনি আরও বলেন, "জয় চলে যাবে ভাবিনি আমরা। অসুস্থ ছিল, হাসপাতালে ভর্তিও হয়েছে অনেকবার। তবে, হঠাতই এভাবে চলে যাবে এটা ভাবা যায়নি। "
অভিনেতা তথা এক সময়ের বিজেপি নেতাকে এদিন তাঁর তারাতলার বাড়িতে শ্রদ্ধা জানাতে আসেন রুদ্রনীল ঘোষ । তিনি বলেন, "খুব অন্য ধরনের একজন মানুষ ছিলেন । নিজের একটা পরিধি তৈরি করে নিয়েছিলেন । তার মধ্যেই থাকতেন । ইন্ডাস্ট্রির মাথা যাঁদের বলা হয়, তাঁরাও আজ শোকস্তব্ধ জয়দা'র মৃত্যুতে । অনেকেই ফোনে খোঁজ নিয়েছেন জয়দার পরিবারের কাছ থেকে । আজ বড্ড খারাপ একটা দিন ৷"
পুরনো বাড়ির ঠিকানায় এদিন আসেন জয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রাক্তন স্ত্রী অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায়ও । প্রাক্তন স্বামীর মৃত্যুর দিনে সারাক্ষণ পাশে ছিলেন অনন্যা । শোকস্তব্ধ অনন্যা বলেন, "আমার সঙ্গে দশ বছর যোগাযোগ ছিল না । তবে, ওঁর শরীর খারাপের কথা শোনার পর থেকে পাশে থাকার চেষ্টা করেছি । বারবার অসুস্থ হয়েও লড়াই করে ফিরে আসছিলেন । কিন্তু আজ আর শেষ রক্ষা হল না ।"
অভিনেতাকে শেষবারের মতো দেখতে হাসপাতালে হাজির ছিলেন অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তও । তিনি বলেন, "আমি খোঁজ নিতাম । ভেবেছিলাম এই সপ্তাহে একদিন আসব দেখতে । কিন্তু এভাবে দেখব ভাবিনি ।" আজ কেওড়াতলা মহাশ্মশানে শেষকৃত্য জয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের ।
জয় বন্দ্যোপাধ্যায় অভিনীত বেশকিছু ছবি বাঙালির মনে আজও দাগ কেটে আছে । বিদেশ সরকার পরিচালিত অপরূপা (1982)-তে দেবশ্রী রায়ের বিপরীতে অভিনয়ের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ ঘটে অভিনেতা জয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের । এরপর নবেন্দু চট্টোপাধ্যায় পরিচালিত চপার (1987)-এ তাঁর অভিনয় প্রশংসিত হয় । অঞ্জন চৌধুরী পরিচালিত 'হীরক জয়ন্তী' ছবিতে চুমকি চৌধুরীর সঙ্গে তাঁর অভিনয় দর্শকের মন কাড়ে । এ ছাড়াও বাবলু সমাদ্দার পরিচালিত 'অভাগিনী', সুখেন দাস পরিচালিত 'মিলন তিথি' ছবি-সহ আরও বেশকিছু ছবিতে জয় বন্দ্যোপাধ্যায় অভিনয় করেছেন ।