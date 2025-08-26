বর্ধমান, 26 অগস্ট: পূর্ব-বর্ধমান জেলা সফরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । মঙ্গলবার দুপুরে বর্ধমান শহরের মিউনিসিপ্যাল বয়েজ হাইস্কুলের মাঠে তিনি প্রশাসনিক জনসভা করবেন ৷ মঞ্চ থেকে এদিন একাধিক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করবেন মুখ্যমন্ত্রী ৷
মুখ্যমন্ত্রী সফরকে ঘিরে সকাল থেকে বর্ধমান শহরকে কড়া নিরাপত্তার মোড়কে মুড়ে ফেলা হয়েছে । শহরজুড়ে পুলিশে পুলিশে ছয়লাপ । সকাল ন'টা থেকে শহরে নো-এন্ট্রি শুরু । এদিকে মিউনিসিপ্যাল বয়েজ হাইস্কুলের পঠনপাঠন যাতে বন্ধ না-থাকে সেই জন্য এদিন সকাল সাতটা থেকে স্কুল শুরু হয় ৷
জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন মঞ্চে পূর্ব বর্ধমান ও পশ্চিম বর্ধমান জেলার প্রশাসনিক আধিকারিকরা উপস্থিত থাকবেন । মুখ্যমন্ত্রী মঞ্চ থেকে দুই জেলার 900 জনকে পাট্টা দেবেন ৷ দক্ষিণবঙ্গের 14টি জেলায় পাট্টা দেওয়ার কর্মসূচি বর্ধমানের সভামঞ্চ থেকেই শুরু হবে বলে জানা গিয়েছে । এছাড়া কয়েকশো কোটি টাকা ব্যয়ের রাস্তা সংস্কারের সূচনা করবেন তিনি ।
বর্ধমান দক্ষিণ বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক খোকন দাস বলেন, "এদিন বেলার দিকে মুখ্যমন্ত্রী সড়ক পথে সরকারি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আসবেন । মঞ্চ থেকে তিনি একাধিক প্রকল্পের শিলান্যাস ও উদ্বোধন করবেন ।"
তবে মুখ্যমন্ত্রী আসবেন বলে রাতারাতি বর্ধমান শহরের জিটি রোড ধরে রাস্তার সংস্কার করা হয়েছে । বাঁকা সেতু থেকে কার্জনগেট, জিটি রোড ধরে স্টেশন পর্যন্ত রাস্তায় দিনদুয়েক আগে রাস্তা চলাচলের অযোগ্য হয়ে উঠেছিল । সেই রাস্তা পিচের প্রলেপ দিয়ে সংস্কার করা হয়েছে । এতদিন প্রশাসনকে জানিয়েও কোনও কাজের কাজ হয়নি । অথচ মুখ্যমন্ত্রীর জেলা সফরের জন্য রাতারাতি রাস্তা সংস্কার হয়ে গেল যা নিয়ে সাধারণ মানুষ প্রশাসনকে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি । সোশাল মিডিয়ায় অনেকেই মন্তব্য করেছেন, মুখ্যমন্ত্রী একবার বর্ধমান শহরকে ঘুরে দেখুক । তাহলে বর্ধমান শহরের আসল চেহারা তিনি দেখতে পাবেন ।
তড়িঘড়ি রাস্তা সংস্কার নিয়ে বিধায়ক খোকন দাস বলেন, "বৃষ্টির কারণে এতদিন রাস্তা সংস্কার করা যাচ্ছিল না । বৃষ্টি কমে যাওয়ায় সেই সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছে ।"