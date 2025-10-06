ETV Bharat / state

এখন রাজনীতি ভুলুন ! বিজেপি সাংসদ-বিধায়ক আক্রান্ত হতেই বিপর্যয়ে একসঙ্গে কাজের বার্তা মমতার

উত্তরবঙ্গে বন্যা কবলিতদের এখনও ত্রাণ শিবিরে থাকার আর্জি জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷

CM Mamata Banerjee
নাগরাকাটায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 6, 2025 at 4:33 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

জলপাইগুড়ি, 6 অক্টোবর: প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বিধস্ত উত্তরবঙ্গ ৷ নাগরাকাটায় বন্যা পরিস্থিতি পরিদর্শনে গিয়ে আক্রান্ত হয়েছেন মালদার সাংসদ খগেন মুর্মু ও শিলিগুড়ির বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ ৷ এই পরিস্থিতিতে নাগরাকাটায় এসে বিভেদ ভুলে সাংসদ-বিধায়কদের একসঙ্গে কাজ করার বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷

তিনি বলেন, "কারও কোনও প্ররোচনায় পা দেবেন না । ভুলে যান এখন রাজনীতি । বিভেদ ভুলে সাংসদ বিধায়ক সবাই একসাথে কাজ করতে হবে ।" এদিন মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, "বন্যায় কত ঘরবাড়ি ভেঙে গিয়েছে আমরা সার্ভে করে দেখব ।

CM Mamata Banerjee
নাগরাকাটার বন্যাকবলিত এলাকায় মুখ্যমন্ত্রী (নিজস্ব ছবি)

যারা বন্যা কবলিত তাদের এখনও ত্রাণ শিবিরে থাকার আর্জি জানিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আরও দুদিন ত্রাণ শিবিরে থাকুন ৷ তারপর বাড়ি ফিরুন ।" এদিন মুখ্যমন্ত্রী নাগরাকাটার বন্যায় মৃতের পরিবারগুলিকে পাঁচ লক্ষ টাকার আর্থিক সাহায্য হিসাবে চেক প্রদান করেন । পুলিশ পরিবারের একজনকে চাকরি দেবে বলে মুখ্যমন্ত্রী জানান । তিনি আশ্বাস দেন, ঘর বাড়ি রাস্তা সব করে দেওয়া হবে ।

CM Mamata Banerjee
নাগরাকাটার কালিখোলা সেতুতে মমতা (নিজস্ব ছবি)

কেন্দ্র ও ভুটানকে নিশানা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "ভুটান রিভার কমিশন তৈরি করার কথা বলেছি । আমাদের সঙ্গে কারও কমিউনিকেশন থাকে না । সেতু ভেঙে কেউ মারা যায়নি । মিরিকে নতুন সেতু হবে । অস্থায়ীভাবে সেতু করা হবে । হিউম পাইপ দিয়ে করা হবে । জলঢাকা নদীর জল ঢুকে প্লাবিত হয়েছে ধূপগুড়ি, ময়নাগুড়ি ৷ আলিপুরদুয়ারও প্লাবিত হয়েছে । রবিবার জেলাশাসকদের সঙ্গে ভিডিয়ো কনফারেন্স করা হয়েছে । ব্রহ্মপুত্র বোর্ড থেকে অনেক নদীকে বাদ দেওয়া হয়েছে । বন্যার জন্য কেন্দ্র সরকার কোনও সাহায্য করে না ৷ কিছুই দেয় না । ডিভিসি থেকে প্রচুর জল ছেড়েছে ।"

CM Mamata Banerjee
নাগরাকাটার কালিখোলা সেতু (নিজস্ব ছবি)

তাঁর কথায়, "প্রকৃতি আমাদের হাতে নেই । যাঁরা নিচু জায়গায় আছেন তাঁরা সেখান থেকে সরে যান । আজ বন্যা নেই ৷ তবে কাল পরশু বন্যা আসবে কি না কে জানে । চারদিন আমাদের সাবধানে থাকতে হবে । যে চা বাগানগুলোর ক্ষতি হয়েছে সেখানে একসঙ্গে কাজ করব । কার কত ক্ষতি হয়েছে দেখতে হবে । যাদের ক্ষতি হয়েছে তাদের পাশে আমরা আছি । কেন্দ্রের কাছ থেকে আমরা কোনও আর্থিক সাহায্য পাইনি ।"

CM Mamata Banerjee
নাগরাকাটায় বন্যা পরিস্থিতি পরিদর্শনে মুখ্যমন্ত্রী (নিজস্ব ছবি)

এদিন হাসিমারা বায়ুসেনা ছাউনি থেকে সড়কপথে নাগরাকাটার বন্যাকবলিত এলাকায় আসেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । তিনি নাগরাকাটার কালিখোলা সেতুতে এসে বন্যা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন । মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ ও রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার, জলপাইগুড়ির জেলাশাসক শামা পারভিন, পুলিশ সুপার উমেশ খাণ্ডবাহালে, জেলা পরিষদের সভাধিপতি কৃষ্ণা রায় বর্মন-সহ আধিকারিক ও জন প্রতিনিধিরা ।

CM Mamata Banerjee
মুখ্যসচিবের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (নিজস্ব ছবি)

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জেলার জনপ্রতিনিধি-সহ আধিকারিকদের বন্যা কবলিত এলাকার মানুষদের জন্য কাজ করার বার্তা দেন । কালিখোলা সেতুর মেরামত কীভাবে হচ্ছে সেটাও খতিয়ে দেখেন মুখ্যমন্ত্রী । কর্মীদের সঙ্গে কথা বলেন । যারা কাজ করছেন তাদের লাইফ জ্যাকেট দেওয়ার নির্দেশ দেন জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের আধিকারিকদের ।

For All Latest Updates

TAGGED:

NORTH BENGAL DISASTERMAMATA BANERJEE IN DISASTERমমতা বন্দ্যোপাধ্যায়প্রাকৃতিক বিপর্যয় উত্তরবঙ্গেMAMATA BANERJEE

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

বাংলার দুর্গোৎসব অর্থনীতির বিস্ফোরণ, পঁচিশে ছাড়িয়ে গিয়েছে 1 লক্ষ কোটির গণ্ডি !

সপ্তমীর হোমের আগুন নেভে বিসর্জনে! অতীত আঁকড়ে মণ্ডল বাড়ির দুর্গাপুজো

রোদ-বৃষ্টি-ঘামেও টিকে থাকবে মেক আপ ! এবার পুজোয় আপনার লুকই বাজিমাত

কলকাতায় পুজোর থিমে AI ও রোবটের যুগ, 50 বছর এগিয়ে নিয়ে যাবে টাইম মেশিন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.