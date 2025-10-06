এখন রাজনীতি ভুলুন ! বিজেপি সাংসদ-বিধায়ক আক্রান্ত হতেই বিপর্যয়ে একসঙ্গে কাজের বার্তা মমতার

এখন রাজনীতি ভুলুন ! বিজেপি সাংসদ-বিধায়ক আক্রান্ত হতেই বিপর্যয়ে একসঙ্গে কাজের বার্তা মমতার
উত্তরবঙ্গে বন্যা কবলিতদের এখনও ত্রাণ শিবিরে থাকার আর্জি জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
Published : October 6, 2025 at 4:33 PM IST
জলপাইগুড়ি, 6 অক্টোবর: প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বিধস্ত উত্তরবঙ্গ ৷ নাগরাকাটায় বন্যা পরিস্থিতি পরিদর্শনে গিয়ে আক্রান্ত হয়েছেন মালদার সাংসদ খগেন মুর্মু ও শিলিগুড়ির বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ ৷ এই পরিস্থিতিতে নাগরাকাটায় এসে বিভেদ ভুলে সাংসদ-বিধায়কদের একসঙ্গে কাজ করার বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
তিনি বলেন, "কারও কোনও প্ররোচনায় পা দেবেন না । ভুলে যান এখন রাজনীতি । বিভেদ ভুলে সাংসদ বিধায়ক সবাই একসাথে কাজ করতে হবে ।" এদিন মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, "বন্যায় কত ঘরবাড়ি ভেঙে গিয়েছে আমরা সার্ভে করে দেখব ।
যারা বন্যা কবলিত তাদের এখনও ত্রাণ শিবিরে থাকার আর্জি জানিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আরও দুদিন ত্রাণ শিবিরে থাকুন ৷ তারপর বাড়ি ফিরুন ।" এদিন মুখ্যমন্ত্রী নাগরাকাটার বন্যায় মৃতের পরিবারগুলিকে পাঁচ লক্ষ টাকার আর্থিক সাহায্য হিসাবে চেক প্রদান করেন । পুলিশ পরিবারের একজনকে চাকরি দেবে বলে মুখ্যমন্ত্রী জানান । তিনি আশ্বাস দেন, ঘর বাড়ি রাস্তা সব করে দেওয়া হবে ।
কেন্দ্র ও ভুটানকে নিশানা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "ভুটান রিভার কমিশন তৈরি করার কথা বলেছি । আমাদের সঙ্গে কারও কমিউনিকেশন থাকে না । সেতু ভেঙে কেউ মারা যায়নি । মিরিকে নতুন সেতু হবে । অস্থায়ীভাবে সেতু করা হবে । হিউম পাইপ দিয়ে করা হবে । জলঢাকা নদীর জল ঢুকে প্লাবিত হয়েছে ধূপগুড়ি, ময়নাগুড়ি ৷ আলিপুরদুয়ারও প্লাবিত হয়েছে । রবিবার জেলাশাসকদের সঙ্গে ভিডিয়ো কনফারেন্স করা হয়েছে । ব্রহ্মপুত্র বোর্ড থেকে অনেক নদীকে বাদ দেওয়া হয়েছে । বন্যার জন্য কেন্দ্র সরকার কোনও সাহায্য করে না ৷ কিছুই দেয় না । ডিভিসি থেকে প্রচুর জল ছেড়েছে ।"
তাঁর কথায়, "প্রকৃতি আমাদের হাতে নেই । যাঁরা নিচু জায়গায় আছেন তাঁরা সেখান থেকে সরে যান । আজ বন্যা নেই ৷ তবে কাল পরশু বন্যা আসবে কি না কে জানে । চারদিন আমাদের সাবধানে থাকতে হবে । যে চা বাগানগুলোর ক্ষতি হয়েছে সেখানে একসঙ্গে কাজ করব । কার কত ক্ষতি হয়েছে দেখতে হবে । যাদের ক্ষতি হয়েছে তাদের পাশে আমরা আছি । কেন্দ্রের কাছ থেকে আমরা কোনও আর্থিক সাহায্য পাইনি ।"
এদিন হাসিমারা বায়ুসেনা ছাউনি থেকে সড়কপথে নাগরাকাটার বন্যাকবলিত এলাকায় আসেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । তিনি নাগরাকাটার কালিখোলা সেতুতে এসে বন্যা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন । মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ ও রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার, জলপাইগুড়ির জেলাশাসক শামা পারভিন, পুলিশ সুপার উমেশ খাণ্ডবাহালে, জেলা পরিষদের সভাধিপতি কৃষ্ণা রায় বর্মন-সহ আধিকারিক ও জন প্রতিনিধিরা ।
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জেলার জনপ্রতিনিধি-সহ আধিকারিকদের বন্যা কবলিত এলাকার মানুষদের জন্য কাজ করার বার্তা দেন । কালিখোলা সেতুর মেরামত কীভাবে হচ্ছে সেটাও খতিয়ে দেখেন মুখ্যমন্ত্রী । কর্মীদের সঙ্গে কথা বলেন । যারা কাজ করছেন তাদের লাইফ জ্যাকেট দেওয়ার নির্দেশ দেন জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের আধিকারিকদের ।