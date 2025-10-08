বৃহস্পতিতে খড়গপুরে হাজার কোটি টাকার রঙের কারখানার উদ্বোধন মুখ্যমন্ত্রীর
প্রায় 80 একর জমির উপর গড়ে ওঠা এই প্রকল্পে বিনিয়োগের পরিমাণ প্রায় 1,000 কোটি টাকা। কারখানা চালু হলে প্রায় 2,000 জনের কর্মসংস্থান হবে।
Published : October 8, 2025 at 1:52 PM IST
কলকাতা, 8 অক্টোবর: রাজ্যে বড় শিল্প বিনিয়োগের পথে আরও এক ধাপ এগোল পশ্চিমবঙ্গ। 9 অক্টোবর অর্থাৎ বৃহস্পতিবার খড়গপুরের বিদ্যাসাগর ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কে ‘বিরলা ওপাস পেইন্টস’-এর নতুন উৎপাদন কেন্দ্রের উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ প্রায় 80 একর জমির উপর গড়ে ওঠা এই প্রকল্পে বিনিয়োগের পরিমাণ প্রায় 1,000 কোটি টাকা। সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই কারখানা চালু হলে প্রায় 2,000 জনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্থান তৈরি হবে।
কারখানায় জল-ভিত্তিক ও সলভেন্ট-ভিত্তিক বিভিন্ন ধরনের ডেকোরেটিভ পেইন্ট, কাঠের প্রলেপ (wood finishes) এবং ওয়াল কভারিংস তৈরি করা হবে ৷ সংস্থার মতে, পূর্ব ভারতের বাজারে এই ইউনিট একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্পকেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠবে ৷ খড়্গপুর-2 ব্লকে বিদ্যাসাগর ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক সংলগ্ন এলাকায় 16 নম্বর জাতীয় সড়কের পাশেই আদিত্য বিড়লা সংস্থার এই নবনির্মিত রঙের কারখানা।
মুখ্যমন্ত্রী মঙ্গলবার শিলিগুড়িতে সাংবাদিকদের জানান, “আমাকে বুধবার কলকাতায় ফিরতে হবে, কারণ বৃহস্পতিবার একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে হবে। সেই কর্মসূচিটি এক মাস আগে থেকেই নির্ধারিত ছিল। আমি খড়গপুরের বিদ্যাসাগর ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কে বিরলা ওপাস পেইন্টসের নতুন ইউনিট উদ্বোধন করব।”
তিনি আরও বলেন, “বুধবার বিকেলে উত্তরবঙ্গ থেকে কলকাতায় ফিরব, তারপর নবান্নে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক কাজ করব। বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠানে যোগ দেব এবং পরে রবিবার বা সোমবার আবার উত্তরবঙ্গে ফিরব।” উল্লেখযোগ্যভাবে, এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন আদিত্য বিরলা গ্রুপের চেয়ারম্যান কুমার মঙ্গলম বিরলা এবং বিরলা ওপাস পেইন্টস-এর সিইও রক্ষিত হারগাভে ৷
সূত্রের খবর, মুম্বই-ভিত্তিক এই সংস্থা শুধু পেইন্ট শিল্পেই নয়, রাজ্যে আরও একাধিক বিনিয়োগের পরিকল্পনা করছে। গ্রুপের অধীনস্থ আল্ট্রাটেক সিমেন্ট (UltraTech Cement)—যা ভারতের বৃহত্তম সিমেন্ট উৎপাদক সংস্থা—এর পক্ষ থেকেও রাজ্যে একটি নতুন সিমেন্ট গ্রাইন্ডিং ইউনিট স্থাপন করা হচ্ছে। বর্তমানে সংস্থার তিনটি ইউনিট রাজ্যে চালু রয়েছে, এবং চতুর্থ ইউনিটটি চালু হলে আল্ট্রাটেকের উৎপাদন ক্ষমতা বেড়ে দাঁড়াবে বছরে 1 কোটি 10 লক্ষ টনে ৷
রাজ্য সরকারের শিল্প দফতর সূত্রে খবর, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই নতুন শিল্প উদ্যোগে উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের একাধিক মন্ত্রী, আমলা ও শিল্প দফতরের শীর্ষ আধিকারিকরাও। প্রশাসনিক মহলে আশা করা হচ্ছে, এই প্রকল্প রাজ্যের শিল্প বিনিয়োগে নতুন গতি আনবে এবং পশ্চিম মেদিনীপুর ও সংলগ্ন এলাকায় শিল্প-অর্থনীতি ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।
2021 সালের অক্টোবরে জানা গিয়েছিল রাজ্যে বিনিয়োগ করতে চলেছে আদিত্য বিড়লা গোষ্ঠী ৷ খড়্গপুরের কাছে শিল্পতালুকে হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগে রঙের কারখানা গড়বে তারা। চার বছরের মাথায় বৃহস্পতিবার সেই কারখানার উদ্বোধন করতে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷