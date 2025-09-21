মহালয়ায় তৃণমূলের মুখপত্রের উৎসব সংখ্যার প্রকাশে গান গাইলেন মুখ্যমন্ত্রী
রাজনৈতিক কথাবার্তার বাইরে নজর কাড়ল সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। আগমনী গান “জাগো দুর্গা”তে এদিন গলা মেলালেন মুখ্যমন্ত্রী।
Published : September 21, 2025 at 8:47 PM IST
কলকাতা, 21 সেপ্টেম্বর: মহালয়ার পরই দেবীপক্ষের সূচনা। বাঙালির ক্যালেন্ডারে এই দিনটিকে ঘিরেই শুরু হয় উৎসবের আবহ। দেবীর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে শহরের রাস্তাঘাটে শারদীয় আমেজ। নিয়ম মেনে এদিনই প্রকাশিত হয় তৃণমূলের মুখপত্রের উৎসব সংখ্যা। এ বছরও তার ব্যতিক্রম হল না। রবিবার বিকেলে নজরুল মঞ্চে উৎসব সংখ্যার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে যোগ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আর সেই মঞ্চেই মুখ্যমন্ত্রী গলা মেলালেন আগমনী গানে।
অনুষ্ঠানের শুরুতে বক্তব্য রাখেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, বাংলার দুর্গাপুজোর আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির কথা। তিনি বলেন, “যারা এক সময় বাংলাকে ব্যঙ্গ করে বলত, এখানে নাকি পুজো হয় না, সেই বিজেপির নেতাদেরই জবাব দিয়েছে ইউনেসকো। আজ বাংলার দুর্গাপুজো বিশ্বের দরবারে ‘ইনট্যাঞ্জিবল কালচারাল হেরিটেজ’-এর মর্যাদা পেয়েছে। এটা আমাদের সকলেরই গর্বের।” অভিষেকের কথায়, "বাংলার দুর্গাপুজোর প্রসার ঘটাতে মুখ্যমন্ত্রী নিজে উদ্যোগ নিয়েছেন। ক্লাবগুলিকে সরকারি অনুদান থেকে শুরু করে নানা সহযোগিতাও করা হয় ৷ প্রতিটি ক্লাবকে 1 লক্ষ 10 হাজার টাকা করে সাহায্য করেছে সরকার। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সব সময় পাশে থেকেছেন বলেই বাংলার দুর্গাপুজো আজ আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছে।”
এরপর বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও তুলে ধরলেন সরকারি উদ্যোগের প্রসঙ্গ। তিনি বলেন, “এবার ক্লাবগুলিকে শুধু অর্থসাহায্যই নয়, বিদ্যুতের খরচের 80 শতাংশ মকুব করা হয়েছে। দমকল থেকে শুরু করে পুরসভার বিজ্ঞাপন ব্যয়— সবটাই বিনামূল্যে দেওয়া হয়েছে। আমাদের চাওয়া একটাই— সব পুজো আনন্দমুখরভাবে হোক, সবার ভাল কাটুক।”
তবে রাজনৈতিক কথাবার্তার বাইরে নজর কাড়ল সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন গায়ক তথা মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন। তাঁর অনুরোধেই আগমনী গান “জাগো দুর্গা”তে গলা মেলালেন মুখ্যমন্ত্রী। গান শেষে ইন্দ্রনীল বলেন, “রাজনীতি না করলেও শিল্পী হিসেবে উনি অনেক দূর যেতেন। দারুণ লেখেন, গান বাঁধেন, ছবি আঁকেন— সবদিক থেকেই তিনি শিল্পমনা।” জবাবে হাসিমুখে মমতা বলেন, “আমি তো শিল্পী নই। ছোটবেলায় একটু গান শিখেছিলাম, আজও শুধু সুর-শব্দ দিয়ে কিছু বলতে পারি। গলাটা ভালো হয় না।” উপস্থিত দর্শকদের জন্য সেটাই ছিল সন্ধ্যার বাড়তি পাওনা।
মঞ্চ থেকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপিকে কটাক্ষ করতেও ছাড়েননি। তাঁর কথায়, “কিছু বছর আগেও বিজেপি নেতারা বাংলার সংস্কৃতিকে অপমান করেছিল। বলেছিল, এখানে নাকি দুর্গাপুজো হয় না। অথচ আজ বাংলার এই উৎসবকে ইউনেস্কো আন্তর্জাতিক মর্যাদা দিয়েছে। বাংলাকে ছোট করার রাজনীতি যে ব্যর্থ, সেটাই আবার প্রমাণিত।” শনিবারই মুখ্যমন্ত্রী কলকাতার তিনটি নামী পুজোর উদ্বোধন করেছেন। মহালয়ার দিনও একাধিক পুজোমণ্ডপের দ্বারোদঘাটন তাঁর হাত ধরে সম্পন্ন হয়েছে ৷ তার মাঝেই দলীয় পত্রিকার উৎসব সংখ্যার প্রকাশ অনুষ্ঠানে এসে তিনি শুভেচ্ছা জানালেন। পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, “পত্রিকার কাজও এক ধরনের উৎসবেরই অংশ। বাংলা ভাষা, বাংলা সংস্কৃতির চর্চা ছাড়া পুজো সম্পূর্ণ হয় না।”