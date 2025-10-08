রঙের কারখানার উদ্বোধন বাতিল, নেপথ্যে 'হাইলোডেড ভাইরাস', ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রীর
উত্তরকন্যায় সাংবাদিক বৈঠকের সময় মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, তিনি খড়গপুরে বিড়লা গ্রুপের রঙের কারখানা উদ্বোধনের জন্য কলকাতা ফিরছেন ৷ সেই অনুষ্ঠান বাতিল হয়ে গিয়েছে ৷
Published : October 8, 2025 at 4:56 PM IST
কলকাতা, 8 অক্টোবর: আচমকা বাতিল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বহুজাতিক রংয়ের কারখানার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ৷ গতকালই উত্তরবঙ্গের সচিবালয় উত্তরকন্যা থেকে বৃহস্পতিবার এই কারখানার উদ্বোধনের অনুষ্ঠানে যাওয়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন তিনি ৷ ঘোষণার পর 24 ঘণ্টাও পেরয়নি, মুখ্যমন্ত্রী জানালেন এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠান বাতিল হয়েছে ৷
বুধবার দুপুরে উত্তরবঙ্গ থেকে কলকাতায় ফিরে বিমানবন্দরে তিনি সাংবাদিকদের এই কথা জানান ৷ এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী যে মন্তব্য করেন তা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ ৷ এই রঙের কারখানা বাতিল হওয়ার নেপথ্যে একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের হস্তক্ষেপ রয়েছে বলে ইঙ্গিত দিলেন তিনি ৷
এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "গতকাল আমি ঘোষণা করেছিলাম বিড়লা ওপাশের রং কারখানা আমি উদ্বোধন করব ৷ সবকিছু প্রস্তুত ছিল ৷ সাংবাদিক বৈঠক শেষ হওয়ার আধ ঘণ্টার মধ্যে আমার কাছে একটি বার্তা আসে ৷ আমি এখানে কর্তৃপক্ষকে দোষ দিতে চাই না ৷ কিন্তু এই গোষ্ঠীর কর্ণধারের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যার উল্লেখ করে আমার কাছে চিঠি আছে ৷ তাঁরা জানায় তাই এই কর্মসূচি আপাতত বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে ৷" মমতা ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করেন, "আমার তো মনে হয়, এটা হাইলোডেড ভাইরাসের কাজ ৷ সবাইকে হুমকি দেওয়া হচ্ছে ৷ ভয়ানক ব্যাপার ৷ এরাই আবার গণতন্ত্রের বড় বড় কথা বলে ৷ কটকও এখন জ্বলছে ৷ কেমন হামলা হয়েছে, সবার দেখা উচিত ৷" এদিনই ত্রিপুরায় গিয়ে বাধার মুখে পড়েছেন তৃণমূলের প্রতিনিধি দলের সদস্যরা ৷ সে কথাও এদিন তুলে ধরেছেন তিনি ৷
কারখানার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান বাতিল হওয়ার ব্যাপারে সরাসরি কারও নাম উল্লেখ না করলেও বিশেষজ্ঞ মহলের একাংশ বলছে মুখ্যমন্ত্রীর এই ইঙ্গিত কেন্দ্রের শাসকদলের দিকে ৷ বিজেপি বা কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে এই বিষয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া দেয় কি না সেটাই এখন দেখার ৷
প্রায় 80 একর জমির উপর বিড়লা গ্রুপের গড়ে ওঠা এই প্রকল্পে বিনিয়োগের পরিমাণ প্রায় এক হাজার কোটি টাকা ৷ সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই কারখানা চালু হলে প্রায় দু'হাজার জনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্থান তৈরি হবে ৷ মুম্বই-ভিত্তিক এই সংস্থা শুধু রং শিল্পই নয়, রাজ্যে আরও একাধিক বিনিয়োগের পরিকল্পনা করছে ৷
গ্রুপের অধীনস্থ আল্ট্রাটেক সিমেন্ট (UltraTech Cement)— যা ভারতের বৃহত্তম সিমেন্ট উৎপাদক সংস্থার পক্ষ থেকেও রাজ্যে একটি নতুন সিমেন্ট গ্রাইন্ডিং ইউনিট স্থাপন করা হচ্ছে ৷ বর্তমানে সংস্থার তিনটি ইউনিট রাজ্যে চালু রয়েছে ৷ চতুর্থ ইউনিটটি চালু হলে আল্ট্রাটেকের উৎপাদন ক্ষমতা বেড়ে দাঁড়াবে বছরে এক কোটি দশ লক্ষ টনে ৷