পুজো উদ্বোধনের মঞ্চ থেকে পরিযায়ী শ্রমিকদের পাশে থাকার বার্তা মমতার

মহালয়ার আগেরদিনে পুজো উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী ৷ শ্রীভূমি, টালা প্রত্যয়, হাতিবাগান সর্বজনীনের পুজো উদ্বোধন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৷

CM DURGA PUJA INAUGURATION
পুজো উদ্বোধনের মঞ্চ থেকে পরিযায়ী শ্রমিকদের পাশে থাকার বার্তা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৷ (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 20, 2025 at 8:41 PM IST

কলকাতা, 20 সেপ্টেম্বর: শরৎ হাওয়ার সঙ্গেই শহর জুড়ে শুরু হয়েছে দুর্গোৎসবের আবহ ৷ এই উৎসবের রঙে মাতলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ শনিবার বৃষ্টি উপেক্ষা করে কলকাতার একাধিক পুজোমণ্ডপের উদ্বোধনে সামিল হলেন তিনি ৷ হাতিবাগান সর্বজনীন, উত্তর কলকাতার টালা প্রত্যয় থেকে শুরু করে লেকটাউনের শ্রীভূমি স্পোর্টিং ক্লাব—প্রতিটি জায়গায়ই ভিড় জমেছিল উপচে পড়া ৷ তবে, শুধু প্রদীপ প্রজ্জ্বলন বা প্যান্ডেল ঘোরা নয় ৷ মমতার বক্তব্যের মধ্যেও উঠে এল পরিযায়ী শ্রমিকদের পাশে থাকার বার্তা ৷

প্রথমেই হাতিবাগান সর্বজনীনের মণ্ডপে যান মুখ্যমন্ত্রী ৷ এই পুজোর সঙ্গে বহুদিন ধরেই কলকাতার ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষ যুক্ত ৷ উদ্বোধনের পর মঞ্চে দাঁড়িয়ে মমতা জানান, মহালয়ার আগে তিনি কখনোই মাতৃমূর্তির উদ্বোধন করেন না ৷ শুধু মণ্ডপের উদ্বোধনেই যোগ দেবেন ৷ এরপরই তিনি যান টালা প্রত্যয়ের পুজোয় ৷ সেখানে একঝলক দেখা পাওয়ার জন্য ভিজে বৃষ্টিতে হাজির ছিলেন হাজারো মানুষ ৷ তাঁদের উদ্দেশে মমতার পরামর্শ, "যখন-তখন বৃষ্টি হচ্ছে ৷ সকলে ছাতা সঙ্গে রাখুন ৷ বৃষ্টিতে ভিজে অসুস্থ হয়ে পড়লে, পুজোর আনন্দই মাটি হবে ৷" সেই সঙ্গে প্রার্থনা করেন, "পুজোর দিনগুলো যেন আনন্দে কাটে ৷ মা দুর্গা আবহাওয়াকে সুস্থ করে দিন ৷"

CM Durga Puja Inauguration
শ্রীভূমি স্পোর্টিংয়ের পুজো উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ (ছবি- সোশাল মিডিয়া)

দিনের শেষে মমতা পৌঁছন শ্রীভূমি স্পোর্টিংয়ের মণ্ডপে, যেটি রাজ্যের দমকলমন্ত্রী সুজিত বসুর উদ্যোগে গড়ে ওঠে। এই মণ্ডপের ভিড় প্রতি বছরই শিরোনামে থাকে। ভিআইপি রোড কার্যত অবরুদ্ধ হয়ে যায়, যানজটের শিকার হন সাধারণ মানুষ। এদিনও মঞ্চ থেকে দমকলমন্ত্রীকে সরাসরি নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ তিনি বলেন, "ভিড় যেন রাস্তায় সমস্যার সৃষ্টি না-করে ৷ মানুষকে ভোগান্তি পোহাতে না-হয় তা দেখতে হবে ৷" দলনেত্রীর বার্তার সঙ্গে সম্মতিসূচক মাথা নাড়েন সুজিত বসু ৷ তবে, তা তিনি বা তাঁর পুজো কমিটি কতটা পালন করবেন, সেটা সময়ই বলবে ৷

CM DURGA PUJA INAUGURATION
টালা প্রত্যয়ের দুর্গা প্রতিমা ৷ (নিজস্ব ছবি)

তবে, শ্রীভূমির অনুষ্ঠানে এসে মমতা শুধু ভিড় নিয়ন্ত্রণ নিয়েই কথা বলেননি ৷ সেখানে দাঁড়িয়ে ভিনরাজ্যে বাঙালিদের উপরে হওয়া নির্যাতনের অভিযোগের বিরুদ্ধেও সরব হলেন ৷ মমতা বলেন, "আমি সব ভাষাকে সম্মান করি ৷ প্রত্যেকের মাতৃভাষার প্রতি আলাদা টান থাকে ৷ কিন্তু, বাংলায় কথা বললেই অত্যাচার, এটা কোনোভাবেই মানা যায় না ৷"

পরিযায়ী শ্রমিকদের প্রসঙ্গও টেনে আনেন তিনি ৷ মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, "বাংলা থেকে প্রায় 22 লক্ষ শ্রমিক ভিনরাজ্যে কাজ করেন ৷ তাঁরা দক্ষ বলেই তাঁদের কাজে নেওয়া হয় ৷ আবার বাংলাতেই দেড় কোটি অবাঙালি বহু বছর ধরে শান্তিতে বসবাস করছেন ৷ তাঁদের কখনও হেনস্থা করা হয়নি ৷ সেটাই হওয়া উচিত ৷"

CM DURGA PUJA INAUGURATION
টালা প্রত্যয়ে দেবী দুর্গা হলেন লাঙল টানা গ্রামের কৃষক ৷ (নিজস্ব ছবি)

এদিন পুজো উদ্বোধনের পাশাপাশি রাজ্যবাসীকে আগাম শারদিয়ার শুভেচ্ছাও জানান মমতা ৷ তাঁর বক্তব্য, "পুজোর দিনগুলো আনন্দে কাটুক, সকলে সুস্থ থাকুন ৷" মঞ্চে উপস্থিত শিল্পী নচিকেতা ও অন্যদের উদ্দেশে রসিকতা করে তিনি বলেন, "তোমরা যতই চণ্ডীপাঠ করো না-কেন, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের মতো হবে না ৷" সেইসঙ্গে নিজের ছোটবেলার মহালয়ার ভোরে রেডিয়োতে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের চণ্ডীপাঠ শোনার স্মৃতিচারণও করেন মমতা ৷

গত কয়েক বছর ধরেই মহালয়ার আগে কলকাতার একাধিক পুজোর উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ এবছরও তার ব্যতিক্রম হচ্ছে না ৷ শনিবার থেকে শুরু হয়েছে সেই কর্মসূচি ৷ চলবে টানা চার-পাঁচ দিন ধরে ৷ রবিবার তিনি উদ্বোধন করবেন নাকতলা উদয়ন সংঘ, 95 পল্লি, যোধপুর পার্ক, বাবুবাগান এবং চেতলা অগ্রণীর পুজো ৷ সোমবার তাঁর তালিকায় রয়েছে আলিপুর সর্বজনীন, চেতলা কোলাহল গোষ্ঠী, বেহালা নতুন দল, বড়িশা, হরিদেবপুর 41 পল্লি-সহ একাধিক নামকরা পুজো ৷ 23 সেপ্টেম্বরের দিনটি আরও ব্যস্ত—মুদিয়ালি, বালিগঞ্জ কালচারাল, ত্রিধারা, 66 পল্লি, একডালিয়া, সিংহী পার্ক-সহ শহরের একঝাঁক বিখ্যাত পুজোর উদ্বোধনে দেখা যাবে তাঁকে ৷

DURGA PUJAMAMATA BANERJEEMIGRANT WORKERSমুখ্যমন্ত্রীর দুর্গাপুজোর উদ্বোধনCM DURGA PUJA INAUGURATION

