আক্রান্ত বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মুর সঙ্গে হাসপাতালে দেখা করলেন মুখ্যমন্ত্রী
দুষ্কৃতীদের হাতে আক্রান্ত বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু হাসপাতালে ভর্তি ৷ হাসপাতালে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
Published : October 7, 2025 at 3:40 PM IST
শিলিগুড়ি, 7 অক্টোবর: নাগরাকাটায় আক্রান্ত মালদা উত্তরের বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ মঙ্গলবার তিনি শিলিগুড়িতে বেসরকারি হাসপাতালে গিয়ে তাঁর শারীরিক পরিস্থিতির খোঁজখবর নেন ৷ তাঁর সঙ্গে কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী ৷
এদিকে একই ঘটনায় আক্রান্ত ও একই নার্সিংহোমে চিকিৎসাধীন শিলিগুড়ির বিজেপি বিধায়ক শঙ্কর ঘোষের সঙ্গে দেখা করেননি তিনি ৷ মুখ্যমন্ত্রী এই সাক্ষাৎকার ঘিরে সরগরম রাজ্য রাজনীতি ৷ যদিও মুখ্যমন্ত্রীর এই সাক্ষাৎকে সম্পূর্ণটাই লোক দেখানো বলে কটাক্ষ করেছে বিজেপি নেতৃত্ব ৷
এদিন মুখ্যমন্ত্রী শিলিগুড়ির মাটিগাড়ায় বেসরকারি হাসপাতালে গিয়ে আহত সাংসদ খগেন মুর্মুর সঙ্গে দেখা করে তাঁর স্বাস্থ্যের বিষয়ে খোঁজখবর নেন ৷
হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, "এখন চিন্তার কিছু নেই ৷ তিনি (খগেন মুর্মু) ঠিকই আছেন ৷ আমি চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলেছি ৷ ওঁর ডায়াবেটিসটা বেশি রয়েছে ৷ সেটা নিয়ন্ত্রণে রাখা দরকার ৷ কানের পিছনে ছোট ক্ষত রয়েছে ৷ এমন কিছু গুরুতর বিষয় নয় ৷"
এদিকে বিজেপি সাংসদের শারীরিক পরিস্থিতি গুরুতর নয় বলায় মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে পাল্টা ক্ষোভ প্রকাশ করেছে বিজেপি নেতৃত্ব ৷ এর পাল্টা আক্রমণ শানিয়েছে শাসকদলও ৷