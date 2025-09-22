দামি হয়েছে H1B ভিসা, মার্কিন প্রেসিডেন্টের ঘোষণায় চিন্তিত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী

দামি হয়েছে H1B ভিসা, মার্কিন প্রেসিডেন্টের ঘোষণায় চিন্তিত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী
ভারত বা অন্য দেশ থেকে কর্মীদের আমেরিকায় নিয়ে এসে চাকরি দিতে আগের থেকে অনেক বেশি খরচ হবে সংস্থাগুলির ৷ এ নিয়ে উদ্বিগ্ন মমতা ৷
Published : September 22, 2025 at 3:33 PM IST
কলকাতা, 22 সেপ্টেম্বর: মার্কিন মুলুকে চাকরি করতে যাওয়া বিদেশিদের এইচ1বি ভিসা পেতে 1 লক্ষ মার্কিন ডলার দিতে হবে (ভারতীয় মুদ্রায় 88 লক্ষ) বলে ঘোষণা করেছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ এই প্রসঙ্গে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ ট্রাম্পের সিদ্ধান্তের ফলে ভারতীয় তথা বাঙালিদের উপর কী প্রভাব পড়বে তা নিয়েই শঙ্কিত মমতা ৷
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "নাসা থেকে শুরু করে গবেষণাগার অন্য সংস্থাগুলিতে বাঙালি তথা ভারতীয়দের অবদান অসীম । কিন্তু, ট্রাম্প প্রশাসনের এই সিদ্ধান্তে শুধু বাঙালি নয়, দেশের অসংখ্য তরুণ এখন বিপদের মুখে । একদিকে ট্রাম্পের কঠোর সিদ্ধান্ত, অন্যদিকে দেশে কর্মসংস্থানের সংকট—সব মিলিয়ে যেন যুদ্ধ চলছে ।"
এইচ1বি ভিসা নিয়ে নির্দেশিকা
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের হঠাৎ ঘোষণায় কার্যত অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছেন হাজার হাজার ভারতীয় । নতুন নিয়ম অনুযায়ী, আমেরিকায় কাজের জন্য এইচ-1বি ভিসা পেতে হলে মার্কিন সংস্থাগুলিকে এককালীন অতিরিক্ত 1 লক্ষ মার্কিন ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় 88 লক্ষ টাকা) দিতে হবে । একদিনের নোটিশে কার্যকর হওয়া এই নিয়মে দিশেহারা আমেরিকার প্রযুক্তি সংস্থাগুলিও ।
অবশ্য, এই অস্থিরতার মধ্যেই ভিসার ফি বাড়ানোর বিষয়ে একটি বিস্তারিত বিবৃতি প্রকাশ করা হয়েছে হোয়াইট হাউসের তরফে ৷ তারা জানিয়েছে, নয়া এই ভিসানীতি কেবলমাত্র নতুন আবেদনকারীদের জন্য প্রযোজ্য ৷ আগে এই ভিসা নিয়ে যাঁরা ইতিমধ্যেই আমেরিকায় চাকরি করছেন বা ভিসা পুননর্বিকরণের ক্ষেত্রে নয়া এই নির্দেশিকা লাগু করা হবে না ৷ সেই সঙ্গে মার্কিন প্রশাসন স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, ভিসার জন্য একবার ফি দিতে হবে মার্কিন সংস্থাগুলিকে ৷
সম্প্রতি ওয়াশিংটন সফরে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি জানান, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সহায়তায় ভারতীয়রা সহজেই এইচ-1বি ভিসার সুযোগ পাবেন । কিন্তু, ট্রাম্পের হঠাৎ সিদ্ধান্তে সেই দাবি নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন অনেকেই। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, " এই ছেলেমেয়েগুলির ভবিষ্যৎ নিয়ে আমরা চিন্তিত।"
বিদেশমন্ত্রকের দাবি, ট্রাম্পের হঠাৎ চাপানো এই অর্থের বোঝা শুধু চাকরির অনিশ্চয়তা নয়, আর্থিক ও মানসিক দুশ্চিন্তাও বাড়িয়ে দেবে । তবে কেন্দ্রের আশা, শেষ পর্যন্ত ট্রাম্প প্রশাসন এই ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা নেবে । ইতিমধ্যেই দিল্লিতে সংশ্লিষ্ট মহলের সঙ্গে আলোচনা শুরু হয়েছে এবং নীতি পরিবর্তনের দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলেও জানা গিয়েছে ।
বিশেষজ্ঞদের মতে, আমেরিকার তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থাগুলিতে ভারতীয় কর্মীরাই সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় কাজ করেন । তাই ট্রাম্পের নতুন ভিসা নীতিতে সবচেয়ে বড় ধাক্কা আসবে ভারতীয়দের উপরই । অন্যদিকে, দেশে ফেরার পর কর্মসংস্থানের সুযোগ সীমিত থাকায় প্রবাসীদের সমস্যা আরও জটিল হয়ে উঠতে পারে । সব মিলিয়ে, ট্রাম্প প্রশাসনের নয়া ভিসা নীতি এবং দেশে বেকারত্বের চাপ—দুই নিয়ে উদ্বেগ ক্রমশ বাড়ছে ।