SSKM 'উডবার্ন-2 অনন্য' ভবনের উদ্বোধন মুখ্যমন্ত্রীর, মিলবে কম খরচে উন্নত পরিষেবা
বেসরকারি হাসপাতালের থেকে কম খরচে উন্নত পরিষেবা দিতে চালু হল উডবার্ন-2 অনন্য ভবন ৷ দশতলা এই ভবনে থাকছে 131 শয্যা ৷
Published : September 16, 2025 at 7:30 PM IST
কলকাতা, 16 সেপ্টেম্বর: রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিকাঠামোকে আরও আধুনিক রূপ দিতে একগুচ্ছ প্রকল্পের সূচনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ মঙ্গলবার এসএসকেএম হাসপাতাল চত্বরে নবনির্মিত উডবার্ন-2 ‘অনন্য’ ভবনের উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে প্রায় 217 কোটি টাকার 17 টি প্রকল্প চালু হল ৷ স্বাস্থ্য দফতরের কর্তারা মনে করছেন, এই উদ্যোগ রাজ্যের সরকারি চিকিৎসা পরিষেবায় নতুন দিশা আনবে ৷
উডবার্ন-2 ভবনে থাকছে 131 শয্যা ৷ দশতলা এই পরিকাঠামো নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, “এই উডবার্ন 2 বেসরকারি হাসপাতালকে টেক্কা দেবে বলেই আমি মনে করি ৷ কোনও তারতম্য করা হয়নি ৷ রোগীরা অনেক কম খরচে উন্নত পরিষেবা পাবেন ৷"
এখানকার ভাড়ার দিকটিও তুলনামূলকভাবে সুলভ রাখা হয়েছে ৷ এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "অন্য জায়গায় ভাড়া যেখানে 15-20 হাজার টাকা, এখানে সেটা 5 হাজার টাকা রাখা হয়েছে ৷” একক কক্ষের ভাড়া প্রতিদিন 8 হাজার, এইচডিইউ শয্যা 12 হাজার এবং আইসিইউ বেডের ভাড়া 15 হাজার টাকা ধার্য করা হয়েছে ৷
এদিন উডবান-2 ওয়ার্ডের উদ্বোধনের পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী একাধিক গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্য প্রকল্পেরও উদ্বোধন করেন ৷ তার মধ্যে রয়েছে কলকাতা পুলিশ হাসপাতালের নতুন ক্রিটিক্যাল কেয়ার ব্লক, লি রোডে সাততলা ছাত্রাবাস, রেডিওলজি বিভাগে 128 স্লাইস সিটি স্ক্যান মেশিন এবং অত্যাধুনিক রোবোটিক সার্জিক্যাল সিস্টেম ৷
এছাড়া চালু হল নিউরোসায়েন্স ইনস্টিটিউটের নব সংস্কার করা অপারেশন থিয়েটার, স্বাস্থ্য ভবনের অ্যানেক্স-1 এবং ড্রাগ কন্ট্রোল দফতরের আধুনিক ভবন ৷ রাজ্যের স্বাস্থ্যক্ষেত্রে এবার আরও বড় পদক্ষেপ হতে চলেছে বোন ব্যাঙ্ক চালুর মাধ্যমে ৷
পূর্ব ভারতে এই প্রথম তৈরি হচ্ছে হাড়ের ব্যাঙ্ক ৷ পাশাপাশি এসএসকেএম এবং উত্তরবঙ্গে দু’টি অত্যাধুনিক ক্যানসার হাসপাতাল গড়ে তোলা হচ্ছে, যার জন্য প্রায় 100 কোটি টাকার যন্ত্রপাতি কেনা হবে ৷
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "স্বাধীনতার পর থেকে মেডিক্যালে সিট ছিল 1 হাজার 355টি ৷ আমরা এই ক'বছরে তা বাড়িয়ে করেছি 5 হাজার 700 টি আসন ৷ 2011 সালে যখন ক্ষমতায় এসেছিলাম তখন ইনস্টিটিউশনাল ডেলিভারি ছিল 60 শতাংশের মতো, এখন সেটা 99 শতাংশের বেশি ৷" স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের সাফল্যের কথাও তিনি উল্লেখ করেন ৷ তাঁর বক্তব্য, "2.45 লক্ষ পরিবারের প্রায় 8.72 কোটি মানুষ পরিষেবা পেয়েছে স্বাস্থ্যসাথীতে ৷"
স্বাস্থ্যবিমায় জিএসটি ছাড় প্রসঙ্গে মমতা বলেন, "এটা প্রথমে আমি দাবি করেছিলাম ৷ কিন্তু এর ফলে রাজ্যের প্রায় 20 হাজার কোটি টাকার রাজস্ব ক্ষতি হবে ৷" অনুষ্ঠানে তিনি ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মীদের উদ্দেশে আরও বলেন, "ব্রিকস আপনাদের রেকগনাইজ় করেছে ৷ এজন্য অভিনন্দন ৷ এই উপলক্ষে স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে আপনাদের 10 লক্ষ টাকা দেওয়া হবে, যাতে আপনারা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করতে পারেন ৷" মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, স্বাস্থ্য পরিকাঠামোয় দেশের মধ্যে সেরা পশ্চিমবঙ্গ ৷