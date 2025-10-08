'ওটা বিজেপি'র জায়গা, জেতার পর কখনও যায়নি', নাগরাকাটায় হিংসা নিয়ে মন্তব্য মমতার

'ওটা বিজেপি'র জায়গা, জেতার পর কখনও যায়নি', নাগরাকাটায় হিংসা নিয়ে মন্তব্য মমতার
তিনদিনের উত্তরবঙ্গ সফর শেষে কলকাতায় ফিরলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ বিমানবন্দরে নেমে নাগরাকাটায় বিজেপি সাংসদ-বিধায়কের উপর হামলা নিয়ে তিনি জানান, ওই জায়গাটি বিজেপিরই ৷
Published : October 8, 2025 at 3:40 PM IST
দার্জিলিং ও কলকাতা, 8 অক্টোবর: বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু ও বিজেপি বিধায়ক শঙ্কর ঘোষের উপর হামলার ঘটনার দায় বিজেপির ঘাড়েই চাপালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ বুধবার দুপুরে উত্তরবঙ্গ সফর শেষে কলকাতায় পৌঁছন তিনি ৷ বিমানবন্দরে নেমে মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিকদের বলেন, "ওই জায়গাটা (নাগরাকাটা) বিজেপি'র ৷ বন্যা, সাম্প্রদায়িক ঘটনায় মানুষ ক্ষুব্ধ ৷ নির্বাচনে জেতার পর থেকে তাঁরা কোনও দিন যাননি ৷ সেদিন হঠাৎ গিয়েছেন ৷ সেটা কি আমার ভুল ?"
গেরুয়া শিবিরের সাংসদ ও বিধায়করা একসঙ্গে অনেকগুলি গাড়ি নিয়ে নাগরাকাটায় গিয়েছিলেন বলে ফের অভিযোগ করেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ তিনি বলেন, "একেকজন নেতা 30-40টি গাড়ি নিয়ে যাবেন ৷ কখনও কোনও সাম্প্রদায়িক ঘটনা ঘটলে বা বিপর্যয় হলে সেখানে কারও যাওয়া উচিত নয় ৷ আমি প্রাকৃতিক দুর্যোগ নিয়ে রাজনীতি করি না ৷"
নাগরাকাটায় বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু ও বিজেপি বিধায়ক শঙ্কর ঘোষের উপর হামলার দিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেছিলেন ৷ তিনি এই ঘটনার জন্য তৃণমূলকে দায়ী করেন ৷ এর জবাবও দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ কলকাতায় ফিরে ফের সেই প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, "এই বিপর্যয ভুটানের জলে হয়েছে ৷ ডিভিসি-র জলে হয়েছে ৷ এবার সারা দেশে অনেক বেশি বৃষ্টি হয়েছে ৷ উত্তরাখণ্ডে কত বাড়ি-ঘর ভেঙে গিয়েছে ৷ ধস নেমেছে ৷ আমি প্রাকৃতিক দুর্যোগ নিয়ে রাজনীতি করি না ৷ প্রধানমন্ত্রী প্রথম দিন বলে দিলেন সেতু ভেঙে মৃত্যু হয়েছে ৷ এটা গুজরাত নয় ৷ সেতু ভেঙে কোনও মৃত্যু হয়নি ৷ নতুন সেতুর কাজ শুরু করেছি ৷ আর 15 দিনের মধ্যে বিকল্প সেতু হয়ে যাবে ৷"
কেন্দ্রীয় সরকারের সমালোচনা করে মমতা বলেন, "বিপর্যয়ে পশ্চিমবঙ্গকে একটা পয়সাও দেয়নি ৷ আমাকেও খুব মারধর করেছে ৷ এর আগের নির্বাচনে আমার পায়ে চোট লেগেছিল ৷ তখন আমায় নিয়ে অনেক কথা বলেছিল ৷ এরা আমায় শিক্ষা দেবে ? পুলিশকে কিছু না জানিয়ে চলে যাবে ? ওনার (খগেন মুর্মুর) কানে চোট লেগেছে ৷ তিনি ডায়াবেটিক ৷ তাই সারতে সময় লাগছে ৷ তিনি এখন একটা কেবিনে রয়েছেন, যাকে আইসিইউ বলে ৷ মানুষের সব চলে গেলে, মানুষের রাগ হওয়া স্বাভাবিক ৷"
গত 4 ও 5 অক্টোবরের রাতে প্রবল বৃষ্টিতে উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকায় বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয় ৷ ধস নামে ৷ এই অবস্থায় গত সোমবার ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলি পরিদর্শনের জন্য শিলিগুড়িতে পৌঁছেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ জলপাইগুড়ির নাগরাকাটা ও দুধিয়াতে ত্রাণ সামগ্রী-সহ ধসে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারদের হাতে আর্থিক সাহায্য তুলে দেন তিনি ৷
পাশাপাশি দুধিয়াতে ভেঙে পড়া বালাসন নদীর সেতুর পাশে অস্থায়ী সেতু নির্মাণের কাজ খতিয়ে দেখেন তিনি ৷ এরপর উত্তরকন্যায় উত্তরবঙ্গের জেলাশাসকদের নিয়ে এবং জিটিএ'র আধিকারিকদের নিয়ে বন্যা-ধস পরিস্থিতি নিয়ে বৈঠক করেন ৷
এদিন কলকাতা ফেরার আগে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, "উত্তরবঙ্গে ধস ও বন্যাবিধ্বস্ত এলাকায় ত্রাণ পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে ৷ গতকাল রাত থেকে প্রায় 400টি ত্রাণ সামগ্রীর ব্যাগ তৈরি করা হয়েছে ৷ ভোরে সেগুলি পাঠানো হয়েছে ৷ ওই ব্যাগে লঙ্কা, হলুদ-সহ প্রয়োজনীয় সব সামগ্রী রয়েছে ৷ মহিলাদের শাড়ি থেকে শুরু করে সোয়েটার রয়েছে ৷ ইতিমধ্যে অনেক জায়গায় বিতরণ শুরু হয়েছে ৷ এরপর পঞ্চায়েত মন্ত্রী এসে জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারে বাকি বিষয়টা দেখবেন ৷ কিছুদিন পর আমি আবার আসব ৷"
তিনি আরও বলেন, "আমাদের লক্ষ্য, দ্রুততম সময়ে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির পাশে পৌঁছে তাদের হাতে প্রয়োজনীয় সাহায্য তুলে দেওয়া ৷"