অত রাতে হস্টেলের বাইরে কীভাবে ? দুর্গাপুরে ডাক্তারি পড়ুয়ার গণধর্ষণ কাণ্ডে প্রশ্ন মমতার

অত রাতে হস্টেলের বাইরে কীভাবে ? দুর্গাপুরে ডাক্তারি পড়ুয়ার গণধর্ষণ কাণ্ডে প্রশ্ন মমতার
ওড়িশা থেকে রাজ্যে পড়তে আসা ডাক্তারি পড়ুয়ার ধর্ষণ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বেসরকারি কলেজের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন ৷
Published : October 12, 2025 at 2:31 PM IST
কলকাতা, 12 অক্টোবর: রাতে মেয়েদের হস্টেল থেকে বাইরে না-বেরতে অনুরোধ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ দুর্গাপুরের বেসরকারি মেডিক্যাল কলজে ওড়িশা থেকে পড়তে আসা এমবিবিএস ছাত্রীর গণধর্ষণের ঘটনায় নিজেদের সুরক্ষার ব্যাপারে মেয়েদের আরও সতর্ক হতে বললেন মমতা ৷ তাঁর মতে, প্রত্যেকের উচিত নিজের সুরক্ষা নিয়ে সতর্ক হওয়া ৷ অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গের পরিস্থিতি নিয়ে এদিন কেন্দ্রীয় সরকারকে নিশানা করছেন মমতা ৷ তাঁর স্পষ্ট দাবি, কেন্দ্রীয় সাহায্য কবে আসবে তার জন্য তিনি অপেক্ষা করছেন না ৷ রাজ্য সরকার নিজের উদ্য়োগে উত্তরবঙ্গের পুনর্গঠনের কাজ শুরু করেছে ৷
রবিবার উত্তরবঙ্গ সফরে যাওয়ার আগে বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, "বেসরকারি মেডিক্যাল কলজের নিরাপত্তার দায়িত্ব কার ? রাত 12.30 টার সময় কী করে বাইরে গেল ?" তবে পুলিশ এই ঘটনার তদন্ত করছে এবং দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও আশ্বাস দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ৷
#WATCH | Kolkata, WB: On the alleged gangrape of an MBBS student in Durgapur, CM Mamata Banerjee says, " this is a private college. three weeks ago, three girls were raped on the beach in odisha. what action is being taken by the odisha government?... the girl was studying in a… pic.twitter.com/ugQrQwNeW7— ANI (@ANI) October 12, 2025
মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, "মেয়েটি বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজের পড়ুয়া ৷ তিন সপ্তাহ আগে ওড়িশায় সমুদ্র সৈকতে তিনটি মেয়েকে ধর্ষণ করা হয়েছিল ৷ ওড়িশা সরকার কী ব্যবস্থা নিয়েছে ? বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজে কার দায়িত্ব ? বিষয়টি নিয়ে পুলিশ সবচেয়ে ভালো বলতে পারবে ৷"
এমন ঘটনার বিরুদ্ধে সব রাজ্য-কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সরকারকে একইভাবে কড়া পদক্ষেপ করার বার্তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তিনি বলেন, "বাংলায় কোন কিছু ঘটলে আমরা তাকে হালকাভাবে দেখি না ৷ সবটাই গুরুত্বপূর্ণ ৷ এই ঘটনায় আমি স্তম্ভিত ৷ ওই মেয়েটি বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজে পড়ছিল ৷ সেখানে কার দায়িত্ব ? রাত 12.30 টার সময় তাঁরা কী করে বাইরে গেল ? আমি যতটুকু জানতে পেরেছি, তাতে ঘটনাটি জঙ্গল এলাকায় ঘটেছে ৷ রাত সাড়ে বারোটায় কী ঘটেছে, জানি না ৷ তদন্ত চলছে ৷ বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজগুলিকেও তাদের পড়ুয়াদের দায়িত্ব নিতে হবে ৷ বিশেষত, রাতে মেয়েদের বিষয়ে তাদের আরও বেশি সতর্ক হতেই হবে ৷”
শুক্রবার রাতে ওড়িশার জলেশ্বরের বাসিন্দা ডাক্তারি পড়ুয়া তাঁর এক বন্ধুর সঙ্গে মেডিক্যাল কলেজ ক্যাম্পাসের বাইরে ঘুরতে গিয়েছিলেন ৷ দু'জন দুর্গাপুর সরকারি মহাবিদ্যালয় সংলগ্ন মোহনবাগান অ্যাভিনিউ ধরে হাঁটছিলেন ৷ অভিযোগ, অন্ধকারের মধ্যে পাঁচ জন ডাক্তারি ছাত্রীকে জঙ্গলে তুলে নিয়ে গিয়ে গণধর্ষণ করে ৷
ঘটনার সময় তরুণীর সহপাঠী পালিয়ে যান বলেও অভিযোগ । কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে ওই সহপাঠী অসুস্থ পড়ুয়াকে উদ্ধার করে বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করেন বলে জানা গিয়েছে । নির্যাতিতা ছাত্রীর পরিবারের দাবি, গণধর্ষণ কাণ্ডের সঙ্গে 5 জন যুক্ত রয়েছে ৷ অভিযুক্তরা সকলেই তাঁর অপরিচিত ৷ এবার নির্যাতিতার বন্ধুর ভূমিকাও খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা ৷ এই ঘটনায় পুলিশ এখনও পর্যন্ত 3 জন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে ৷ একজন আটক ৷
গত 4 অক্টোবর রাতে প্রবল বৃষ্টিতে জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, আলিপুরদুয়ারে প্রবল বৃষ্টির জেরে ধস নামে ৷ বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয় ৷ নদীর স্রোতে বালাসোন নদীর উপর সেতু ভেঙে যায় ৷ প্লাবিত বিস্তীর্ণ এলাকা ৷ 23 জনের মৃত্যু হয়েছে ৷ বিপর্যস্ত হয় পড়শি দেশ নেপালও ৷ সিকিমও বিপর্যস্ত ৷ 10 নম্বর জাতীয় সড়ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় ৷