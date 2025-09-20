ETV Bharat / state

কেন্দ্রীয় বঞ্চনার বিরুদ্ধে সরব হতে শিল্পমহলকে আহ্বান অমিত মিত্রের

অমিত মিত্রের মতে, রাজ্যের পাওনা আটকে রাখার ফলে রাজ্যের উন্নয়নের কাজে ঘাটতি তৈরি হচ্ছে । শিল্পমহলের উচিত এবার এই বিষয়ে মুখ খোলা।

CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY
মার্চেন্টস চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির বার্ষিক সাধারণ সভায় অমিত মিত্র (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 20, 2025 at 8:17 AM IST

2 Min Read
কলকাতা, 20 সেপ্টেম্বর: কেন্দ্রীয় প্রকল্পের টাকা আটকে রেখে রাজ্যকে বঞ্চিত করা হচ্ছে ৷ এই অভিযোগে এবার সরব হলেন রাজ্যের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রীর মুখ্যউপদেষ্টা অমিত মিত্র ৷ শুক্রবার মার্চেন্টস চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির বার্ষিক সাধারণ সভায় তিনি শিল্পমহলকে এই প্রসঙ্গে সরব হওয়ার আহ্বান জানান। তাঁর বক্তব্য, রাজ্যের প্রাপ্য বহু প্রকল্পের টাকা এখনও কেন্দ্র ছাড়েনি। এর ফলে গ্রামীণ আবাস যোজনা, 100 দিনের কাজ, সড়ক প্রকল্প কিংবা সাইক্লোন সেন্টারের মতো অত্যাবশ্যক পরিকাঠামোগত উদ্যোগ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ।

অমিত মিত্র শিল্পমহলের উদ্দেশে বলেন, ‘‘এই টাকার মধ্যে আপনাদের দেওয়া করের টাকাও রয়েছে ৷ যদি সত্যিই কোনও যথাযথ কারণ থাকে তবে প্রশ্ন করুন। কিন্তু যদি কোনও কারণ না-থাকে, তবে বকেয়া মিটিয়ে দিতে সরব হোন।’’ তাঁর মতে, রাজ্যের পাওনা আটকে রাখার ফলে রাজ্যের উন্নয়নকাজে ঘাটতি তৈরি হচ্ছে। শিল্পমহলের উচিত এবার এই বিষয়ে মুখ খোলা।

উল্লেখ্য, ঠিক একদিন আগেই কলকাতায় এসে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন দাবি করেছিলেন, মোদি সরকারের আমলে করের অংশ এবং কেন্দ্রীয় প্রকল্প বাবদ পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে 8.27 লক্ষ কোটি টাকার বেশি দেওয়া হয়েছে । তাঁর দাবি, এই পরিমাণ অর্থ আগের ইউপিএ সরকারের তুলনায় প্রায় 300 শতাংশ বেশি। ফলে কেন্দ্রীয় বঞ্চনার অভিযোগ ধোপে টেকে না।

অমিত মিত্র শুক্রবারের সভায় তারই জবাব দেন। তিনি দাবি করেন, প্রত্যক্ষ কর, বিভিন্ন শুল্ক এবং কেন্দ্রীয় জিএসটি বাবদ প্রায় 8 লক্ষ কোটি টাকা কেন্দ্র সংগ্রহ করেছে । কিন্তু এর মধ্যে থেকে রাজ্যের ন্যায্য পাওনা এখনও দেওয়া হয়নি। তাঁর বক্তব্য, কেন্দ্র যতটা দিচ্ছে বলে দাবি করছে, বাস্তবে তার একটি বড় অংশ বকেয়া থেকে যাচ্ছে ।

শিল্পমহলকে উদ্দেশ করে অমিত মিত্র স্পষ্ট করে জানান, রাজ্যের উন্নয়ন, অবকাঠামো এবং কর্মসংস্থানের সঙ্গে এই বকেয়া টাকার যোগ সরাসরি রয়েছে। ফলে শিল্পকর্তাদেরও এই বিষয়ে উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত। তিনি মনে করিয়ে দেন, করদাতা হিসেবে শিল্পমহলেরও দায় আছে যাতে প্রাপ্য অর্থ রাজ্যে পৌঁছায়।

তবে এই আহ্বানের ফল কতটা হবে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। সভা শেষে শিল্পমহলের একাংশের প্রতিক্রিয়া অনুযায়ী, রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে তারা প্রকাশ্যে কতটা সরব হবেন, সেটাই এখন দেখার বিষয়। তবে এদিন অমিত মিত্রের বক্তব্যে কেন্দ্র-রাজ্য অর্থনৈতিক সম্পর্ক নিয়ে নতুন করে বিতর্ক শুরু হয়েছে, যা আগামী দিনে আরও তীব্র হওয়ার সম্ভাবনা।

