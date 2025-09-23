প্রাকৃতিক দুর্যোগের জেরে পুজো উদ্বোধন বাতিল মমতার, নবান্নে খোলা হল কন্ট্রোলরুম
নবান্নের তরফে ইমার্জেন্সি হেল্পলাইন চালু করা হয়েছে ৷ সিইএসসি-কে যেকোনও পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত থাকতে নির্দেশ প্রশাসনের ৷
Published : September 23, 2025 at 4:45 PM IST
কলকাতা, 23 সেপ্টেম্বর: সোমবার রাত থেকে একটানা অতিভারী বৃষ্টির জেরে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে শহর কলকাতা ও তার আশেপাশের অঞ্চল ৷ জমা জলে নাজেহাল অফিসযাত্রীরা ৷ রাস্তায় বেরিয়ে যানবাহন না-পেয়ে চূড়ান্ত হয়রানি সাধারণ মানুষের ৷ এই পরিস্থিতিতে মঙ্গলবার দুর্গাপুজোর পূর্ব নির্ধারিত উদ্বোধনগুলি বাতিল করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ সেই সঙ্গে প্রশাসনের তরফে নবান্নে খোলা হয়েছে কন্ট্রোলরুম ৷ পাশাপাশি, রাস্তাঘাটে সমস্যায় পড়লে সাহায্যের জন্য আপৎকালীন হেল্পলাইন নম্বর চালু করেছে রাজ্য সচিবালয় ৷
দুর্গাপুজোর আর হাতে গোনা কয়েকটা দিন বাকি ৷ জোরকদমে চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি ৷ কিন্তু, তারই মধ্যে সোমবার রাত থেকে কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী জেলাগুলিতে প্রবল বৃষ্টি শুরু হয়েছে ৷ 'অসুর' রূপে দেখা দিয়েছে বৃষ্টি ৷ আর তা এতটাই ভয়াবহ যে, কোথাও বুক সমান, তো কোথাও কোমর ও হাঁটু পর্যন্ত জল জমে গিয়েছে ৷ পরিস্থিতি মোকাবিলায় রাস্তায় নেমেছেন রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা দফতর, দমকল ও কলকাতা পুরনিগমের নিকাশি কর্মীরা ৷
এই পরিস্থিতিতে এদিন সব পুজোর উদ্বোধন বাতিল করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ মঙ্গলবার ভবানীপুর 70 পল্লি, একডালিয়া এভারগ্রিন, সিংহী পার্ক, বালিগঞ্জ কালচারাল, সমাজসেবী, মুদিয়ালি, বাদামতলা আষাঢ় সংঘ-সহ একাধিক পুজো উদ্বোধন করার কথা ছিল মমতার ৷ কিন্তু, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের জেরে সেই সব কর্মসূচি বাতিল করেছেন তিনি ৷
শহরের পুজো উদ্বোধন বাতিল হলেও, জেলার পুজোগুলির উদ্বোধন ভার্চুয়ালি করবেন মমতা ৷ সন্ধে ছ’টার পর বাড়ি থেকেই তিনি বিভিন্ন জেলার পুজো মণ্ডপের উদ্বোধন করবেন বলে প্রশাসনিক সূত্রে খবর ৷ পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হলে বুধবার থেকে আবার কলকাতার পুজো উদ্বোধনের কর্মসূচি শুরু হতে পারে বলে জানিয়েছে নবান্ন ৷
পরিস্থিতি সামাল দিতে নবান্নে কন্ট্রোলরুম খোলা হয়েছে ৷ জমা জলে শহর কলকাতায় এখনও পর্যন্ত সাতজনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী নিজে ৷ এই নিয়ে সিইএসসি-র ভূমিকায় অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন মমতা ৷ কেন রাস্তাঘাটে বিপজ্জনকভাবে বিদ্যুতের তার খোলা রয়েছে, সেই প্রশ্ন তুলেছেন তিনি ৷ সিইএসসি-কে দায়িত্ব নেওয়ার কথাও বলেছেন মমতা ৷
প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, কন্ট্রোলরুমে যে কেউ সরাসরি ফোন করে সমস্যার কথা জানাতে পারবেন ৷ আপতকালীন সেই নম্বরগুলি হল— 1070, 8697981070, 22143526 এবং 22535185 ৷ খোলা বৈদ্যুতিক তার, বিদ্যুতের সমস্যা কিংবা জল জমা সংক্রান্ত অভিযোগ জানালে সঙ্গে-সঙ্গে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে নবান্নের তরফে ৷
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিমধ্যেই বিদ্যুৎ দফতরকে নির্দেশ দিয়েছেন, সিইএসসি-র সঙ্গে নিরবিচ্ছিন্ন যোগাযোগ রাখতে হবে ৷ যাঁরা বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে প্রাণ হারিয়েছেন, তাঁদের পরিবারের একজন সদস্যকে চাকরি দেওয়ার দাবি তুলেছেন ৷ সেই বিষয়ে বিদ্যুৎ দফতরকে সিইএসসি-র সঙ্গে জরুরি বৈঠক করার নির্দেশও দিয়েছেন তিনি ৷
অন্যদিকে, উত্তর কলকাতার বেশ কিছু এলাকায় জল নামা শুরু হলেও দক্ষিণ কলকাতার অধিকাংশ অঞ্চল এখনও জলমগ্ন ৷ শহরের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় জল জমে যান চলাচল স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে ৷ কলকাতা পুরনিগম সূত্রে খবর, ফের বৃষ্টি না-হলে জমা জল নামতে প্রায় 12 ঘণ্টা সময় লাগবে ৷ ফলে দিনভর শহর ও শহরতলীর মানুষজনের হয়রান হওয়ার আশঙ্কা থাকছে ৷