বর্ধমান, 26 অগস্ট: মঙ্গলে জেলা সফরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বর্ধমান শহরের মিউনিসিপ্যাল বয়েজ হাইস্কুলের মাঠ থেকে তিনি একাধিক সরকারি প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন। মুখ্যমন্ত্রী নতুন প্রকল্প উদ্বোধন করলেও বর্ধমানে তাঁর স্বপ্নের প্রকল্প মিষ্টি হাব বিশ বাঁও জলে। দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে এই মিষ্টি হাব।
মিষ্টি হাব নতুন করে চালু করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই পূর্ব বর্ধমান জেলা প্রশাসনের সঙ্গে আগে বৈঠকও করেছেন। কিন্তু আশার আলো দেখা যায়নি। যদিও মিষ্টি হাব চালু না-হওয়ার পিছনে প্রশাসনের ভূমিকাকেই দায়ী করেছেন বর্ধমান উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক নিশীথ মালিক ৷
আট বছর আগে মিষ্টি হাবের পথচলা শুরু - 2017 সালের 7 এপ্রিল কয়েক কোটি টাকা ব্যয় করে বর্ধমান শহর সংলগ্ন জাতীয় সড়কের ধারে বামচাঁদাইপুরে মিষ্টি হাব তৈরি হয়। ওই দিন আসানসোলের জেলা ভাগের মঞ্চ থেকে মিষ্টি হাবের উদ্বোধন করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই সময় স্টল ছিল 10টি। পরে হাবটিকে দোতলা করা হয়। স্টলের সংখ্যা বেড়ে হয় 25টি। মিষ্টি হাবে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গার বিখ্যাত মিষ্টির স্টল রাখা হয়।
স্টলে ছিল নামকরা মিষ্টি - সেই স্টলে জায়গা পায় বর্ধমানের সীতাভোগ-মিহিদানা, শক্তিগড়ের ল্যাংচা, কৃষ্ণনগরের সরপুরিয়া, নবদ্বীপের লালদই, কাটোয়ার পরাণের পান্তুয়া, জয়নগরের মোয়া, জনাইয়ের মনোহরা-সহ একাধিক দোকান। কিন্তু মিষ্টি হাব চালু হওয়ার পরই মুখ থুবড়ে পড়ে। ব্যবসায়ীদের মত ছিল, শক্তিগড়ে জাতীয় সড়কের ধারে ল্যাংচার দোকানগুলিতে যে হারে মানুষের ভিড় হয় তার একাংশ ভিড়ও এই মিষ্টি হাবে হয় না। ফলে ক্ষতির মুখে পড়তে হয় ব্যবসায়ীদের।
মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠকেও কোনও লাভ হয়নি - 2023 সালের প্রথম দিকে জেলা প্রশাসনের সঙ্গে ভিডিয়ো কনফারেন্সের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মিষ্টি হাবের অবস্থা নিয়ে জেলাশাসকের কাছে জানতে চেয়েছিলেন। প্রশাসনের তরফে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বৈঠকও করা হয়। ফলে মিষ্টি হাব খুলবে বলে একটা আশার আলো দেখা যায়। প্রশাসনের সঙ্গে ব্যবসায়ীদের বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছিল মিষ্টি হাবের সামনে সরকারি ও বেসরকারি বাস দাঁড় করানোর ব্যবস্থা করা হবে। কিন্তু এ সব সত্ত্বেও ব্যবসায়ীরা আশ্বস্ত হতে পারেননি।
তালা খোলেনি মিষ্টি হাবের - পরবর্তীকালে প্রশাসনের তরফে মিষ্টি হাবের পাশে 2 নম্বর জাতীয় সড়কে বাস দাঁড় করানোর চিন্তা ভাবনা করা হয়। জোর করে বাস দাঁড় করানোও হয় । কিন্তু পরিস্থিতি তাতে বদলায়নি । এমনকী মিষ্টি হাবের মিষ্টি পরীক্ষা ও প্যাকেটজাত করে বিদেশে রফতানি করার চিন্তাভাবনাও করা হয়। সেই জন্য খড়গপুর আইআইটির খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ বিভাগের বিশেষজ্ঞরা মিষ্টি হাব পরিদর্শন করেন। কিন্তু তালা খোলেনি মিষ্টি হাবের।
জেলাশাসক ও জেলা পরিষদই দায়ী মিষ্টি হাব বন্ধের কারণে - এদিকে মিষ্টি হাব বন্ধ থাকার কারণ হিসেবে জেলা প্রশাসনকেই দুষছেন বর্ধমান উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক নিশীথ মালিক। তাঁর মতে, জেলাশাসক ও জেলা পরিষদের উদাসীনতার কারণেই বন্ধ হয়ে রয়েছে মিষ্টি হাব।
স্থানীয় থেকে তৃণমূল-বিজেপির বক্তব্য
স্থানীয় বাসিন্দা প্রদীপ পাত্র বলেন, "মিষ্টি হাব অনেকদিনই বন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে। এখান থেকে আমরা অনেক কাজকর্মের সুবিধা পেতাম। আশেপাশে অন্যান্য ছোটখাটো ব্যবসা করতে পারতাম। আশা করছি, মিষ্টি হাব চালু হলে অনেকের আর্থিক অবস্থা বদল হবে। মুখ্যমন্ত্রী যদি নজর দেন তাহলে উপকৃত হব ৷"
তৃণমূল বিধায়ক নিশীথ মালিক বলেন, "মিষ্টি হাব 2017 সালে তৈরি হয়েছিল। চালু করার জন্য জেলাশাসক থেকে অন্যান্য জায়গায় বহুবার আবেদন-নিবেদন করেছি যাতে মিষ্টি হাব ভালোভাবে চলে। কিন্তু কিছু অসাধু ব্যবসায়ী যাঁরা দোকানঘর দখল করে নিয়ে বসে আছে ৷ আমি জেলাশাসককে বলেছিলাম আপনারা যদি চালাতে না-পারেন তাহলে আমাদের দিয়ে দিন যাতে ল্যাংচা বাজার সমিতির পক্ষ থেকে চালু করা হয় মিষ্টি হাব ৷ কিন্তু জেলাশাসক রাজি হননি। দুর্ভাগ্যজনক হলেও বলতে বাধ্য হচ্ছে জেলাশাসক ও জেলা পরিষদ আমাকে বাদ দিয়ে মিষ্টি হাব নিয়ে অনেক মিটিং আলোচলা করছেন। আমি বিষয়টি নিয়ে বিধানসভাতেও তুলেছিলাম যাতে মিষ্টি হাব ভালোভাবে চালু করা যায়। আমার মনে হয় জেলাপ্রশাসনের উদাসীনতার জন্য এটা বন্ধ হয়ে পড়ে আছে। আমি তো মিষ্টি হাব নিয়ে কোনও আশা দেখছি না।"
বিজেপি নেতা দেবজ্যোতি সিংহ রায় বলেন, "রাজ্য সরকারের সব প্রকল্পই আজ মুখ থুবড়ে পড়েছে। মুখ্যমন্ত্রী একের পর এক শিলান্যাস করছেন আর সেগুলি বাস্তবায়িত হয় না। আসলে পরিকল্পনার অভাব। সেইসঙ্গে তৃণমূল নেতাদের কাটমানি খাওয়া অভ্যাস। পরিস্থিতি এমনই যে তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়কই মিষ্টি হাব বন্ধ হওয়া নিয়ে প্রশাসনের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলেছেন।"