বৃষ্টিভেজা রেড রোডে জমজমাট দুর্গাপুজো কার্নিভাল, তারকাদের সঙ্গে নাচে-গানে মুখ্যমন্ত্রী; কটাক্ষ বিরোধীদের
উত্তরবঙ্গের বিপর্যয়ের আবহেই রেড রোডে কার্নিভালের উদযাপন হল ৷ তারকাদের সঙ্গে নাচে-গানে মেতে উঠলেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ কড়া আক্রমণ শানাল বিরোধী শিবির ৷
Published : October 5, 2025 at 8:10 PM IST
কলকাতা, 5 অক্টোবর: দুর্গাপুজোর মূল উৎসব শেষ হলেও রবিবার সন্ধ্যায় রেড রোডে যেন আবারও ফিরে এল উৎসবের আমেজ ৷ বহু প্রতীক্ষিত দুর্গাপুজো কার্নিভালে কলকাতার সেরা পুজোগুলির প্রতিমা বিসর্জনের সঙ্গে নাচে, গানে জমজমাট উৎসব ৷ এবার অবশ্য বৃষ্টিতে ভিজল কার্নিভাল ৷ তবুও থামেনি উৎসব ৷ মঞ্চে উপস্থিত টলিউড তারকাদের সঙ্গে নাচে-গানে মাতলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দলের অন্য় নেতা-মন্ত্রীরা ৷
এদিকে উত্তরবঙ্গে প্রবল বৃষ্টিতে ধস-বন্যায় বিপর্যস্ত জনজীবন ৷ এই আবহে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কার্নিভাল নিয়ে বিজেপি থেকে সিপিএম- কড়া আক্রমণ শানিয়েছে বিরোধী দলগুলি ৷
এদিন সকাল থেকে রেড রোডে সাজসাজ রব ৷ কার্নিভালের সূচনা হয় ডোনা গঙ্গোপাধ্যায়ের দীক্ষা মঞ্জরীর নৃত্য পরিবেশনার মধ্য দিয়ে ৷ এরপর একে একে অংশ নেয় বালিগঞ্জ কালচারাল, বেহালা নতুন দল, দমদম পার্ক তরুণ সংঘ, মহম্মদ আলি পার্ক, অজেয় সংহতি-সহ মোট 113টি পুজো কমিটি ৷ প্রতিমা, ট্যাবলো ও বিশেষ পারফরম্যান্সে রেড রোড ভরে ওঠে উৎসবের রঙে ৷
কার্নিভালে মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য গড়িয়াহাট হিন্দুস্থান পার্ক পুজোর পক্ষ থেকে ‘আ মরি বাংলা ভাষা’ গানের তালে নৃত্য পরিবেশন করে নজর কাড়েন ৷ এছাড়া আলিপুর বডিগার্ড লাইনস পুজো কমিটির তরফে নৃত্য পরিবেশন করেন অভিনেত্রী শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায় ৷ উপস্থিত ছিলেন সুদীপ্তা বন্দ্যোপাধ্যায়, তৃণা সাহা, অপরাজিতা আঢ্য, ঐন্দ্রিলা সেন, অঙ্কুশ হাজরা, সোহম চক্রবর্তী-সহ একাধিক তারকা ৷ মঞ্চে উৎসাহিত করতে দেখা যায় পরিচালক অরিন্দম শীল, অভিনেতা পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়, যিশু সেনগুপ্ত, রাইমা-রিয়া সেন, প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়দের ৷
মুখ্য়মন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঢাকের তালে পা মেলান টলি-তারকাদের সঙ্গে ৷ বৃষ্টিভেজা রেড রোডে দেখা যায় এক অন্যরকম ছবি— রেনকোট পরা মুখ্যমন্ত্রীর হাতে উপহার তুলে দিচ্ছে এক খুদে ৷
আবহাওয়ার কথা মাথায় রেখে এবারের অনুষ্ঠানে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল ৷ রেড রোডের দু'পাশে প্রায় 20-30 হাজার দর্শকের বসার ব্যবস্থা করা হয় ৷ খোলা আকাশের নীচে বসার ব্যবস্থা করা হয়নি ৷ উপস্থিত ছিলেন বিদেশি রাষ্ট্রদূত, কূটনীতিক ও পর্যটকরাও ৷
কার্নিভালের মঞ্চে ঢাক বাজানোর পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী তারকা অতিথিদের উপহার হিসেবে কখনও চারাগাছ, কখনও চামর তুলে দেন ৷ অভিনেতা অঙ্কুশ হাজরার হাতে চামর তুলে দিয়ে হাস্যরসের মুহূর্ত তৈরি করেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ অন্যদিকে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় পেয়েছেন একটি ছোট চারাগাছ, যা পরে তিনি পরমব্রতর হাতে তুলে দেন ৷ ঐন্দ্রিলা সেন নাচার জায়গা না-পেয়ে দর্শকদের সরতে অনুরোধ করলে মুহূর্তের মধ্যে হাসির রোল ওঠে রেড রোড জুড়ে ৷
এদিকে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী সরকারের এই কার্নিভাল আয়োজন নিয়ে তোপ দেগেছেন ৷ তিনি বলেন, "উত্তরবঙ্গে ভয়াবহ বিপর্যয় চলছে, মানুষ দুর্গত ৷ অথচ প্রশাসন ব্যস্ত কার্নিভাল আয়োজনেই ৷" কটাক্ষ করেছেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য ৷ তৃণমূল সূত্রে অবশ্য দাবি, কার্নিভাল ছিল পূর্বনির্ধারিত, এবং বিপর্যয় মোকাবিলায় প্রশাসন ও ত্রাণ দফতর সমান তৎপর ৷