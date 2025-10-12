আমার কথা বিকৃত করা হয়েছে, দুর্গাপুর গণধর্ষণ-কাণ্ড নিয়ে করা মন্তব্যে সাফাই মমতার

আমার কথা বিকৃত করা হয়েছে, দুর্গাপুর গণধর্ষণ-কাণ্ড নিয়ে করা মন্তব্যে সাফাই মমতার
বন্যা দুর্গতদের উদ্ধারে সাহায্য করায় আটজনকে পুরস্কৃত করল সরকার ৷ প্রশাসনিক বৈঠকের পর সুভাষিনী চা-বাগানে মুখ্যমন্ত্রী ৷
Published : October 12, 2025 at 8:14 PM IST
আলিপুরদুয়ার, 12 অক্টোবর: কলকাতা বিমানন্দরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বলা কথা 'ডিসটর্ট' অর্থাৎ, বিকৃত করার অভিযোগ ৷ আর সেই অভিযোগ করলেন, স্বয়ং মমতা নিজে ৷ রবিবার আলিপুরদুয়ারে প্রশাসনিক বৈঠক শেষে একাংশ সংবাদমাধ্যমের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ তুললেন তিনি ৷ সেই সঙ্গে মমতার হুঁশিয়ারি, "আমি তো তাও প্রশ্ন নিই এবং তার জবাবও দিই ৷ তাই বলে আমার বলা কথাকে ডিসটর্ট করবে, এসব রাজনীতি আমার সঙ্গে করবেন না ৷"
উল্লেখ্য, এ দিন উত্তরবঙ্গ সফরে যাওয়ার আগে কলকাতা বিমানবন্দরে দুর্গাপুরে ডাক্তারি পড়ুয়ার গণধর্ষণ ইস্যুতে বক্তব্য রাখেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ সেখানে তিনি বলেন, "বিভিন্ন রাজ্য থেকে যে সমস্ত ছেলেমেয়েরা পড়তে আসেন, তাঁদেরও আমি অনুরোধ করব, রাত্রিবেলা না-বেরোতে ৷ পুলিশ তো আর জানে না, কে-কখন বেরিয়ে যাচ্ছে ৷ পুলিশ তো বাড়িতে-বাড়িতে গিয়ে বসে থাকবে না ৷"
পাশাপাশি, হস্টেল কর্তৃপক্ষকেও আবাসিক মেয়েদের বাইরে বেরনো নিয়ন্ত্রণ করা উচিত বলে মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ আর মমতার এই বক্তব্যের পরেই শুরু হয় বিতর্ক ৷ বিরোধী দলগুলি মমতার বক্তব্যকে 'তালিবানি ফতোয়া'র সঙ্গে তুলনা করেন ৷
আর এ নিয়েই আলিপুরদুয়ারে পৌঁছে সংবাদমাধ্যমের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তিনি বলেন, "দমদম এয়ারপোর্টে আমার কথা ডিসটর্ট করা হয়েছে ৷ আপনাদের আমি একটা কথা বলতে চাই, আপনারা আমাকে প্রশ্ন করবেন, আর আমি তার উত্তর দেব ৷ তারপর আপনারা আমার কথা ডিসটর্ট করবেন ৷ এসব রাজনীতি আমার সঙ্গে করবেন না ৷ কারণ, আমি আপনাদের সঙ্গে মিট করি, অনেকে আপনাদের সঙ্গে মিটই করে না ৷"
এরপর কালচিনির নীলপাড়া ফরেস্ট কমিউনিটি হলে প্রশাসনিক বৈঠক এবং উত্তরবঙ্গে বন্যা কবলিত এলাকায় তাঁর সফর প্রসঙ্গে চলে যান মমতা ৷ সেই নিয়ে মমতা জানান, আগামিকাল নাগরাকাটায় বন্যা কবলিত এলাকায় তিনি যাবেন ৷ এ দিন প্রশাসনিক বৈঠক থেকে আট জনকে পুরস্কৃত করার কথা জানান মমতা ৷
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "বন্যা নিয়ে আমাদের ডিজি, পুলিশ সুপার, আইসি-রা রিপোর্ট করছেন ৷ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট দফতর কাজ করছে ৷ জনপ্রতিনিধিরাও রিপোর্ট করছেন ৷ যে জায়গাগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, সেগুলি জেলাশাসক সার্ভে করে রিপোর্ট মুখ্যসচিবকে দেবেন ৷ কত বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, কী কী ক্ষতি হয়েছে তার রিপোর্ট মুখ্যসচিবের কাছে যাবে ৷ বন্যার সময় অনেকে আগাম লোকজনকে সতর্ক করেছেন ৷ ফলে অনেক প্রাণহানি আটকানো গিয়েছে ৷ বন্যার সময় উদ্ধার কাজে সাহায্য করেছে ৷ সেই রকম আট জনকে আমরা আজ পুরস্কৃত করলাম ৷"
এ দিন প্রশাসনিক বৈঠক শেষে সুভাষিনী চা-বাগানে যান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ সেখানে বন্যা কবলিত চা-শ্রমিক এবং তাঁদের সন্তানদের উপহার দেন মমতা ৷ তাঁদের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন ৷ সোমবার নাগরাকাটায় বন্যা কবলিত এলাকায় পরিদর্শনের পর, দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ে ধসে বিধ্বস্ত এলাকা পরিদর্শনে যাবেন মমতা ৷