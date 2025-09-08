রেফারির সিদ্ধান্তে না-খুশ, নৈহাটিতে মাঠে ফেলে বেধড়ক মার ক্লাব কর্তৃপক্ষের

রেফারির সিদ্ধান্তে না-খুশ, নৈহাটিতে মাঠে ফেলে বেধড়ক মার ক্লাব কর্তৃপক্ষের
নৈহাটির ঘটনায় চারজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ । হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন আক্রান্ত রেফারি ৷
Published : September 8, 2025 at 5:56 PM IST
নৈহাটি, 8 সেপ্টেম্বর: ফের কলঙ্কিত হল খেলার মাঠ ৷ আবারও মাঠে রেফারিকে ফেলে বেধড়ক মারধর করার অভিযোগ উঠল । এবার ঘটনাস্থল উত্তর 24 পরগনার নৈহাটি । আক্রান্ত রেফারি চরণ হেমব্রমকে ভর্তি করা হয়েছে স্থানীয় হাসপাতালে । আপাতত সেখানেই চিকিৎসা চলছে তাঁর ।
অভিযোগ পেয়ে পুলিশ চারজনকে গ্রেফতার করেছে । এরা সকলেই খড়দার সূর্য সেন স্পোর্টিং ক্লাবের খেলোয়াড় এবং কর্মকর্তা । ঘটনার নিন্দা করে সরব হয়েছেন নৈহাটির তৃণমূল বিধায়ক সনৎ দে । সরব হয়েছেন উত্তর 24 পরগনার ক্রীড়া সংস্থার সচিব নবাব ভট্টাচার্যও । দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন দু'জনেই ।
ঘটনার সূত্রপাত, রেফারির ভুল সিদ্ধান্তের অভিযোগ ঘিরে । রবিবার নৈহাটির বঙ্কিমাঞ্জলি স্টেডিয়ামে সুপার ডিভিশনের ফাইনাল ম্যাচ ছিল । বেলঘড়িয়া অ্যাথলেটিক ক্লাবের প্রতিপক্ষ ছিল খড়দার সূর্য সেন স্পোর্টিং ক্লাব । খেলার 71 মিনিটের মাথায় পেনাল্টি পায় বেলঘড়িয়া অ্যাথলেটিক ক্লাব । এ নিয়ে রেফারির বিরুদ্ধে ভুল সিদ্ধান্তের অভিযোগ তুলে সরব হন সূর্য সেন স্পোর্টিং ক্লাবের খেলোয়াড়রা । এর পরেই কার্যত ধুন্ধুমার বেঁধে যায় মাঠের ভিতরে ।
অভিযোগ, রেফারিকে ঘিরে ধরে মাঠের মধ্যেই মারধর শুরু করেন সূর্য সেন স্পোর্টিং ক্লাবের কয়েকজন খেলোয়াড় এবং কর্তৃপক্ষের একাংশ । গন্ডগোলের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন নৈহাটির বিধায়ক সনৎ দে । শেষে পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে । তবে, মারধরের ঘটনায় আহত হন ম্যাচ রেফারি চরণ হেমব্রম । তিনি চিকিৎসাধীন নৈহাটির স্টেট জেনারেল হাসপাতালে ।
এদিকে, এই ঘটনা ঘিরে নিন্দার ঝড় উঠেছে ক্রীড়া মহলে । এ নিয়ে সমালোচনার সুর শোনা গিয়েছে উত্তর 24 পরগনা জেলার ক্রীড়া সংস্থার সচিব নবাব ভট্টাচার্যের গলায় । তাঁর কথায়, "এটা একেবারে ন্যক্কারজনক ঘটনা । কোনওভাবেই কাম্য নয় । রেফারিরা মাঠে আসেন খেলা পরিচালনা করতে । তাঁরা দু'পক্ষকেই ব্যালেন্স করে খেলান । যাতে সুষ্ঠভাবে খেলাটা পরিচালনা করা যায় । মাঠে ঢুকে রেফারিকে মারব, এটা হতে পারে না । আমার মনে হয় দোষীদের কঠিন থেকে কঠিনতর শাস্তি দেওয়া উচিত । তাহলেই ভবিষ্যতে আর কেউ এমনটা করার সাহস দেখাবে না ।"
এই বিষয়ে নৈহাটির বিধায়ক সনৎ দে বলেন, "সুপার ডিভিশনের ম্যাচ ছিল । বেলঘড়িয়া অ্যাথলেটিক ক্লাব ও খড়দা সূর্যসেন ক্লাবের ম্যাচ ছিল । খেলার 71 মিনিটের সময় হঠাৎ দেখতে পেলাম যে সূর্য সেন স্পোর্টিংয়ের যে গোলরক্ষক, তিনি রেফারিকে সজোরে লাথি মারলেন । তা দেখে ক্লাবের এক কর্তাও মাঠে এসে ম্যাচ রেফারিকে মারতে থাকেন । খেলার মাঠে রেফারির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত । কারও পছন্দ হতে পারে, আবার নাও হতে পারে । তাই বলে রেফারির গায়ে হাত তোলা কিংবা তাঁকে মারধর করা মোটেই উচিৎ কাজ নয় ।"
উল্লেখ্য, খেলার মাঠে রেফারির আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা এ রাজ্যে নতুন নয় ৷ আগেও ঘটেছে এই ধরনের ঘটনা । মেদিনীপুরে মাঠে ফুটবল ম্যাচ চলাকালীন রেফারিকে সর্বসমক্ষে লাথি মারার অভিযোগ উঠেছিল পুরসভার চেয়ারম্যানের ভাইপো তথা তৃণমূল নেতা রাজা খানের বিরুদ্ধে । সেই ভিডিয়ো ঘিরে শোরগোল পড়ে গিয়েছিল রাজ্য-রাজনীতিতে ।
ভিডিয়োর এই ক্লিপ নিজের এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে সরব হয়েছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী । সেই পোস্টে তিনি লিখেছিলেন, "খেলার মাঠে রেফারিকে লাথি, এটাই তৃণমূলের সংস্কৃতি । পুলিশ প্রশাসনের প্রশ্রয়ে হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ তৃণমূলী সমাজবিরোধী গুণ্ডাদের কীর্তি দেখুন । রেফারিকে সর্বসমক্ষে লাথি মারছে চেয়ারম্যান সৌমেন খানের ভাইপো রাজা খান ।"
সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতে এবার নৈহাটিতেও ফুটবল ম্যাচ চলাকালীন আক্রান্ত হতে হল রেফারিকে । তাও শুধুমাত্র রেফারির সিদ্ধান্ত না-পছন্দ হওয়ায় ৷