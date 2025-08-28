ETV Bharat / state

বাড়ির সামনে থেকে বালককে তুলে নিয়ে গেল চিতাবাঘ - LEOPARD ATTACK

জলপাইগুড়ির নাগরাকাটায় ফের চিতাবাঘের আতঙ্ক ৷ দেড় মাস আগে একটি বাচ্চার পর এবার চিতাবাঘের হামলার শিকার নাবালক ৷ আতঙ্কে এলাকাবাসী ৷

Leopard attack
বাড়ির সামনে থেকে বালককে তুলে নিয়ে গেল চিতাবাঘ (ফাইল চিত্র)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 28, 2025 at 11:38 AM IST

2 Min Read

জলপাইগুড়ি, 28 অগস্ট: দেড় মাসের মধ্যে দু'বার ৷ এবার বাড়ির সামনে থেকে এক স্কুল পড়ুয়াকে তুলে নিয়ে গেল চিতাবাঘ । বুধবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ি জেলার নাগরাকাটা ব্লকের আংরাভাষা 2 নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের খুটাবাড়িতে ৷ মৃত বালকের নাম করিমূল হক (12)। চা বাগানের পর বনবস্তি এলাকায় ফের চিতাবাঘের হামলায় মৃত্যুর ঘটনায় আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে । খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন বানারহাট থানার আইসি বিরাজ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে পুলিশ বাহিনী-সহ ধূপগুড়ির এসডিপিও গেলসন লেপচা ।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত স্কুল পড়ুয়া কলাবাড়ি হাইস্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র ছিল । প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান, স্থানীয় কোনও চা বাগান থেকেই চিতাবাঘটি লোকালয়ে এসেছিল । স্কুল পড়ুয়ার বাড়ির সামনে থেকে তাকে তুলে নিয়ে যায় চিতাবাঘটি । বালককে মুখে করে স্থানীয় একটি বেগুন ক্ষেতে নিয়ে যায় চিতাবাঘটি । স্থানীয় একজন সেই দৃশ্য দেখতে পান ৷ তিনি চিৎকার শুরু করলে চিতাবাঘটি বালককে ফেলে রেখে দিয়ে চলে যায় । তবে ক্ষত এতটাই গুরুতর ছিল যে, ঘটনাস্থলেই মৃত্যুর কোলে ঢোলে পড়ে করিমূল । এরপরেই বন বিভাগের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয়রা ।

স্থানীয় বাসিন্দা জাকির হুসেন বলেন, "বন বিভাগ ঠিকমতো কাজ করে না । এর আগেও এমন ঘটনা ঘটেছে ৷ এলাকায় খাঁচা পাতা হলেও সেখানে কোনও খাবার দেওয়া হয়নি ৷ তাহলে চিতাবাঘ কিসের লোভে খাঁচায় আসবে । বন দফতর সঠিক পদক্ষেপ না নিলে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামব ।"

গরুমারার অতিরিক্ত বিভাগীয় বনাধিকারিক রাজীব দে বলেন, "অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা । আমরা মৃতের পরিবারের পাশে আছি । সরকারি নিয়ম মেনে আর্থিক সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে ।"

অন্যদিকে নাগরাকাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সঞ্জয় কুজুরের কথায়, "বলার কোনও ভাষা নেই । অত্যন্ত মর্মান্তিক দুর্ঘটনা । এইভাবে বাড়ির সামনে থেকে একটি বাচ্চাকে চিতাবাঘ তুলে নিয়ে চলে যাবে ভাবাই যায় না ।"

জলপাইগুড়ির অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (গ্রামীণ) সমীর আহমেদের বক্তব্য, "চিতাবাঘের আক্রমণে একটি বাচ্চার মৃত্যু হয়েছে । স্থানীয় বাসিন্দারা ক্ষোভ প্রকাশ করেন । পরিস্থিতি উত্তপ্ত ছিল । আমরা সবাইকে বুঝিয়ে দেহ উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠিয়েছি ।"

গত 18 জুলাই জলপাইগুড়ি জেলার বানারহাট থানার কলাবাড়ি চা বাগানের হোলাস লাইন এলাকায় চিতাবাঘ একটি বাচ্চাকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল । ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয়েছিল আয়ুষ ওরাওঁয়ের । সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতে এবারও ওই একই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাতেই চিতাবাঘের হামলায় মৃত্যুর ঘটনা ।

জলপাইগুড়ি, 28 অগস্ট: দেড় মাসের মধ্যে দু'বার ৷ এবার বাড়ির সামনে থেকে এক স্কুল পড়ুয়াকে তুলে নিয়ে গেল চিতাবাঘ । বুধবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ি জেলার নাগরাকাটা ব্লকের আংরাভাষা 2 নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের খুটাবাড়িতে ৷ মৃত বালকের নাম করিমূল হক (12)। চা বাগানের পর বনবস্তি এলাকায় ফের চিতাবাঘের হামলায় মৃত্যুর ঘটনায় আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে । খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন বানারহাট থানার আইসি বিরাজ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে পুলিশ বাহিনী-সহ ধূপগুড়ির এসডিপিও গেলসন লেপচা ।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত স্কুল পড়ুয়া কলাবাড়ি হাইস্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র ছিল । প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান, স্থানীয় কোনও চা বাগান থেকেই চিতাবাঘটি লোকালয়ে এসেছিল । স্কুল পড়ুয়ার বাড়ির সামনে থেকে তাকে তুলে নিয়ে যায় চিতাবাঘটি । বালককে মুখে করে স্থানীয় একটি বেগুন ক্ষেতে নিয়ে যায় চিতাবাঘটি । স্থানীয় একজন সেই দৃশ্য দেখতে পান ৷ তিনি চিৎকার শুরু করলে চিতাবাঘটি বালককে ফেলে রেখে দিয়ে চলে যায় । তবে ক্ষত এতটাই গুরুতর ছিল যে, ঘটনাস্থলেই মৃত্যুর কোলে ঢোলে পড়ে করিমূল । এরপরেই বন বিভাগের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয়রা ।

স্থানীয় বাসিন্দা জাকির হুসেন বলেন, "বন বিভাগ ঠিকমতো কাজ করে না । এর আগেও এমন ঘটনা ঘটেছে ৷ এলাকায় খাঁচা পাতা হলেও সেখানে কোনও খাবার দেওয়া হয়নি ৷ তাহলে চিতাবাঘ কিসের লোভে খাঁচায় আসবে । বন দফতর সঠিক পদক্ষেপ না নিলে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামব ।"

গরুমারার অতিরিক্ত বিভাগীয় বনাধিকারিক রাজীব দে বলেন, "অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা । আমরা মৃতের পরিবারের পাশে আছি । সরকারি নিয়ম মেনে আর্থিক সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে ।"

অন্যদিকে নাগরাকাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সঞ্জয় কুজুরের কথায়, "বলার কোনও ভাষা নেই । অত্যন্ত মর্মান্তিক দুর্ঘটনা । এইভাবে বাড়ির সামনে থেকে একটি বাচ্চাকে চিতাবাঘ তুলে নিয়ে চলে যাবে ভাবাই যায় না ।"

জলপাইগুড়ির অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (গ্রামীণ) সমীর আহমেদের বক্তব্য, "চিতাবাঘের আক্রমণে একটি বাচ্চার মৃত্যু হয়েছে । স্থানীয় বাসিন্দারা ক্ষোভ প্রকাশ করেন । পরিস্থিতি উত্তপ্ত ছিল । আমরা সবাইকে বুঝিয়ে দেহ উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠিয়েছি ।"

গত 18 জুলাই জলপাইগুড়ি জেলার বানারহাট থানার কলাবাড়ি চা বাগানের হোলাস লাইন এলাকায় চিতাবাঘ একটি বাচ্চাকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল । ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয়েছিল আয়ুষ ওরাওঁয়ের । সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতে এবারও ওই একই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাতেই চিতাবাঘের হামলায় মৃত্যুর ঘটনা ।

For All Latest Updates

TAGGED:

LEOPARD IN VILLAGELEOPARD ATTACK IN JALPAIGURIচিতাবাঘের হামলাচিতাবাঘLEOPARD ATTACK

Quick Links / Policies

ফিচার

দেশের বৃহত্তম ভূ-গর্ভস্থ মেট্রো ইয়ার্ড নিয়ে তৈরি জয়হিন্দ বিমানবন্দর, নয়া ইতিহাসের অপেক্ষায় তিলোত্তমা

এবার থেকে 2টি হারে GST, মদ-সিগারেটে সর্বোচ্চ 40 শতাংশ কর

হত্যাকাণ্ডে এবার সত্যান্বেষী নীলাভ-সবুজ মাছি ! করবে মৃত্যুর রহস্য উন্মোচন

প্রথমবার ভোট দিতে চান 50-80'র প্রবীণরা ! এতদিন কোথায় ছিলেন ? উত্তর খুঁজছে কমিশন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.