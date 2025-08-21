ETV Bharat / state

চতুর্থ শ্রেণির ছোট্ট শ্রীতমার জোড়া পদকে কৃষ্ণনগরের জয়জয়কার ৷ ওয়ার্ল্ড ফিটনেস ফেডারেশন অফ ন্যাশনাল যোগা প্রতিযোগিতায় সোনা ও ব্রোঞ্জ ছিনিয়ে আনল শ্রীতমা ৷

কৃষ্ণনগরের আস্থা যোগ সেন্টারে প্রশিক্ষণ নেয় শ্রীতমা (ইটিভি ভারত)
Published : August 21, 2025 at 7:16 PM IST

কৃষ্ণনগর, 21 অগস্ট: নদিয়ার কৃষ্ণনগরের মুকুটে নতুন পালক। কেরল থেকে সোনা ও ব্রোঞ্জ ছিনিয়ে নিয়ে আসলেন ছোট্ট মেয়ে শ্রীতমা বিশ্বাস। এই বয়সে যোগাসন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে ছিনিয়ে নিয়ে আসল সাফল্য। ওয়ার্ল্ড ফিটনেস ফেডারেশন অফ ন্যাশনাল যোগা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে শ্রীতমা বিশ্বাস ৷ সেখানেই সাফল্যের স্বপ্ন দেখা মেয়েটার ইচ্ছেপূরণ হয় ৷

নদিয়ার কৃষ্ণনগরের চাষাপাড়ার বাসিন্দা সুপর্ণা বিশ্বাসের মেয়ে শ্রীতমা বিশ্বাস ৷ কৃষ্ণনগরের আস্থা যোগ সেন্টারে প্রশিক্ষণ নেয় সে ৷ রাজ্য-সহ জেলার বিভিন্ন জায়গায় যোগাসন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে সাফল্য ছিনিয়ে নিয়ে আসে একাধিকবার। গত 13 অগস্ট বুধবার কেরলের রাজীব গান্ধি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে ওয়ার্ল্ড ফিটনেস ফেডারেশন অফ ন্যাশনাল যোগা প্রতিযোগিতা শুরু হয়। শেষ হয় 14 তারিখ ৷ এই প্রতিযোগিতায় নদিয়া জেলার মোট 9 জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে ৷ প্রত্যেকেই পদক জিতেছে ৷

কৃষ্ণনগরের মুকুটে নতুন পালক (ইটিভি ভারত)

শ্রীতমা জুনিয়র বিভাগে ট্র্যাডিশনাল প্রতিযোগিতায় সোনা ও ব্রোঞ্জ জেতে। স্বাভাবিকভাবেই শ্রীতমার এই সাফল্যে অত্যন্ত খুশি তার পরিবার। ছোট্ট শ্রীতমা চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রী। প্রতিদিন সময় করে যোগাসন অভ্যাস করে শ্রীতমা ৷ দু'চোখে স্বপ্ন, একদিন সাফল্যের চূড়ায় পৌঁছনো।

জোড়া পদকে কৃষ্ণনগরের জয়জয়কার (ইটিভি ভারত)

উল্লেখ্য নদিয়ার কৃষ্ণনগর এক অন্যতম প্রাচীন শহর, যার নেপথ্যে রয়েছে একাধিক ইতিহাস। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, গোপাল ভাঁড়-সহ জগদ্ধাত্রী পুজোর ইতিহাস রয়েছে। কৃষ্ণনগরের ঘূর্ণির মৃৎশিল্পের শিল্পোত্তর নাম রয়েছে জগৎজুড়ে। এছাড়াও সরপুরিয়া, সরভাজা একমাত্র পাওয়া যায় এই কৃষ্ণনগরে। এবার সেই কৃষ্ণনগরের ছোট্ট শ্রীতমা যোগাসনে সোনা ও ব্রোঞ্জ ছিনিয়ে নিয়ে আরও এক নতুন পালক জুড়ল কৃষ্ণনগরের মুকুটে।

