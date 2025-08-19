কলকাতা, 19 অগস্ট: টেট পরীক্ষা হয়েছে 2022 সালে । ফল প্রকাশ হলেও এখনও হয়নি নিয়োগ । মঙ্গলবার নিয়োগের দাবিতে ফের পথে নামলেন টেট উত্তীর্ণ চাকরিপ্রার্থীরা । মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখোশ পরে এদিন পথে নামেন 2022 সালের টেট পাস চাকরিপ্রার্থীরা ।
তাঁদের গন্তব্য ছিল করুণাময়ী থেকে পর্ষদের অফিস । কিন্তু করুণাময়ীতে জমায়েত শুরু করতেই চাকরিপ্রার্থীদের আটক করে পুলিশ । অনুমতি না থাকার কারণেই তাদের মিছিল আটকানো হয় বলে জানা গিয়েছে । এরপরই পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি পরিস্থিতি শুরু হয় । একাধিক চাকরিপ্রার্থীকে আটক করে ।
এই বিষয়ে 2022 সালে টেট পাস এক চাকরিপ্রার্থী বলেন, "বারবার আমাদেরকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে । কোনও ফলশ্রুতি দেখা যাচ্ছে না । আমাদের ইন্টারভিউয়ের দিন চাই । সেই সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি কবে প্রকাশিত হবে । সেটা জানতেই আমরা আজকে এসেছি ।
এক দৃষ্টিহীন চাকরিপ্রার্থীর কথায়, "আমাদের ডিএলএড ট্রেনিং সম্পূর্ণ হয়েছে । সরকারের কাছে অনুরোধ, আমরা টেট পাস করে বসে আছি । আমাদের নিয়োগ সম্পর্কে নোটিশ চাই । আমরা দীর্ঘদিন অপেক্ষা করে আছি । আর অপেক্ষা করতে পারছি না । আমাদের এবার ইন্টারভিউর জন্য নোটিশ জারি করুন ।"
যদি এরপরেও নিয়োগ না হয় তাহলে ভবিষ্যতে অভিভাবকদেরকে নিয়ে পথে নামবেন 2022 সালের টেট পাস চাকরিপ্রার্থীরা । মঙ্গলবার এমনটাই জানান তারা । বাঁকুড়া থেকে আসা অন্য আরেক চাকরিপ্রার্থী বলেন, "2017 সালের পর থেকে কোনও নিয়োগ হয়নি টেটে । 50 হাজার শূন্য পদ আছে । কিন্তু নিয়োগ নেই রাজ্যে । আমরা দু'বছরেরও বেশি সময় আগে পরীক্ষা দিয়ে পাস করে বসে আছি । ইন্টারভিউয়ের কোনও বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হয়নি । আর কতদিন আমাদের অপেক্ষা করতে হবে । এবার আমরা পথে নামব আমাদের অভিভাবকদের সঙ্গে নিয়ে ।"
যদিও 2022 সালের প্রাথমিকের নিয়োগের বিষয়ে পর্ষদ সূত্রে খবর, ওবিসি আইনি জটিলতার কারণেই সম্পূর্ণ কাজ বন্ধ রয়েছে ।