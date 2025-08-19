ETV Bharat / state

নিয়োগ চেয়ে ফের আন্দোলন, টেট উত্তীর্ণ চাকরিপ্রার্থীদের আটক করল পুলিশ - 2022 PRIMARY TET

50 হাজার শূন্যপদে দ্রুত নিয়োগের দাবিতে ফের পথে নামলেন 2022 সালের টেট উত্তীর্ণ চাকরিপ্রার্থীরা । অনুমতি না থাকার কারণে মিছিল আটকাল পুলিশ ।

2022 PRIMARY RECRUITMENT
নিয়োগের দাবিতে পথে 2022 সালের প্রাথমিক চাকরিপ্রার্থীরা (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 19, 2025 at 6:04 PM IST

2 Min Read

কলকাতা, 19 অগস্ট: টেট পরীক্ষা হয়েছে 2022 সালে । ফল প্রকাশ হলেও এখনও হয়নি নিয়োগ । মঙ্গলবার নিয়োগের দাবিতে ফের পথে নামলেন টেট উত্তীর্ণ চাকরিপ্রার্থীরা । মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখোশ পরে এদিন পথে নামেন 2022 সালের টেট পাস চাকরিপ্রার্থীরা ।

তাঁদের গন্তব্য ছিল করুণাময়ী থেকে পর্ষদের অফিস । কিন্তু করুণাময়ীতে জমায়েত শুরু করতেই চাকরিপ্রার্থীদের আটক করে পুলিশ । অনুমতি না থাকার কারণেই তাদের মিছিল আটকানো হয় বলে জানা গিয়েছে । এরপরই পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি পরিস্থিতি শুরু হয় । একাধিক চাকরিপ্রার্থীকে আটক করে ।

2022 PRIMARY RECRUITMENT
আন্দোলনে নেমে আটক 2022 সালের প্রাথমিক চাকরিপ্রার্থীরা (ইটিভি ভারত)

এই বিষয়ে 2022 সালে টেট পাস এক চাকরিপ্রার্থী বলেন, "বারবার আমাদেরকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে । কোনও ফলশ্রুতি দেখা যাচ্ছে না । আমাদের ইন্টারভিউয়ের দিন চাই । সেই সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি কবে প্রকাশিত হবে । সেটা জানতেই আমরা আজকে এসেছি ।

এক দৃষ্টিহীন চাকরিপ্রার্থীর কথায়, "আমাদের ডিএলএড ট্রেনিং সম্পূর্ণ হয়েছে । সরকারের কাছে অনুরোধ, আমরা টেট পাস করে বসে আছি । আমাদের নিয়োগ সম্পর্কে নোটিশ চাই । আমরা দীর্ঘদিন অপেক্ষা করে আছি । আর অপেক্ষা করতে পারছি না । আমাদের এবার ইন্টারভিউর জন্য নোটিশ জারি করুন ।"

যদি এরপরেও নিয়োগ না হয় তাহলে ভবিষ্যতে অভিভাবকদেরকে নিয়ে পথে নামবেন 2022 সালের টেট পাস চাকরিপ্রার্থীরা । মঙ্গলবার এমনটাই জানান তারা । বাঁকুড়া থেকে আসা অন্য আরেক চাকরিপ্রার্থী বলেন, "2017 সালের পর থেকে কোনও নিয়োগ হয়নি টেটে । 50 হাজার শূন্য পদ আছে । কিন্তু নিয়োগ নেই রাজ্যে । আমরা দু'বছরেরও বেশি সময় আগে পরীক্ষা দিয়ে পাস করে বসে আছি । ইন্টারভিউয়ের কোনও বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হয়নি । আর কতদিন আমাদের অপেক্ষা করতে হবে । এবার আমরা পথে নামব আমাদের অভিভাবকদের সঙ্গে নিয়ে ।"

যদিও 2022 সালের প্রাথমিকের নিয়োগের বিষয়ে পর্ষদ সূত্রে খবর, ওবিসি আইনি জটিলতার কারণেই সম্পূর্ণ কাজ বন্ধ রয়েছে ।

কলকাতা, 19 অগস্ট: টেট পরীক্ষা হয়েছে 2022 সালে । ফল প্রকাশ হলেও এখনও হয়নি নিয়োগ । মঙ্গলবার নিয়োগের দাবিতে ফের পথে নামলেন টেট উত্তীর্ণ চাকরিপ্রার্থীরা । মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখোশ পরে এদিন পথে নামেন 2022 সালের টেট পাস চাকরিপ্রার্থীরা ।

তাঁদের গন্তব্য ছিল করুণাময়ী থেকে পর্ষদের অফিস । কিন্তু করুণাময়ীতে জমায়েত শুরু করতেই চাকরিপ্রার্থীদের আটক করে পুলিশ । অনুমতি না থাকার কারণেই তাদের মিছিল আটকানো হয় বলে জানা গিয়েছে । এরপরই পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি পরিস্থিতি শুরু হয় । একাধিক চাকরিপ্রার্থীকে আটক করে ।

2022 PRIMARY RECRUITMENT
আন্দোলনে নেমে আটক 2022 সালের প্রাথমিক চাকরিপ্রার্থীরা (ইটিভি ভারত)

এই বিষয়ে 2022 সালে টেট পাস এক চাকরিপ্রার্থী বলেন, "বারবার আমাদেরকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে । কোনও ফলশ্রুতি দেখা যাচ্ছে না । আমাদের ইন্টারভিউয়ের দিন চাই । সেই সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি কবে প্রকাশিত হবে । সেটা জানতেই আমরা আজকে এসেছি ।

এক দৃষ্টিহীন চাকরিপ্রার্থীর কথায়, "আমাদের ডিএলএড ট্রেনিং সম্পূর্ণ হয়েছে । সরকারের কাছে অনুরোধ, আমরা টেট পাস করে বসে আছি । আমাদের নিয়োগ সম্পর্কে নোটিশ চাই । আমরা দীর্ঘদিন অপেক্ষা করে আছি । আর অপেক্ষা করতে পারছি না । আমাদের এবার ইন্টারভিউর জন্য নোটিশ জারি করুন ।"

যদি এরপরেও নিয়োগ না হয় তাহলে ভবিষ্যতে অভিভাবকদেরকে নিয়ে পথে নামবেন 2022 সালের টেট পাস চাকরিপ্রার্থীরা । মঙ্গলবার এমনটাই জানান তারা । বাঁকুড়া থেকে আসা অন্য আরেক চাকরিপ্রার্থী বলেন, "2017 সালের পর থেকে কোনও নিয়োগ হয়নি টেটে । 50 হাজার শূন্য পদ আছে । কিন্তু নিয়োগ নেই রাজ্যে । আমরা দু'বছরেরও বেশি সময় আগে পরীক্ষা দিয়ে পাস করে বসে আছি । ইন্টারভিউয়ের কোনও বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হয়নি । আর কতদিন আমাদের অপেক্ষা করতে হবে । এবার আমরা পথে নামব আমাদের অভিভাবকদের সঙ্গে নিয়ে ।"

যদিও 2022 সালের প্রাথমিকের নিয়োগের বিষয়ে পর্ষদ সূত্রে খবর, ওবিসি আইনি জটিলতার কারণেই সম্পূর্ণ কাজ বন্ধ রয়েছে ।

For All Latest Updates

TAGGED:

2022 PRIMARY TET PASSERS PROTEST2022 প্রাথমিক টেট2022 PRIMARY RECRUITMENT2022 PRIMARY TET

Quick Links / Policies

ফিচার

আজই সূর্যের অবস্থান বদল, প্রভাব 4 রাশির জীবনে; নয়া সপ্তাহ কেমন কাটবে ?

নয়া GST স্ল্যাব হতে পারে গেম চেঞ্জার ! কমবে জিনিসের দাম, সরল হবে কর ব্যবস্থা

পথ-কুকুর নিয়ে বড় পদক্ষেপ কর্পোরেশনের, না-মানলে হতে পারে শাস্তি

মুখে বার্ধক্যের লক্ষণ ? এই ফলগুলি খেলেই ত্বকে ফিরবে জেল্লা

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.