দুর্গাপুর, 23 অগস্ট: শাসকদলের শ্রমিক সংগঠনের বৈঠকের দরজা আগলে দাঁড়িয়ে বাউন্সাররা । নজিরবিহীন ঘটনা ঘটল শিল্প নগরী দুর্গাপুরে । অভিযোগ, তার ফলে বৈঠকে ঢুকতে বাধা পেয়েছেন দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা স্থায়ী শ্রমিকরা । বচসা শেষমেশ গড়াল হাতাহাতিতে ৷ উত্তপ্ত হয়ে উঠল দুর্গাপুরের বি-জোনের দেশবন্ধু ভবন । বিজেপির কটাক্ষ, এটাই তৃণমূলের কালচার ।
শুক্রবার মূলত রাষ্ট্রায়ত্ত ডিএসপি কারখানার স্থায়ী শ্রমিকদের বোনাস এবং পেনশন সংক্রান্ত একটি আলোচনা সভার জন্য ঠিকা কর্মীদের এবং বেশ কিছু অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিকদের ডাকা হয়েছিল দুর্গাপুর স্টিল টাউনশিপের বি-জোন বিধান ভবনে । দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার যারা স্থায়ী শ্রমিক সংগঠন দেখভাল করেন তারা বেশ কিছু সংখ্যক স্থায়ী কর্মীদের নিয়ে পৌঁছে যান সেখানে ।
তাঁদের অভিযোগ, পেনশন এবং বোনাস সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক ডাকা হল অথচ স্থায়ী শ্রমিকদের সংগঠনের সঙ্গে যারা যুক্ত সেই স্থায়ী শ্রমিকদের সিংহভাগ অংশ জানতেই পাড়ল না ৷ সেখানে ঠিকা কর্মীরা ভিড় জমাল । এরপরেই বিধান ভবনে ঢোকার চেষ্টা করেন স্থায়ী শ্রমিক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা ৷ অভিযোগ, সেসময় তাঁদের দরজায় মোতায়েন থাকা বাউন্সাররা ঢুকতে বাধা দেন । তারপরেই বচসা এবং শেষমেশ হাতাহাতি শুরু হয়ে যায় দু'পক্ষের মধ্যে ।
স্থায়ী শ্রমিকদের দাবি, শুক্রবার তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের কোর কমিটির সদস্য মানস অধিকারী এবং নেতা অমর দাসের নেতৃত্বে দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা মজদুর ইউনিয়নের তরফে বোনাস সংক্রান্ত বিষয় আলোচনা করতে সভা ডাকা হয় । সেই সভায় ডাকা হয়নি দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা মজদুর ইউনিয়নের স্থায়ী শ্রমিকদের । শাসক শিবিরের একটি অংশের অভিযোগ, বহিরাগতদের নিয়ে এসে সভা করা হচ্ছিল ।
তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের সহ-সাধারণ সম্পাদক স্নেহাশিস ঘোষ বলেন, "দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা মজদুর ইউনিয়নের ব্যানারে বৈঠক হয়েছে দেশবন্ধু ভবনে । সেখানে বাইরের কিছু লোকের পাশাপাশি বাউন্সারদের ডাকা হয়েছিল। শ্রমিক সংগঠনের নিজস্ব ভবন আছে ৷ তারপরও কেন ইস্পাত কারখানা মজদুর ইউনিয়নকে সামনে রেখে দেশবন্ধু ভবনে গিয়ে বৈঠক করতে হল সেটাই আমরা জানতে চাইছি ৷ আমাদের হল থেকে বেরিয়ে যেতেও বলা হয়েছে ৷ তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের ভাবমূর্তি যারা কালিমালিপ্ত করতে চাইছে তাদের বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিবাদ করেছি ।"
পাল্টা মানস অধিকারী বলেন, "আমি এই বৈঠকে ছিলাম না । সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন অভিযোগ । বোনাস এবং পেনশন সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে স্থায়ী শ্রমিকরা বৈঠক করেছে । অন্যদিকে অস্থায়ী শ্রমিকরাও বৈঠক করেছেন তারপর। দীর্ঘদিন ধরে দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা মজদুর ইউনিয়ন কোনও সাধারণ সভা করেনি । সেই জন্যই আজকের এই সভা ।"
জেলা বিজেপি নেতা চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় কটাক্ষের সুরে বলেন, "নিজেদের মধ্যেই দ্বন্দ্ব । ভাগবাটোয়ারা নিয়ে মাঝেমধ্যেই তৃণমূলের মধ্যে এই ধরনের গোলমাল হয়ে থাকে । আজও চূড়ান্ত ঝামেলা হয়েছে নিজেদের সভাতেই । এখান থেকেই স্পষ্ট বাংলা থেকে তৃণমূল বিদায় হচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি ।"
উল্লেখ্য, শাসকদলের শ্রমিক সংগঠনের কোর কমিটির সদস্যদের নাম ঘোষণা হলেও বিভিন্ন কলকারখানার স্থায়ী ও ঠিকা কর্মীদের ইউনিট কমিটির সদস্যদের নাম ঘোষণা হয়নি । তাই রাষ্ট্রায়ত্ত ডিএসপি কারখানার যারা স্থায়ী শ্রমিক সংগঠনের কাজ দীর্ঘদিন দেখভাল করছেন স্নেহাশিস ঘোষরা ৷ তাঁদের বাদ রেখে কারা স্থায়ী ইউনিয়ন অফিস ছেড়ে বিধান ভবনে কেন ওই বৈঠক ডাকা হয়েছিল? তাই নিয়ে চলছে রাজনৈতিক চাপানো উতোর ৷