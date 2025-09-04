মালদা, 4 সেপ্টেম্বর: বাড়িতে স্বামী-স্ত্রী’র বিবাদ ৷ সেই বিবাদ মেটাতে নিজে থেকেই আসরে নেমে পড়েছিলেন মন্ত্রী ঘনিষ্ঠ এক তৃণমূল নেতা ৷ ওই নেতা আবার সিভিক ভলান্টিয়ার, তাঁর স্ত্রী তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য ৷
অভিযোগ, তৃণমূল নেতার নির্দেশে দাম্পত্য কলহ মেটাতে গ্রামে বসে সালিশি সভা ৷ ওই সভায় বিবাদের মীমাংসা হয়নি ৷ এরপরই নিদান ওই সিভিক ভলান্টিয়ার ৷ তাঁর দাবি, কলহের মূল দোষ স্বামীর ৷ তাই স্বামীকে দু’লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে ৷ আর সেই টাকা দিতে হবে শাসকদলের নেতা ঘণিষ্ট তারিকুল ইসলামকে ৷ শাসকদলের নেতাকে অত টাকা দিতে পারেননি ওই ব্যক্তি ৷ এতেই তাঁর উপর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে তারিকুল ৷ তিনি ওই ব্যক্তিকে অপহরণ করেন বলেও অভিযোগ ৷
এই ঘটনায় পরিবারের সদস্যরা থানায় অভিযোগ দায়ের করেন ৷ পুলিশ ওই যুবককে উদ্ধারও করে ৷ কিন্তু তারপর থেকেই ক্রমাগত আসছে নেতার হুমকি ৷ অভিযোগপত্র প্রত্যাহার না করা হলে তিনি যুবকের বড় ক্ষতি করে দেবেন এমন হুমকি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ ৷ এরপরেই হঠাৎ ওই যুবকের দোকানে আগুন লাগে ৷ সেই ঘটনাতেও অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা ৷ ঘটনাটি হরিশ্চন্দ্রপুরের ৷ যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন অভিযুক্ত নেতা ৷ আর মন্ত্রীর পাল্টা প্রশ্ন, "অভিযোগের প্রমাণ আছে ?"
চাঁচল মহকুমা পুলিশের এক কর্তার দাবি, “অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত চালাচ্ছে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ৷” এর বেশি আর একটি শব্দও উচ্চারণ করতে চাননি তিনি৷ এদিকে মন্ত্রী তজমুল হোসেনের প্রতিক্রিয়া, “অভিযোগ থাকতেই পারে ৷ তবে অভিযোগকারীরা অভিযোগের সত্যতা প্রমাণ করতে পারবে তো?”
অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা তারিকুল ইসলাম ৷ বাড়ি হরিশ্চন্দ্রপুর থানার নারায়ণপুর গ্রামে ৷ তিনি হরিশ্চন্দ্রপুর থানার একজন সিভিক ভলান্টিয়ার ৷ ওই গ্রামেই থাকেন গোলাম রসুল নামে এক যুবক ৷ গ্রামেই তাঁর ও তাঁর দাদার প্রসাধনী সামগ্রীর ছোট দোকান রয়েছে ৷ বিহারের পূর্ণিয়ার রিজওয়ানা পারভিন নামে এক যুবতীর সঙ্গে গোলামের বিয়ে হয় ৷ কিন্তু বিয়ের পর থেকেই দু’জনের মধ্যে অশান্তি চলছিল ৷ সেই অশান্তির খবর জানতে পেরে তারিক নিজেই সালিশি সভা ডাকেন বলে দাবি গোলামদের ৷
গত 23 অগস্ট সেই সভা বসে ৷ যদিও তাতে সমস্যা সমাধান হয়নি ৷ এরপরই ক্ষিপ্ত তারিক নাকি গোলামকে দু’লাখ টাকা জরিমানার নিদান দেন ৷ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে টাকা না দেওয়ায় তিনি গোলামকে অপহরণ করেন বলেও অভিযোগ ৷ সেই ঘটনায় তারিক এবং রিজওয়ানার বাবার বাড়ির সদস্যদের বিরুদ্ধে হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় অপহরণের অভিযোগ দায়ের হয় ৷ অবশেষে বিহার থেকে গোলামকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ ৷ এরপরেই তারিকের হুমকি শুরু হয় ৷
গোলামের দাদা মাসুদ আলমের অভিযোগ, “ভাইকে অপহরণের ঘটনায় শুধু তারিক নয়, ওর দলবলও জড়িত ৷ ওরা ভাইকে অপহরণ করে বিহার নিয়ে গিয়ে কিডনি বিক্রি করার চেষ্টা করেছিল ৷ সঙ্গে ছিল দু’লাখ টাকার চাপ ৷ ওর বিরুদ্ধে পুলিশে দায়ের করা অভিযোগপত্র প্রত্যাহার না করা হলে আমাদের বড় ক্ষতি হয়ে যাবে ৷ এরপরই রাত পৌনে দুটো নাগাদ আমাদের দোকানে আগুন লাগার খবর পাই ৷ তারিকের লোকেরাই আমার দোকানের ভিতরে ঢুকে আগুন লাগিয়ে সব তছনছ করে দিয়েছে ৷ তারিক তৃণমূলের নেতা ৷ আমরাও তৃণমূল করি ৷ তবুও ও এমন কাজ কেন করল জানি না ৷ আমাদের সব শেষ হয়ে গিয়েছে ৷ থানায় অভিযোগ দায়ের করেছি ৷ পুলিশের উপর আমাদের ভরসা রয়েছে ৷ আমরা এর বিচার চাই ৷”
যদিও অভিযুক্ত নেতার দাবি, “আমার বিরুদ্ধে তোলা সমস্ত অভিযোগ মিথ্যে ৷ তবে যে বা যারাই দোকানে আগুন লাগিয়ে থাকুক, অন্যায় করেছে ৷ এই ঘটনায় আমি যথাযথ পুলিশি তদন্ত দাবি করছি ৷ ওরা কেন আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করছে সেটা বলতে পারছি না ৷ আমার বিরুদ্ধে তোলা অপহরণের অভিযোগও ভিত্তিহীন ৷ কোনওদিন এমন কাজ করিনি ৷ আমি কারও কাছে কোনও টাকাও দাবি করিনি ৷ যদি কেউ সেটা প্রমাণ করতে পারে, যা শাস্তি দেওয়া হবে মাথা পেতে নেব ৷ কোনও টাকা চাইনি ৷ এসব আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ৷”