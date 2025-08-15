ETV Bharat / state

প্রেমের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান ! যুবতীকে দা দিয়ে কুপিয়ে নিজে বিষ খেলেন সিভিক ভলান্টিয়ার - CIVIC VOLUNTEER STABS WOMAN

বাসন্তীতে এক যুবতীকে দা দিয়ে কুপিয়ে নিজে বিষ খেয়েছেন এক সিভিক ভলান্টিয়ার ৷ এই ঘটনায় এলাকায় শোরগোল পড়ে যায় ৷

ETV BHARAT
প্রতীকী চিত্র (নিজস্ব চিত্র)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 15, 2025 at 5:41 PM IST

3 Min Read

বাসন্তী, 15 অগস্ট: প্রেম ও বিয়ের প্রস্তাব ফিরিয়ে দেওয়ায় যুবতীকে কোপানোর অভিযোগ উঠল এক সিভিক ভলান্টিয়ারের বিরুদ্ধে ৷ খুনের চেষ্টা করার পরই তিনি বিষ খেয়ে নিজেকে শেষ করে দেওয়ারও চেষ্টা করেন বলে অভিযোগ ৷ দক্ষিণ 24 পরগনার বাসন্তীর এই ঘটনায় দু'জনকেই ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে ৷ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বাসন্তী থানার পুলিশ ৷

বাসন্তী থানার আমঝাড়া মোড় এলাকার ঘটনা । জানা গিয়েছে, গ্রামের এক যুবতীকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন অভিযুক্ত বিশ্বজিৎ খাঁ ৷ তিনি বাসন্তী থানার সিভিক ভলান্টিয়ার । তবে তাঁর প্রস্তাব ফিরিয়ে দেন ওই যুবতী ৷ সেই রাগেই শুক্রবার স্বাধীনতা দিবসের সকালে বিশ্বজিৎ ধারালো দা দিয়ে ওই যুবতীকে কুপিয়ে খুনের চেষ্টা করেন বলে অভিযোগ । যুবতীকে রক্তাক্ত করার পর তিনি বিষ খেয়ে নিজেকে শেষ করে দেওয়ারও চেষ্টা করেন ৷ এই ঘটনায় স্থানীয়রা আশঙ্কাজনক অবস্থায় দু'জনকেই উদ্ধার করে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করেন । খবর দেওয়া হয় পুলিশে ৷

স্থানীয়দের দাবি, দীর্ঘদিন ধরেই ওই যুবতীর উপর নজর ছিল বিশ্বজিতের । তিনি বারবার যুবতীকে প্রেমের প্রস্তাব দেন ৷ তবে বিশ্বজিতের প্রস্তাব ফিরিয়ে দেন ওই যুবতী ৷ এরপর বিয়ে করতে চাইলে তিনি সেই প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করেন ৷ সেই কারণেই এই হামলা বলে অভিযোগ যুবতীর পরিবারের ।

আক্রান্ত যুবতীর এই অবস্থা হওয়ার পর থেকে চোখের জল বাঁধ মানছে না তাঁর মায়ের ৷ তিনি কাঁদতে কাঁদতে বলেন, "আমার মেয়েকে প্রেমের প্রস্তাব দিয়েছিল, আর সেই প্রস্তাবে রাজি না-হওয়ার কারণে ধারালো অস্ত্র দিয়ে মেয়েকে প্রাণে মারার চেষ্টা করে । ওই ছেলেটি সিভিক ভলান্টিয়ার ।"

এ বিষয়ে অভিযুক্ত বিশ্বজিৎ খাঁয়ের দাদা কার্তিক বলেন, "প্রেম ঘটিত কারণে এই ঘটনা ঘটেছে ৷ আজ সকালে মেয়েটিকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে আমার ভাই বিষ খায় । শুনছি প্রেমের কারণেই এই ঘটনা ঘটেছে ৷ তবে ওই যুবতীর ব্যাপারে আমরা কিছু জানতাম না ৷"

কেন বিশ্বজিৎ আচমকা এই হামলা চালাল, এর পেছনে অন্য কারও হাত রয়েছে কি না তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ ৷ এ বিষয়ে ক্যানিং-এর এসডিপিও রামকুমার মণ্ডল বলেন, "এই ঘটনায় তদন্ত প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে । সম্পূর্ণ বিষয় খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।"

আত্মহত্যা কোনও সমাধান নয়

যদি আপনার মধ্যে কখনও আত্মহত্যার চিন্তা মাথাচাড়া দেয় বা আপনার কোনও বন্ধু বা পরিচিত এই সমস্যায় জর্জরিত হন, তাহলে ভেঙে পড়বেন না। জানবেন, এমন কেউ আছে যে আপনার যন্ত্রণা, আপনার হতাশা ভাগ করে নিতে সদা-প্রস্তুত। আপনার পাশে দাঁড়াতে তৎপর। সাহায্য পেতে দিনের যে কোনও সময়ে 044-24640050 এই নম্বরে কল করুন স্নেহা ফাউন্ডেশনে। টাটা ইন্সটিটিউট অফ সোশাল সায়েন্সের হেল্পলাইন নম্বরেও (9152987821) কল করতে পারেন। এখানে ফোন করতে হবে সোমবার থেকে শনিবার সকাল 8টা থেকে রাত 10টার মধ্যে।

বাসন্তী, 15 অগস্ট: প্রেম ও বিয়ের প্রস্তাব ফিরিয়ে দেওয়ায় যুবতীকে কোপানোর অভিযোগ উঠল এক সিভিক ভলান্টিয়ারের বিরুদ্ধে ৷ খুনের চেষ্টা করার পরই তিনি বিষ খেয়ে নিজেকে শেষ করে দেওয়ারও চেষ্টা করেন বলে অভিযোগ ৷ দক্ষিণ 24 পরগনার বাসন্তীর এই ঘটনায় দু'জনকেই ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে ৷ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বাসন্তী থানার পুলিশ ৷

বাসন্তী থানার আমঝাড়া মোড় এলাকার ঘটনা । জানা গিয়েছে, গ্রামের এক যুবতীকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন অভিযুক্ত বিশ্বজিৎ খাঁ ৷ তিনি বাসন্তী থানার সিভিক ভলান্টিয়ার । তবে তাঁর প্রস্তাব ফিরিয়ে দেন ওই যুবতী ৷ সেই রাগেই শুক্রবার স্বাধীনতা দিবসের সকালে বিশ্বজিৎ ধারালো দা দিয়ে ওই যুবতীকে কুপিয়ে খুনের চেষ্টা করেন বলে অভিযোগ । যুবতীকে রক্তাক্ত করার পর তিনি বিষ খেয়ে নিজেকে শেষ করে দেওয়ারও চেষ্টা করেন ৷ এই ঘটনায় স্থানীয়রা আশঙ্কাজনক অবস্থায় দু'জনকেই উদ্ধার করে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করেন । খবর দেওয়া হয় পুলিশে ৷

স্থানীয়দের দাবি, দীর্ঘদিন ধরেই ওই যুবতীর উপর নজর ছিল বিশ্বজিতের । তিনি বারবার যুবতীকে প্রেমের প্রস্তাব দেন ৷ তবে বিশ্বজিতের প্রস্তাব ফিরিয়ে দেন ওই যুবতী ৷ এরপর বিয়ে করতে চাইলে তিনি সেই প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করেন ৷ সেই কারণেই এই হামলা বলে অভিযোগ যুবতীর পরিবারের ।

আক্রান্ত যুবতীর এই অবস্থা হওয়ার পর থেকে চোখের জল বাঁধ মানছে না তাঁর মায়ের ৷ তিনি কাঁদতে কাঁদতে বলেন, "আমার মেয়েকে প্রেমের প্রস্তাব দিয়েছিল, আর সেই প্রস্তাবে রাজি না-হওয়ার কারণে ধারালো অস্ত্র দিয়ে মেয়েকে প্রাণে মারার চেষ্টা করে । ওই ছেলেটি সিভিক ভলান্টিয়ার ।"

এ বিষয়ে অভিযুক্ত বিশ্বজিৎ খাঁয়ের দাদা কার্তিক বলেন, "প্রেম ঘটিত কারণে এই ঘটনা ঘটেছে ৷ আজ সকালে মেয়েটিকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে আমার ভাই বিষ খায় । শুনছি প্রেমের কারণেই এই ঘটনা ঘটেছে ৷ তবে ওই যুবতীর ব্যাপারে আমরা কিছু জানতাম না ৷"

কেন বিশ্বজিৎ আচমকা এই হামলা চালাল, এর পেছনে অন্য কারও হাত রয়েছে কি না তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ ৷ এ বিষয়ে ক্যানিং-এর এসডিপিও রামকুমার মণ্ডল বলেন, "এই ঘটনায় তদন্ত প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে । সম্পূর্ণ বিষয় খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।"

আত্মহত্যা কোনও সমাধান নয়

যদি আপনার মধ্যে কখনও আত্মহত্যার চিন্তা মাথাচাড়া দেয় বা আপনার কোনও বন্ধু বা পরিচিত এই সমস্যায় জর্জরিত হন, তাহলে ভেঙে পড়বেন না। জানবেন, এমন কেউ আছে যে আপনার যন্ত্রণা, আপনার হতাশা ভাগ করে নিতে সদা-প্রস্তুত। আপনার পাশে দাঁড়াতে তৎপর। সাহায্য পেতে দিনের যে কোনও সময়ে 044-24640050 এই নম্বরে কল করুন স্নেহা ফাউন্ডেশনে। টাটা ইন্সটিটিউট অফ সোশাল সায়েন্সের হেল্পলাইন নম্বরেও (9152987821) কল করতে পারেন। এখানে ফোন করতে হবে সোমবার থেকে শনিবার সকাল 8টা থেকে রাত 10টার মধ্যে।

For All Latest Updates

TAGGED:

MAN CONSUMES POISONSLOVE PROPOSAL REJECTEDপ্রেমের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানসিভিক ভলান্টিয়ারCIVIC VOLUNTEER STABS WOMAN

Quick Links / Policies

ফিচার

লতা-রফির জুড়িদার পান না সরকারি ভাতা, রেশনের চালে খিদে মেটে 'বড়লোকের বিটি লো' খ্যাত গায়িকার

হিন্দিতে কথা বলতে নারাজ কাজল ! অভিনেত্রীর উত্তরে ক্ষেপে লাল নেটপাড়া

এই পানীয় শরীরের ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা ঠিক রাখবে

95 বছরে শ্রীনিকেতন আবহাওয়া দফতর, শুরু রবীন্দ্রনাথ ও প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের উদ্যোগে

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.