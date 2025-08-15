বাসন্তী, 15 অগস্ট: প্রেম ও বিয়ের প্রস্তাব ফিরিয়ে দেওয়ায় যুবতীকে কোপানোর অভিযোগ উঠল এক সিভিক ভলান্টিয়ারের বিরুদ্ধে ৷ খুনের চেষ্টা করার পরই তিনি বিষ খেয়ে নিজেকে শেষ করে দেওয়ারও চেষ্টা করেন বলে অভিযোগ ৷ দক্ষিণ 24 পরগনার বাসন্তীর এই ঘটনায় দু'জনকেই ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে ৷ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বাসন্তী থানার পুলিশ ৷
বাসন্তী থানার আমঝাড়া মোড় এলাকার ঘটনা । জানা গিয়েছে, গ্রামের এক যুবতীকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন অভিযুক্ত বিশ্বজিৎ খাঁ ৷ তিনি বাসন্তী থানার সিভিক ভলান্টিয়ার । তবে তাঁর প্রস্তাব ফিরিয়ে দেন ওই যুবতী ৷ সেই রাগেই শুক্রবার স্বাধীনতা দিবসের সকালে বিশ্বজিৎ ধারালো দা দিয়ে ওই যুবতীকে কুপিয়ে খুনের চেষ্টা করেন বলে অভিযোগ । যুবতীকে রক্তাক্ত করার পর তিনি বিষ খেয়ে নিজেকে শেষ করে দেওয়ারও চেষ্টা করেন ৷ এই ঘটনায় স্থানীয়রা আশঙ্কাজনক অবস্থায় দু'জনকেই উদ্ধার করে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করেন । খবর দেওয়া হয় পুলিশে ৷
স্থানীয়দের দাবি, দীর্ঘদিন ধরেই ওই যুবতীর উপর নজর ছিল বিশ্বজিতের । তিনি বারবার যুবতীকে প্রেমের প্রস্তাব দেন ৷ তবে বিশ্বজিতের প্রস্তাব ফিরিয়ে দেন ওই যুবতী ৷ এরপর বিয়ে করতে চাইলে তিনি সেই প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করেন ৷ সেই কারণেই এই হামলা বলে অভিযোগ যুবতীর পরিবারের ।
আক্রান্ত যুবতীর এই অবস্থা হওয়ার পর থেকে চোখের জল বাঁধ মানছে না তাঁর মায়ের ৷ তিনি কাঁদতে কাঁদতে বলেন, "আমার মেয়েকে প্রেমের প্রস্তাব দিয়েছিল, আর সেই প্রস্তাবে রাজি না-হওয়ার কারণে ধারালো অস্ত্র দিয়ে মেয়েকে প্রাণে মারার চেষ্টা করে । ওই ছেলেটি সিভিক ভলান্টিয়ার ।"
এ বিষয়ে অভিযুক্ত বিশ্বজিৎ খাঁয়ের দাদা কার্তিক বলেন, "প্রেম ঘটিত কারণে এই ঘটনা ঘটেছে ৷ আজ সকালে মেয়েটিকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে আমার ভাই বিষ খায় । শুনছি প্রেমের কারণেই এই ঘটনা ঘটেছে ৷ তবে ওই যুবতীর ব্যাপারে আমরা কিছু জানতাম না ৷"
কেন বিশ্বজিৎ আচমকা এই হামলা চালাল, এর পেছনে অন্য কারও হাত রয়েছে কি না তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ ৷ এ বিষয়ে ক্যানিং-এর এসডিপিও রামকুমার মণ্ডল বলেন, "এই ঘটনায় তদন্ত প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে । সম্পূর্ণ বিষয় খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।"
