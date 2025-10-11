ETV Bharat / state

মহিলাকে শ্লীলতাহানি-কুপ্রস্তাব সিভিক ভলান্টিয়ারের, প্রতিবাদ করায় স্বামীকে বেধড়ক মারধর

অভিযোগ, সিভিক ভলান্টিয়ার মহিলার স্বামীকে গুলি করে দেওয়ার হুমকি দেন ৷ কোনও নেতা-মন্ত্রী তাঁর কিছু করতে পারবে না বলে হুঙ্কার দেন তিনি ৷

civic volunteer
অভিযুক্ত সিভিক ভলান্টিয়ার নীলকন্ঠ নন্দী (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 11, 2025 at 2:00 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

দুর্গাপুর, 11 অক্টোবর: মহিলাকে শ্লীলতাহানির অভিযোগ সিভিক ভলান্টিয়ারের বিরুদ্ধে ৷ এমনকি শ্লীলতাহানির প্রতিবাদ করায় ওই মহিলার স্বামীকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ ৷ ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম বর্ধমান জেলার অন্ডাল থানা এলাকায় । গ্রেফতার করা হয়েছে অভিযুক্ত সিভিক ভলান্টিয়ার নীলকন্ঠ নন্দীকে । তাঁকে দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়েছে ।

নির্যাতিতা মহিলার অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে তাঁর প্রতিবেশী সিভিক ভলান্টিয়ার নীলকণ্ঠ নন্দী তাঁকে কুপ্রস্তাব দিয়ে আসছেন । মাঝেমধ্যেই তাঁকে ভয় দেখাতে বলেও অভিযোগ ওই মহিলার । তিনি বলেন, "সে বলে তার কাছে সার্ভিস রিভলবার থাকে ৷ আমি যদি তার প্রস্তাব মেনে না নিই তাহলে আমার স্বামীকে গুলি করে দেবে ও ৷ আমি দীর্ঘদিন ধরে ভয়ে কাউকে কিছু বলতে পারিনি । কিন্তু বেশ কিছুদিন ধরে আমাকে একা পেয়ে সে আমার হাত ধরে টানাটানি, কুৎসিত অঙ্গভঙ্গি করত ৷ আমি বাধ্য হয়ে শেষে স্বামীকে সমস্ত ঘটনা জানাই ৷"

মহিলার স্বামীর দাবি, স্ত্রীর কাছ থেকে সমস্ত কথা শুনে তিনি ওই সিভিক ভলান্টিয়ারকে ডেকে ঘটনার প্রতিবাদ করেন শুক্রবার । এরপর স্ত্রীকে নিয়ে তিনি নিজেদের বাড়িতে ঢুকে যান । অভিযোগ, তারপরেই ওই সিভিক ভলান্টিয়ার আচমকা তাঁর বাড়িতে হাতে রড নিয়ে ঢুকে পড়েন এবং তাঁকে বেধড়ক মারধর করতে থাকেন । ওই মহিলা তাঁর স্বামীকে বাঁচাতে গেলে তাঁকেও শরীরের বিভিন্ন জায়গায় ওই সিভিক ভলান্টিয়ার আঘাত করেন বলে অভিযোগ ৷

নির্যাতিতা ও স্বামী এরপরেই অন্ডাল থানার পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ জানান । অভিযোগ পেয়ে পুলিশ সিভিক ভলান্টিয়ারকে গ্রেফতার করেছে । মহিলার অভিযোগ, এর আগে একবার সিভিক ভলান্টিয়ার সাসপেন্ড হয়েছিল । কিন্তু তারপর আবার নীলকণ্ঠ নন্দী কাজে যোগ দিতেই ওই মহিলাকে কুপ্রস্তাব দিতে থাকেন ৷ সেই প্রস্তাবে রাজি হওয়ার জন্য বিভিন্নভাবে চাপ সৃষ্টি করতে থাকে । কোনও নেতা-মন্ত্রী তাঁর কিছু করতে পাবে না বলে ওই সিভিক ভলান্টিয়ার হুমকি দেন বলে অভিযোগ ৷

এই ঘটনায় সিভিক ভলান্টিয়ারের দৌরাত্ম্য নিয়ে আবারও প্রশ্ন চিহ্ন দেখা দিল । আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের চিকিৎসক তরুণীকে ধর্ষণ ও নৃশংসভাবে খুনের ঘটনায় দোষী সাব্যস্ত হয় সিভিক ভলান্টিয়ার ৷ সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতে এবার অন্ডাল থানায় এলাকার এক মহিলাকে দীর্ঘদিন উত্যক্ত, কুপ্রস্তাব দেওয়া এবং শেষমেশ ওই মহিলাকে এবং তার স্বামীকে শারীরিকভাবে নির্যাতনের ঘটনায় মূল অভিযুক্ত হিসেবে উঠে এল ফের এক সিভিক ভলান্টিয়ারের নাম ।

আসানসোল-দুর্গাপুরের এসিপি (অন্ডাল-পাণ্ডবেশ্বর) পিন্টু সাহা বলেন, "ওই মহিলার অভিযোগ পাওয়া মাত্রই পুলিশ ওই সিভিক ভলান্টিয়ারকে গ্রেফতার করেছে । আজ তাকে দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে তোলা হবে । সিভিক ভলান্টিয়ারের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গৃহীত হবে ।"

For All Latest Updates

TAGGED:

CIVIC VOLUNTEER MOLESTS WOMANDURGAPUR MOLESTATIONসিভিক ভলান্টিয়ারশ্লীলতাহানি সিভিক ভলান্টিয়ারেরCIVIC VOLUNTEER ARRESTED

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

বাংলার দুর্গোৎসব অর্থনীতির বিস্ফোরণ, পঁচিশে ছাড়িয়ে গিয়েছে 1 লক্ষ কোটির গণ্ডি !

সপ্তমীর হোমের আগুন নেভে বিসর্জনে! অতীত আঁকড়ে মণ্ডল বাড়ির দুর্গাপুজো

রোদ-বৃষ্টি-ঘামেও টিকে থাকবে মেক আপ ! এবার পুজোয় আপনার লুকই বাজিমাত

কলকাতায় পুজোর থিমে AI ও রোবটের যুগ, 50 বছর এগিয়ে নিয়ে যাবে টাইম মেশিন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.