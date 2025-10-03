ফের কাঠগড়ায় সিভিক, যুবকের মুখে শব্দবাজি ভরে ফাটানোর অভিযোগ

ফের কাঠগড়ায় সিভিক, যুবকের মুখে শব্দবাজি ভরে ফাটানোর অভিযোগ
আক্রান্ত যুবক স্ত্রী’র সঙ্গে ঠাকুর দেখতে বেরিয়ে শব্দবাজি ফাটাচ্ছিলেন বলে অভিযোগ ৷ তখনই অভিযুক্ত সিভিক ভলান্টিয়ার তাঁর মুখে শব্দবাজি ফাটায় ৷
Published : October 3, 2025 at 2:13 PM IST
মাড়গ্রাম, 3 অক্টোবর: ফের সিভিক ভলান্টিয়ারের বিরুদ্ধে দাদাগিরি করার অভিযোগ ৷ আর এবার এক যুবকের মুখের ভিতর শব্দবাজি ঢুকিয়ে ফাটানোর অভিযোগ উঠল ৷ বৃহস্পতিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূমের রামপুরহাট মহকুমার মাড়গ্রাম থানার চাঁদপাড়া গ্রামে ৷ ঘটনায় গুরুতর জখম অবস্থায় ওই যুবক বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন ৷
জানা গিয়েছে, হেমন্ত বাগদি (24) তাঁর স্ত্রী-কে নিয়ে দুর্গা প্রতিমা বিসর্জন দেখতে বেরিয়েছিলেন ৷ সেই সময় তিনি রাস্তায় শব্দবাজি ফাটাচ্ছিলেন বলে অভিযোগ ৷ তা দেখে সিভিক ভলান্টিয়ার সজল মাঝি তাঁকে বাজি ফাটাতে নিষেধ করেন ৷ অভিযোগ, ওই সিভিকের কথা শোনেননি হেমন্ত ৷ আর তারপরেই সজল তেড়ে যান হেমন্তর দিকে ৷ তাঁর হাতে থাকা শব্দবাজি কেড়ে নেন ওই সিভিক ভলান্টিয়ার ৷
অভিযোগ, এরপর সেই শব্দবাজিতে আগুন ধরিয়ে, তা জবরদস্তি হেমন্তের মুখের ভিতরে ঢুকিয়ে দেন সিভিক ভলান্টিয়ার সজল মাঝি ৷ ফলে মুখের ভিতরেই ফাটে শব্দবাজি ৷ যার জেরে হেমন্তর মুখে গভীর ক্ষত তৈরি হয় ৷ মুখ থেকে রক্ত বেরতে শুরু করে ৷ সেই ঘটনা দেখে স্থানীয় লোকজন রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন ৷ বন্ধ হয়ে যায় প্রতিমা নিরঞ্জনের শোভাযাত্রা ৷
খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় মাড়গ্রাম থানার পুলিশ ৷ তবে, পুলিশকে ঘিরেও বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন স্থানীয়রা ৷ এরপর পুলিশ ঘটনায় পূর্ণাঙ্গ তদন্তের আশ্বাস দিলে বিক্ষোভ তুলে নেওয়া হয় ৷ অন্যদিকে, আহত হেমন্ত বাগদিকে রামপুরহাট মেডিক্যালে কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ রাতে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে, বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় ৷
এই ঘটনা সম্পর্কে আহত হেমন্তর স্ত্রী অভিযোগ করেছেন, "আমার স্বামীর মুখে বাজি ভরে দিয়ে ফাটিয়েছে ৷ ওঁর (সজল মাঝি) সঙ্গে আমাদের কোনও শত্রুতা ছিল না ৷ আমরা বিসর্জন দেখতে যাচ্ছিলাম ৷ তখন এই ঘটনা ঘটিয়েছে ওই সিভিক ভলান্টিয়ার ৷"
যদিও প্রথমে পুলিশের তরফে দাবি করা হয়, হেমন্তর মুখে কোনও শব্দবাজি নয়, অন্য কোনও বাজি ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল ৷ ফলে প্রশ্ন উঠছে, শব্দবাজি যদি না-হয়, তাহলে কেন ওই সিভিক ভলান্টিয়ার হেমন্তকে বাজি ফাটাতে নিষেধ করছিলেন ? যা নিয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছে পুলিশ প্রশাসন ৷ তবে, বীরভূম জেলা পুলিশের সুপার আমনদীপ সিং বলেন, "একটা ঘটনা ঘটেছে ৷ পুলিশ প্রথম থেকেই দেখছে বিষয়টি ৷ তদন্ত চলছে ৷ বাকি পরে জানানো হবে ৷"