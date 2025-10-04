বন্ধ ছিল দীর্ঘদিন, লক্ষ্মীপুজো থেকে এক বাসেই রামরাজাতলা থেকে রাজাবাজার
বেশ কয়েকবছর বন্ধ থাকার পর বাস রুটটি আবারও চালু হলে যাত্রীরা উপকৃত হবেন বলে মনে করছে প্রশাসন ৷
Published : October 4, 2025 at 6:31 PM IST
কলকাতা, 4 অক্টোবর: দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর লক্ষ্মীপুজোর দিন থেকে আবারও রামরাজাতলা আর রাজাবাজারের মধ্যে বাস চলাচল শুরু হচ্ছে ৷ দুই শহরকে সংযুক্ত করা এই রুটটি বহু বছর আগে চালু হয়েছিল ৷ পরে বন্ধ হয়ে যায় নানা কারণে ৷ এবার আবারও চালু হচ্ছে ৷ স্বাভাবিকভাবেই উপকৃত হবেন যাত্রীরা।
কলকাতা ও হাওড়াকে সংযুক্ত করে এমন বেশ কয়েকটি রুট সাম্প্রতিক অতীতে বন্ধ হয়ে গিয়েছে ৷ লকডাউনের পর সেই সংখ্যাটা আরও বেড়েছে ৷ হাওড়ায় মেট্রো পরিষেবা চালু হলেও তাতে বাস বন্ধ হয়ে যাওয়া সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান হয়নি ৷ এমতাবস্থায় বন্ধ হয়ে যাওয়া কয়েকটি রুট পুনরায় চালু করার আবেদন জানিয়ে পরিবহণ দফতরের কাছে বহু আবেদন জমা পড়ে ৷ তাতেই সাড়া দিল দফতর ৷
অল বেঙ্গল বাস-মিনিবাস সমন্বয় সমিতির সাধারণ সম্পাদক রাহুল চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, এটা নিঃসন্দেহে খুব ভালো উদ্যোগ। কারণ হাওড়ার দিকের যাত্রীদের রাজাবাজার বা কলেজস্ট্রিট অঞ্চলে যেতে হলে দুই থেকে তিনটি গাড়ি বদল করে তবে পৌঁছতে হত। এই ক্ষেত্রে মেট্রোতেও সফর করা সম্ভব নয় ৷ কারণ রামরাজাতলা থেকে হাওড়া ময়দান মেট্রো স্টেশন পর্যন্ত যেতে তিন বার টোটো পরির্বতন করতে হয় ৷ তাতে যাতায়াতের খরচ অনেকটা বেড়ে যায় ৷ সেদিক থেকে নতুন করে চালু হওয়া বাসরুট যাত্রীদের নানাভাবে সাহায্য় করবে ৷
মোট 12টি বাস পরিষেবার পারমিট পাওয়া গেলেও প্রাথমিকভাবে আটটি বাসের পরিষেবা চালু হচ্ছে ৷ এরপর মাসখানেকের মধ্যে আরও চারটি বাস চালু হবে। বাসের নম্বর HB9। এই রুটের বাস অপারেটর অ্যাসোসিয়েশন সম্পাদক সঞ্জীব পাত্র জানিয়েছেন, আগে এই রুটে 28 সিটের মিনিবাস চলত ৷ কিন্তু সেগুলি এখন বন্ধ হয়ে গিয়েছে ৷ এই রুটে যাত্রী চাহিদা বেশি থাকায় সংগঠনের পক্ষ থেকে বড় বাস অর্থাৎ 40 আসনের বাস চালু করার আবেদন জানানো হয়। এরপর দফতরের পক্ষ থেকে আলোচনা এবং সমীক্ষার পর চলতি বছরের মাঝামাঝি সময় এই রুটে বড় বাসের পারমিট দেওয়া হয়।
2003 সালে এই বাস রুটটি অনুমোদন পেয়েছিল। 2015 সাল পর্যন্ত পরিষেবা দেওয়ার পর ধীরে ধীরে বাসের অভাবে রুটটি অচল হয়ে পড়ে। দীর্ঘদিন বাদে আগামী সোমবার থেকে পুরোনো রুট পারমিট মেনেই চলবে বাস। রামরাজাতলা থেকে ছেড়ে বাসটি এনএস রোড, হাওড়া মেট্রো, হাওড়া স্টেশন, এম জি রোড, বড়বাজার, কলেজ স্ট্রিট, শিয়ালদা হয়ে রাজাবাজার পৌঁছবে।