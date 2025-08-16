উত্তরপাড়া, 16 অগস্ট: শুক্রবার পদ্মশ্রী সাঁতারু বুলা চৌধুরীর বাড়ির দরজা ভেঙে চুরি হয় ৷ হিন্দমোটর দেবাইপুকুরে 'সুন্দর বাড়ি' সর্বস্য লুট করে দুষ্কৃতীরা। পদ্মশ্রী পদক-সহ একশোর উপর মেডেল চুরি গিয়েছে বুলা চৌধুরীর। একাধিক জাতীয় পদকও খোয়া যাওয়ায় কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন তিনি। সেই ঘটনায় চন্দননগর কমিশনারেটের পুলিশ তদন্ত করলেও শনিবার সকাল থেকেই তদন্ত নামে সিআইডি।
বুলার দাবি, এর আগেও একাধিক বার চুরি হয় তাঁর বাড়িতে। উত্তরপাড়া থানা তাঁর বাড়িতে পুলিশ মোতায়েন করেছিল। কিন্তু, কোনও এক অজ্ঞাত কারণে তা পরে উঠে যায়। মাঝে মধ্যে হিন্দমোটরের বাড়িতে এলেও বেশিরভাগ সময় কসবায় থাকতেন বুলা চৌধুরী। শুধু তাঁর পদকই নয়, তাঁর স্বামীর পদকও চুরি গিয়েছে বলে দাবি বুলার।
ইতিমধ্যেই থানায় লিখিত অভিযোগ জানান হয়েছে। উত্তরপাড়া থানার আইসি অমিতাভ সান্যাল, এসিপি আলি রাজা, ডিসিপি শ্রীরামপুর অর্ণব বিশ্বাস ঘটনার তদন্তে যান। এলাকার কয়েকজন দুস্কৃতীকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদও করা হচ্ছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। পাশাপাশি, এদিন সিআইডি'র ফরেনসিক ও ফিঙ্গারপ্রিন্ট বিশেষজ্ঞদের একটি দল বুলা চৌধুরীর বাড়িতে আসে। তারা নমুনাও সংগ্রহ করে। বিভিন্ন জায়গার ছবিও তুলেছে। চন্দন নগর পুলিশ কমিশনারেটের শ্রীরামপুরের ডিসিপি অর্ণব ঘোষ বলেন, "সিআইডির ফরেনসিক দল এসেছে। এখনও তদন্ত চলছে।"
পদ্মশ্রী চুরির তদন্ত নিয়ে সিআইডি ফরেনসিক টিম ফিঙ্গার প্রিন্ট সংগ্রহ করার পাশাপাশি আলমারি-সহ বিভিন্ন জায়গার ছবি নিয়েছে। এক আধিকারিক বাড়ি থেকে বেরনোর সময় বলেন, "ফিঙ্গার প্রিন্ট এক্সপার্ট হিসেবে তদন্ত করতে এসছি। ফিঙ্গারপ্রিন্ট সংগ্রহ করা হয়েছে। এখনই কতজন ঢুকেছিল তা বলা যাবে না। তদন্ত চলছে, এর বেশি কিছু বলতে পারব না।"
বুলা চৌধুরীর বাড়ি থেকে পদ্মশ্রী পদক চুরির ঘটনায় শ্রীরামপুরে বিজেপির কর্মসূচিতে এসে অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী বলেন, "যে চুরি করেছে তাকে আরও একটা পদ্মশ্রী দেওয়া উচিত। লজ্জা পাওয়া উচিত আমাদের। আমি বলছি যে করেছে যদি কিছু মনুষ্যত্ব থাকে দয়া করে সেটা ফেরত দিন।"
হিন্দমোটরের বিজেপি নেতা পঙ্কজ রায় বলেন, "ভারতবর্ষে বড় পুরস্কার পদ্মশ্রী সেটা চুরি হয়ে গেল ! এটা লজ্জাজনক ব্যাপার। উত্তরপাড়ায় জায়গায় জায়গায় সিসি ক্যামেরা লাগানো আছে।এই থানা এলাকায় দুটি ফাঁড়ি রয়েছে।" পুলিশের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। তাঁর কথায়, "বুলা চৌধুরী একজন বিখ্যাত সাঁতারু ৷ কিন্তু, সাধারণ মানুষের জন্য পুলিশ কি তদন্ত করবে ? যেভাবে পরপর চুরি বেড়ে যাচ্ছে , সাধারণ মানুষ তাহলে কোথায় যাবে ?" অন্যদিকে, শ্রীরামপুর সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্য়ায় হিন্দমোটর, কোন্নগর এলাকায় দুষ্কৃতী কার্যকলাপ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন।
সাঁতারুর বুলা চৌধুরীর ভাই দোলন চৌধুরী বলেন, "সিআইডি হাত ও পায়ের ছাপ নিয়ে গিয়েছে। সিসিটিভি ফুটেজ আমরা সংগ্রহ করতে পারছিলাম না। তাই ফুটেজ সংগ্রহের জন্য হার্ডডিস্কও নিয়ে যাচ্ছে। আমরা একমাস আগে এসেছিলাম একানে। হয়তো তিন-চার দিন আগেও চুরি হতে পারে। পুলিশ তদন্ত করুক। এর আগেও চুরি হয়েছে ৷ আমরা ভাবতে পারনি পদকগুলো নিয়ে যাবে। এখানে সুন্দর করে সাজানো ছিল ৷ পুলিশ তদন্ত করছে। এরপর কী হবে বলতে পারব না।"