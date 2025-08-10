বারাসত, 10 অগস্ট: আরজি করের ঘটনায় সব অপরাধী এখনও ধরা পড়েনি ৷ নির্যাতিতার বাবা-মায়ের সুর শোনা গেল তৃণমূল বিধায়ক চিরঞ্জিত চক্রবর্তীর গলায় ৷ তাঁর অভিযোগ, সিবিআই চোখ বন্ধ করে রয়েছে ৷ নবান্ন অভিযানে গিয়ে নির্যাতিতার বাবা-মা'র আক্রান্ত হওয়া নিয়েও সরব হন তিনি ৷
এদিন চিরঞ্জিত বলেন, "ঘটনাটি খুবই দুঃখজনক । এতে আমি মর্মাহত । কে মেরেছে, তা বোঝা যাচ্ছে না । বোঝা যাক, তারপর এনিয়ে কোনও কথা বলতে পারব । তবে যাঁরা নিয়ে গিয়েছিল তাঁদের নিরাপত্তা দেওয়া উচিত ছিল নির্যাতিতা ছাত্রীর বাবা-মা'কে ।" এই ঘটনায় পরোক্ষে তিনি বিজেপির দিকেই আঙুল তুলেছেন ৷
এই বিষয়ে তৃণমূলের তারকা বিধায়ক বলেন, "বিজেপি ও'র বাবা-মা'কে নিয়ে গিয়েছিল । বিজেপির বিধায়করা ঘিরে রেখেছিল নির্যাতিতা ছাত্রীর বাবা-মা'কে । যে উদ্দেশ্যে ওরা (বিজেপি) ও'র বাবা-মাকে নিয়ে গিয়েছিল সেটা সফল হয়নি । তার মধ্যে কে কাকে মেরেছে তা বলা মুশকিল । ও'র মায়ের আঘাত লাগার ঘটনায় আমি দুঃখিত । ওকে মারা একদমই উচিত হয়নি ।"
রবিবার নিজের বিধানসভা কেন্দ্র বারাসতে এক রক্তদান শিবিরে যোগ দিতে আসেন স্থানীয় বিধায়ক ও তারকা অভিনেতা চিরঞ্জিত চক্রবর্তী । সেই কর্মসূচির ফাঁকে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে নানা প্রশ্নের সোজা সাপটা উত্তর দেন তিনি । যার মধ্যে ছিল শনিবারের নবান্ন অভিযান ঘিরে আরজি করে নির্যাতিতা ছাত্রীর বাবা-মা'র আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা । সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়েই উদ্বেগ ধরা পড়েছে চিরঞ্জিতের কথাতে । এছাড়া আরজি কর-কাণ্ডে সুবিচার না-মেলা নিয়েও এদিন নির্যাতিতার পরিবারের সুরে সুর মিলিয়েছেন শাসকদলের এই তারকা বিধায়ক । এই ঘটনায় আরও অনেকেই জড়িত রয়েছে বলে মনে করছেন তিনিও ।
চিরঞ্জিতের কথায়, "এর সমাধান কিন্তু হতেই হবে । সবার মতো আমারও মনে হয়েছে আরজি করে ঘটনায় সমস্ত অপরাধী ধরা পড়েনি । সিবিআই চোখ বন্ধ করে রয়েছে । কেন বন্ধ করে রয়েছে তা বুঝতে পারছি না । ওঁদের হাতে তদন্তভার দেওয়া হয়েছে । কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা কী করছে ?ওঁদের পলিসি কী ? তা বোঝাই যাচ্ছে না ।"
আরজি করে নির্যাতিতা ছাত্রীর পরিবার বলছে, এই ঘটনায় আরও অপরাধীর যোগ রয়েছে ৷ এ প্রসঙ্গে বারাসতের তারকা তৃণমূল বিধায়ক চিরঞ্জিত চক্রবর্তী নির্যাতিতার পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে বলেন, "সিবিআই তো ধরছে না । ধরলে তারপর বলতে পারব । তদন্তকারী সংস্থা তো আগেই বলেছিল হাসপাতালের নয় নম্বর রুমে রক্তের দাগ মিলেছে । তার চাবিই নাকি খুঁজে পাওয়া যায়নি । বহু লোকের ক্রাইমস্থলে আনাগোনা, যারা চিহ্নিত সেসব আমরা সংবাদমাধ্যমে দেখেছি । সিবিআই সেখানে যাবে, তদন্ত করে তথ্য যাচাই করবে সেটাই হওয়া স্বাভাবিক । কিন্তু, এর কিছুই সেভাবে হয়নি ।" সিবিআই কী তাহলে কাউকে আড়াল করার চেষ্টা করছে ? এই প্রশ্নের উত্তরে শাসকদলের বিধায়ক বলেন, "আমি জানি না । এটা আমার বিষয়ও নয় ।এটা আমার থেকে ওরাই ভালো বলতে পারবে।"
প্রসঙ্গত, বর্ষপূর্তির দিনে মেয়ের মৃত্যুর সুবিচার চেয়ে নবান্ন অভিযানের ডাক দিয়েছিলেন আরজি করে নির্যাতিতা ছাত্রীর বাবা-মা । সে ই অভিযান করতে গিয়ে রাজপথে তাঁদের লাঠির ঘা খেতে হয় বলে অভিযোগ । পুলিশের বিরুদ্ধে লাঠি মারার অভিযোগ তুলেছেন আক্রান্ত নির্যাতিতা ছাত্রীর বাবা-মা । পালটা পুলিশের পাশে দাঁড়িয়ে গোটা পরিস্থিতির জন্য বিজেপিকেই দায়ী করেছে শাসক শিবির । অভিযোগ, পালটা অভিযোগ ঘিরেই এখন সরগরম রাজ্য রাজনীতি । এই আবহেই নবান্ন অভিযানে আরজি করে নির্যাতিতার বাবা-মা'র আক্রান্ত হওয়া নিয়ে সরব হন তৃণমূলের তারকা বিধায়ক চিরঞ্জিত চক্রবর্তী ।