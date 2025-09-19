ঘরে বন্যার জল, চৌকি থেকে পড়ে মৃত্যু একরত্তির ! মরশুমে ভূতনিতে গঙ্গার বলি 5

ঘরে বন্যার জল, চৌকি থেকে পড়ে মৃত্যু একরত্তির ! মরশুমে ভূতনিতে গঙ্গার বলি 5
ভূতনির ভাঙন ও বন্যার জেরে রাতারাতি সরিয়ে দেওয়া হয়েছে জেলা সেচ দফতরের তিনজন কর্তাকে ৷ এই নিয়ে প্রশাসনিক স্তরে শুরু হয়েছে আলোচনা ৷
Published : September 19, 2025 at 4:58 PM IST
মালদা, 19 সেপ্টেম্বর: উত্তর 24 পরগনায় দুর্ঘটনা ঘটেছিল বৃষ্টির জমা জলে, মালদায় সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটল বন্যার জলে ৷ গঙ্গার বাঁধভাঙা জল কাড়ল আরও একটা প্রাণ ৷ চৌকি থেকে ঘরের ভিতর জমা জলে পড়ে মৃত্যু হল দেড় বছরের এক শিশুর ৷ এনিয়ে চলতি মরশুমে ভূতনি চরে গঙ্গার বলি পাঁচ ৷ এদিকে, ভূতনির ভাঙন এবং বন্যার জেরে রাতারাতি সরিয়ে দেওয়া হয়েছে জেলা সেচ দফতরের তিন কর্তাকে ৷ এনিয়ে প্রশাসনিক মহলে শুরু হয়েছে আলোচনা ৷ এরই মধ্যে কিছুটা স্বস্তির খবর, শুক্রবার স্থিতিশীল হয়েছে গঙ্গার জলস্তর ৷ যদিও সেই স্বস্তি কতক্ষণের তা জানেন না কেউ ৷
গতকাল গঙ্গার বাঁধভাঙা জলে পড়ে শিশুমৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে হীরানন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর নন্দীটোলা গ্রামে ৷ ওই গ্রামের বাসিন্দা বিবেক মণ্ডল ৷ পেশায় তিনি দিনমজুর ৷ মাঝেমধ্যে ভিনরাজ্যেও কাজে যান ৷ বর্তমানে দিল্লিতে রয়েছেন ৷ পরিবারে রয়েছেন স্ত্রী সীমা মণ্ডল ও দুই ছেলেমেয়ে, পাঁচ বছরের সুইটি আর দেড় বছরের সুমিত ৷ টিনের চাল দেওয়া দুটি ঘরে তাঁদের বসবাস ৷ গঙ্গার জল বুধবার তাঁদের ঘরে ঢুকে পড়ে ৷ তবে জল ঢুকলেও ঘর ছাড়েননি সীমাদেবী ৷ তিনি ঠিক করেছিলেন, নদীর জলের গতিপ্রকৃতি দেখে প্রয়োজনে ঘর ছাড়বেন ৷
গতকাল ঘরের ভিতর গঙ্গার জল হাঁটু পর্যন্ত উঠে এসেছিল ৷ তবু আরও একটু দেখে নেবেন বলে ঠিক করেছিলেন তিনি ৷ তাই পড়শিদের সহায়তায় নীচে ইট দিয়ে চৌকি খানিকটা উঁচু করে রেখেছিলেন ৷ গতকাল ছেলেমেয়েকে চৌকির উপর রেখে সীমাদেবী কাজে বেরিয়েছিলেন ৷ দেড় বছরের সুমিত তখন দিদির সঙ্গে খেলছিল ৷ ঘণ্টাখানেক পর সীমাদেবী ঘরে ফিরে দেখেন, মেঝের জলে সুমিত ভাসছে ৷ ছেলেকে ওই অবস্থায় দেখে তিনি চিৎকার করে ওঠেন ৷ স্থানীয়রা তড়িঘড়ি বাচ্চাটিতে স্থানীয় এক গ্রামীণ চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যান ৷ তিনি সুমিতকে মৃত ঘোষণা করেন ৷ পরে ভূতনি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানকার চিকিৎসকরা সুমিতের মৃত্যু নিশ্চিত করেন ৷
এই ঘটনা যেন গত অগস্টে উত্তর 24 পরগনার বিরাটিতে ঘটে যাওয়া ঘটনার ফোটোকপি ৷ অগস্টের শুরুতে টানা বৃষ্টিতে জল জমেছিল উত্তর দমদম পুরসভার 13 নম্বর ওয়ার্ডের দেবীনগর এলাকায় ৷ পাঁচ মাসের ঋষিকা ঘোড়াইকে বিছানায় রেখে শৌচালয়ে গিয়েছিলেন তার মা ৷ শৌচালয় থেকে ফিরে তিনি দেখেন, ঘুমন্ত অবস্থায় মেয়ে বিছানা থেকে জলে পড়ে গিয়েছে ৷ তার দেহে প্রাণ নেই ৷
সুমিতের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই গোটা ভূতনি চরে নেমে আসে শোকের ছায়া ৷ খবর পেয়ে একরত্তির দেহ ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিক্যালে পাঠিয়েছে ভূতনি থানার পুলিশ ৷ সীমাদেবী জানান, “আমারই সামান্য ভুলে ছেলেটাকে হারিয়ে ফেললাম ৷ এখন ওর বাবাকে কী বলব জানি না ৷” সুমিতের দাদু সুকুমার মণ্ডল বলেন, “বাচ্চাটা ওর দিদির সঙ্গে চৌকির উপর খেলছিল ৷ ওর মা তখন একটু বাইরে গিয়েছিল ৷ তখনই বাচ্চাটা চৌকি থেকে জলে পড়ে গিয়ে মারা যায় ৷ ওদের ঘরের ভিতর বন্যার জল জমে রয়েছে ৷ সেই জলেই বাচ্চা ডুবে গিয়েছিল ৷ ওর মা ঘরে ফিরে দেখে, বাচ্চা জলে পড়ে রয়েছে ৷ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা বলে দেন, বাচ্চা আর নেই ৷”
এবারের মরশুমে গঙ্গা কেড়ে নিয়েছে ভূতনি চরের পাঁচটি প্রাণ ৷ মঙ্গলবার রাতে ভূতনির ধর্মশীলটোলায় রাতের অন্ধকারে এক বন্ধুর সঙ্গে সাইকেল চালিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন জুলাবদিটোলা গ্রামের রোজ শেখ ৷ 21 বছর বয়সি রোজ মেধাবী ছাত্র হিসাবে পরিচিত ছিলেন ৷ কলকাতার একটি প্যারামেডিক্যাল কলেজের ছাত্র ছিলেন তিনি ৷ ওই রাতে রাস্তার একটি জায়গা দিয়ে গঙ্গার প্রবল স্রোত বইছিল ৷ সেই জায়গা দিয়ে যাওয়ার সময় কোনও কারণে রোজ সাইকেল থেকে পড়ে যান ৷ পরক্ষণেই জলের প্রবল তোড়ে ভেসে যান তিনি ৷ তখন ওই এলাকায় কোনও উদ্ধারকারী দল না-থাকায় ঘটনার কথা জানতে পেরে গ্রামবাসীরাই জলে ঝাঁপিয়ে পড়েন ৷ কিছুক্ষণের মধ্যে তাঁরা রোজকে জল থেকে উদ্ধার করেন ৷ গ্রামবাসীরা রোজকে নৌকায় চাপিয়ে তড়িঘড়ি মানিকচক গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন ৷
সেই ঘটনার রেশ কাটতে না-কাটতেই বুধবার সকালে গঙ্গার জলে তলিয়ে মৃত্যু হয় এক কিশোরীর ৷ তার নাম হেমাঙ্গিনী মণ্ডল ৷ বয়স 11 বছর ৷ বাড়ি মহেন্দ্রটোলা গ্রামে ৷ স্থানীয় পশ্চিম নারায়ণপুর হাইস্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়াশোনা করত হেমাঙ্গিনী ৷ তার বাবা, পেশায় কৃষক বিজয় মণ্ডল জানিয়েছেন, “আমাদের বাড়ির সামনে গঙ্গার বাঁধভাঙা জল ৷ সেই জলে মেয়ে স্নান করতে গিয়েছিল ৷ তখনই সে তলিয়ে যায় ৷ কয়েকটি বাচ্চা মেয়ে ঘটনাটি দেখে আমাদের জানায় ৷ গ্রামের সবাই মিলে জলে নেমে মেয়েকে খুঁজতে শুরু করি ৷ ঘণ্টাখানেক পর মেয়েকে উদ্ধার করা যায় ৷ মা গঙ্গা আমার মেয়েটাকে নিজের কাছে টেনে নিল ৷ আমি আর কী বলব ?”
নবনির্মিত বাঁধ কেটে যাওয়া, একের পর এক মৃত্যুর ঘটনায় ভূতনিবাসী আঙুল তুলেছিলেন জেলা সেচ দফতরের বিরুদ্ধে ৷ অভিযোগ উঠেছিল, সেচ দফতর ঠিকমতো বাঁধ নির্মাণ ও ভাঙন রোধের ব্যবস্থা না-নেওয়াতেই প্রতি বছর গঙ্গার ভাঙনে দিশেহারা হচ্ছে ভূতনি ৷ এনিয়ে প্রকাশ্যে সেচ দফতরের সমালোচনা করেছিলেন মানিকচকের তৃণমূল বিধায়ক সাবিত্রী মিত্র ৷ বিষয়টি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে নালিশ জানানোরও হুমকি দিয়েছিলেন তিনি ৷ তার জেরে নাকি অন্য কোনও কারণে জানা নেই, তবে তড়িঘড়ি দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে জেলা সেচ দফতরের তিন শীর্ষকর্তাকে ৷ এঁরা হলেন চিফ ইঞ্জিনিয়ার গোরাচাঁদ দত্ত, এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার শিবনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও সুপারিন্টেন্ডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার প্রদীপ ভট্টাচার্য ৷ শিবনাথবাবুর জায়গায় আপাতত এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে মহানন্দা এমব্যাংকমেন্ট ডিভিশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার শুভঙ্কর গুড়িয়াকে ৷
জানা যাচ্ছে, মানিকচক এলাকার একাধিক জনপ্রতিনিধির অভিযোগের ভিত্তিতেই জেলাশাসক ওই তিন কর্তাকে সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন ৷ এনিয়ে জেলাশাসক নিতীন সিংহানিয়া কোনও মন্তব্য করতে চাননি ৷ সেচ দফতরের প্রতিমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন শুধু জানিয়েছেন, “এটা রুটিন বদলি ৷ অন্য কোনও বিষয় নেই ৷” যদিও এই ঘটনা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে জেলা প্রশাসনের অন্দরমহলে ৷ বিশেষত, মাত্র আট মাস চাকরি থাকা চিফ ইঞ্জিনিয়ার গোরাচাঁদ দত্তকে কেন বদলি করা হল, তারই উত্তর খুঁজছেন প্রশাসনিক কর্তাদের একাংশ ৷
ভূতনির ভাঙন ও বন্যা এখন রাজ্যের কাছেও মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে ৷ এর পিছনে রয়েছে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশিকা ৷ গতকালই ভূতনির বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে রাজ্যের কাছে রিপোর্ট তলব করেছে কলকাতা হাইকোর্ট ৷ মৃতদের পরিবার ও ক্ষতিগ্রস্তদের আর্থিক সাহায্য দেওয়ার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার কী চিন্তাভাবনা করেছে, আদালতকে তা জানানোর নির্দেশ দিয়েছে বিচারপতি স্মিতা দাস দে এবং বিচারপতি সুজয় পালের ডিভিশন বেঞ্চ ৷ একইসঙ্গে বেঞ্চের নির্দেশ, দুর্গত মানুষজনের পুনর্বাসন, আশ্রয়-সহ প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের ব্যবস্থা রাজ্য সরকারকেই করতে হবে ৷ শুধু তাই নয়, মাত্র এক বছর আগে তৈরি বাঁধ এত কম সময়ে কীভাবে ভেঙে গেল তার তদন্ত রিপোর্ট আগামী দু’সপ্তাহের মধ্যে আদালতে জমা করার নির্দেশও দিয়েছেন বিচারপতিরা ৷ তারপরেই সেচ দফতরের তিন কর্তার অপসারণের বিষয়টি রীতিমতো চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে প্রশাসনিক মহলে ৷
এদিকে টানা কয়েকদিন বৃদ্ধি পাওয়ার পর শুক্রবার গঙ্গার জলস্তর স্থিতিশীল হয়েছে ৷ এদিন সকাল আটটায় গঙ্গার জলের উচ্চতা ছিল 25.45 মিটার ৷ তবে নদী এখনও তার চূড়ান্ত বিপদসীমা 25.30 মিটার থেকে 15 সেন্টিমিটারের উপর দিয়ে বইছে ৷ এদিন স্থিতিশীল হয়েছে ফুলহরের জলস্তরও ৷ সকাল আটটায় এই জলের জলস্তর ছিল 28.06 মিটার ৷ বিপদসীমা 27.43 মিটার থেকে 63 সেন্টিমিটারের উপর দিয়ে বইছে ফুলহর ৷ দুই নদীর জলস্তর স্থিতিশীল হওয়ায় খানিকটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন মালদার বন্যা দুর্গত এলাকার মানুষজন ৷ তবে এই স্বস্তি কতক্ষণ থাকবে, তা জানেন না তাঁরা ৷ কারণ, উত্তর ভারতে প্রবল বৃষ্টির কারণে সেখানে গঙ্গার জল ফুঁসছে ৷ আগামী কয়েকদিনের মধ্যে সেই জল নীচে নেমে আসবে ৷ ফলে এই জেলায় আরও একবার গঙ্গা-ফুলহরে জলস্ফীতি দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা থেকেই যাচ্ছে ৷