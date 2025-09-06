নিখোঁজ শিশুর দেহ মিলল পুকুরে, খুনের অভিযোগে পিটিয়ে হত্যা দুই প্রতিবেশীকে

নিখোঁজ শিশুর দেহ মিলল পুকুর থেকে ৷ ওই শিশুকে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ পরিবারের ৷ সন্দেহভাজন দু'জনকে পিটিয়ে খুন করা হয় বলে অভিযোগ ৷
Published : September 6, 2025 at 7:02 PM IST
তেহট্ট, 6 সেপ্টেম্বর: নিখোঁজ শিশু দেহ উদ্ধার হল পুকুর থেকে ৷ গতকাল থেকে তাকে পাওয়া যাচ্ছিল না ৷ শনিবার সকালে তার দেহ পাওয়া যায় বাড়ির পিছনের পুকুর থেকে ৷ এই ঘটনায় প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ তুলেছে নাবালকের পরিবার ৷ অভিযোগ, ওই প্রতিবেশী পাচারচক্রের সঙ্গে জড়িত ৷ শিশুর দেহ উদ্ধারের পর অভিযুক্তের বাড়িতে চড়াও হয় স্থানীয়রা ৷ মৃত্যু হয় সন্দেহভাজন প্রতিবেশী ও তার স্ত্রীর ৷
অতিরিক্ত পুলিশ সুপার গ্রামীণ উত্তম ঘোষ বলেন, "8 বছর বয়সি স্বর্ণাভ বিশ্বাসের দেহ উদ্ধার করা হয়েছে ৷ গতকাল থেকে সে নিখোঁজ ছিল ৷ পুলিশ ও স্থানীয়রা অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তাকে পায়নি ৷ এই অবস্থায় খুনে সন্দেহভাজনদের উপর ক্ষোভ আছড়ে পড়ে ৷ তাদের মারধর করা হয় ৷" এই ঘটনায় খুনের মামলা দায়ের হবে কি না, এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, "শিশুর দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে ৷ সেই রিপোর্ট এলে মৃত্যুর সঠিক কারণ বলতে পারব ৷"
শুক্রবার সন্ধ্যা 6টার সময় খেলতে গিয়ে আর বাড়ি ফেরেনি স্বর্ণাভ বিশ্বাস ৷ সে নদিয়ার তেহট্টের নিশ্চিন্তপুরের তৃতীয় শ্রেণির ছাত্র ৷ এলাকায় খোঁজাখুঁজির পরেও তাকে না-পেয়ে তেহট্ট থানায় অভিযোগ দায়ের করেন পরিবারের সদস্যরা ৷ শিশুর খোঁজ পেতে নিখোঁজ ডায়েরি করার সঙ্গে সোশাল মিডিয়াতে প্রচার চালানো হয় ৷
এর মধ্যে এদিন সকাল 8টা নাগাদ বাড়ির পিছনে পুকুরে ত্রিপলে মোড়া অবস্থায় কিছু একটা দেখতে পান স্থানীয়রা ৷ পরে জানা যায় নিখোঁজ স্বর্ণাভর দেহ ত্রিপলে মুড়ে পুকুরে ফেলে দেওয়া হয়েছে ৷ তার দেহ ভাসছিল পুকুরে ৷ এরপরই উত্তেজনা ছড়ায় গ্রামে ৷ মৃতের পরিবারের অভিযোগ, প্রতিবেশী উৎপল মণ্ডল ওই শিশুকে খুন করে দেহটি জলে ফেলে দিয়েছে ৷ উত্তেজিত জনতা অভিযুক্তের বাড়িতে চড়াও হয় ৷ তাকে এবং তার পরিবারের সদস্যদের মারধর করে ৷
খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় তেহট্ট থানার পুলিশ ৷ তারা অভিযুক্ত-সহ পরিবারের অন্যদের উদ্ধার করে তেহট্ট মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায় ৷ কিন্তু সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক উৎপল মণ্ডল এবং তাঁর স্ত্রী সোমা মণ্ডলকে মৃত বলে ঘোষণা করেন ৷ অভিযুক্তর বাড়িতে ভাঙচুর চালানো হয় ৷ আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয় অভিযুক্তের মামার বাড়িতে ৷
এলাকাবাসীর অভিযোগ, উৎপল মণ্ডল মানসিক ভারসাম্যহীন ৷ সে পাচারচক্রের সঙ্গে যুক্ত ছিল ৷ এর আগে দু'টি শিশুকে নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার সময় বেশ কিছুটা দূরে পলাশী এলাকায় ধরা পড়ে যায় ৷ সেই সময় তাকে মারধর করা হয়েছিল ৷
এবারও স্বর্ণাভকে পাচারের জন্যে অপহরণ করেছিল উৎপল ৷ এই ঘটনায় গতকাল পরিবার থানায় অভিযোগ দায়ের করে ৷ সঙ্গে শিশুটির সন্ধানে সোশাল মিডিয়ায় প্রচার করে ৷ এই অবস্থায় স্বর্ণাভকে বাইরে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়ে ওঠেনি ৷ তখন অভিযুক্ত উৎপল ভোরবেলা তাকে খুন করে জলাশয়ে ফেলে দিয়েছে ৷
অতিরিক্ত পুলিশ সুপার গ্রামীণ উত্তম ঘোষ এবং এসডিপিও শুভোতোষ সরকারের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ আনে ৷ দমকলের একটি ইঞ্জিন এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে ৷