সশস্ত্র বাহিনীর 3 শাখার সমন্বয়ে তৈরি হবে জয়েন্ট মিলিটারি স্টেশন: সিডিএস অনিল চৌহান

সশস্ত্র বাহিনীর 3 শাখার সমন্বয়ে তৈরি হবে জয়েন্ট মিলিটারি স্টেশন: সিডিএস অনিল চৌহান
কলকাতায় কম্বাইন্ড কম্যান্ডার্স কনফারেন্স (সিসিসি)-এর শেষ দিনে সিডিএস অনিল চৌহান দেশের তিন বাহিনীর মধ্যে সমন্বয়, সহযোগিতার সম্পর্কে জোর দিলেন ৷
কলকাতা, 18 সেপ্টেম্বর: দেশের সেনাবাহিনীকে সবসময় সজাগ, আত্মবিশ্বাসী এবং ভবিষ্যতের যে কোনও পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত থাকার বার্তা দিলেন চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ (সিডিএস) জেনারেল অনিল চৌহান ৷ কলকাতায় সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়েছে তিনদিন ব্যাপী কম্বাইন্ড কম্যান্ডার্স কনফারেন্স (সিসিসি) ৷ গত 15 সেপ্টেম্বর এই সম্মেলনের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷
এদিন দেশের স্থল, বায়ু ও নৌ- তিন বাহিনীর মধ্যে সহযোগিতার সম্পর্ক আরও বৃদ্ধি করতে দেশে তিনটি বাহিনীর তিনটি যৌথ সামরিক ঘাঁটি প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করেন সিডিএস অনিল চৌহান ৷ এমন উদ্যোগ এই প্রথম ৷ পাশাপাশি তিন বাহিনীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শাখাগুলিকে এক ছাদের তলায় এনে একটি মাত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গঠনের কথাও বলেন সেনার শীর্ষ আধিকারিক ৷ দেশের কোথায় কোথায় এই সামরিক ঘাঁটি তৈরি হবে, তা জানাননি তিনি ৷ এই যৌথ সামরিক ঘাঁটিতে সেনা, নৌ এবং বায়ুসেনার সব সুযোগ-সুবিধে একসঙ্গে থাকবে ৷ এর মধ্যে সরবরাহ ও পরিষেবা, পরিকাঠামো, মেরামত এবং রক্ষণাবেক্ষণ থাকবে ৷ এমনকী রসদ মজুত ও সরবরাহের ব্যবস্থাও থাকবে ৷
এই অনুষ্ঠানের শেষ দিনে সেনাবাহিনীর উদ্দেশে এই বার্তা দেন তিন বাহিনীর শীর্ষ আধিকারিক ৷ সিডিএস জেনারেল অনিল চৌহান অবিরত প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের উপর জোর দিয়েছেন ৷ বিশ্বের পরিস্থিতি ক্রমশ জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠছে ৷ এই পরিস্থিতিতে তিন বাহিনীকে চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করার জন্য তৈরি থাকতে হবে ৷ আর সেই প্রস্তুতির লক্ষ্যে নিরবচ্ছিন্ন সংস্কার প্রয়োজন বলে জানান জেনারেল অনিল চৌহান ৷
সরকারি বিবৃতি অনুযায়ী তিনি জানান, সেনাবাহিনীকে আরও সুসংহত, প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে অত্যাধুনিক এবং সদা সতর্ক বাহিনীতে পরিণত করার লক্ষ্যে 2025 সালের এই সম্মেলন সফল হয়েছে ৷ তিন সেনার শীর্ষ আধিকারিক বলেন, "ভারতীয় সেনা বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে আসা হুমকির জবাব দেওয়া থেকে শুরু করে জাতীয় স্বার্থ রক্ষা এবং দেশ গড়ে তোলা, বিশ্বে শান্তি ও স্থিরতা প্রতিষ্ঠায় সম্পূর্ণ রূপে সক্ষম ৷"
বিবৃতিতে আরও জানানো হয়েছে, সিডিএস সংস্কারের বছর নিয়ে বিস্তারিত জানিয়েছেন ৷ প্রধানমন্ত্রী ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর ভাবনা অনুযায়ী সংস্কারের পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে ৷
এতে বলা হয়েছে যে আলোচনায় পরিষেবাগুলিতে যৌথতা এবং একীকরণ বৃদ্ধি, "আন্তঃকার্যক্ষমতা বৃদ্ধি, সিদ্ধান্ত গ্রহণকে সুবিন্যস্ত করা এবং মহাকাশ, সাইবার, তথ্য এবং বিশেষ অপারেশন ডোমেনের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সংস্কার" এর উপর জোর দেওয়া হয়েছে ৷ আন্তঃকার্যক্ষমতার পৃষ্ঠপোষকতা, সিদ্ধান্ত গ্রহণকে সুবিন্যস্ত করা এবং মহাকাশ, সাইবার, তথ্য এবং বিশেষ অপারেশনের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সংস্কারের উপর জোর দেওয়া হয়েছে ৷ আধুনিক যুদ্ধে প্রযুক্তি-নির্ভর পথ বেছে নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে ৷
গত সোমবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ইস্টার্ন কম্যান্ডের সদর কার্যালয় ফোর্ট উইলিয়ামে (বিজয় দুর্গ) সিসিসি-র উদ্বোধন করেন ৷ তিনি ভাষণে সশস্ত্র বাহিনীকে সদা সক্রিয় রাখতে যৌথ, স্বনির্ভর ও উদ্ভাবনের কথা তুলে ধরেন ৷ দেশকে রক্ষায় সশস্ত্র বাহিনীর নিষ্ঠার প্রশংসা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং ৷