মহানবমীতে পুজোর নতুন গান শেয়ার করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

মহানবমীতে পুজোর নতুন গান শেয়ার করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
মমতার লেখা ও সুর করা গান গেয়েছেন সঙ্গীত শিল্পী ইমন চক্রবর্তী ৷ 6 মিনিট দীর্ঘ এই গানের প্রকাশ সোশাল মিডিয়ায় করেছেন তিনি ৷
Published : October 1, 2025 at 5:29 PM IST
কলকাতা, 1 অক্টোবর: প্রশাসনিক কাজের ব্যস্ততার মাঝেই বই লেখা, কবিতা লেখা এমনকি গান লেখা ও সুর দেওয়ার সখ রাখেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গোৎসবের আবহে প্রতিবছরই তাঁর লেখা ও সুর করা গান প্রকাশিত হয় ৷ এ বছর মহানবমীতে মমতা তাঁর লেখা ও সুর করা গানের আত্মপ্রকাশ করলেন ৷ মহানবমীর দিন সোশাল মিডিয়ায় নতুন এই পুজোর গান প্রকাশ করলেন তিনি ৷
জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত সঙ্গীত শিল্পী ইমন চক্রবর্তী গানটি গেয়েছেন ৷ যে গানের কথা ও সুর দু’টিই দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী নিজে ৷ প্রায় ছয় মিনিট দীর্ঘ এই গানের লাইন দিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সোশাল মিডিয়ায় শুভেচ্ছা বার্তা দিয়েছেন ৷ তিনি লিখেছেন, "যদি থাকত একটা ছোট্ট বাগান/ তবে কলি হয়ে রোজ ফুটতাম ৷ সকলকে জানাই মহানবমীর আন্তরিক শারদ শুভেচ্ছা ৷ এই উপলক্ষে আপনাদের সবার সঙ্গে আমার লেখা ও সুর করা এবং ইমন চক্রবর্তীর গাওয়া আরও একটি পুজোর নতুন গান শেয়ার করছি ৷"
মহানবমী মানেই উৎসবের শেষ বেলা, মা দুর্গার বিদায়ের সুর ৷ কিন্তু সেই বিষাদের আবহেও শহরের পুজো মণ্ডপগুলিতে সকাল থেকেই ছিল দর্শনার্থীদের ভিড় ৷ প্রতিটি মণ্ডপে মানুষের আনাগোনার সঙ্গে মিশে গিয়েছে উৎসবের উচ্ছ্বাস ৷ সেই আবহেই মুখ্যমন্ত্রীর নতুন গান যেন উৎসবকে এক অন্য মাত্রা দিয়েছে বলে দাবি করছেন তৃণমূল নেতৃত্ব ৷
গান প্রকাশের পর সাংস্কৃতিক মহল বলছে, ইমন চক্রবর্তীর গায়েকি এই মমতার লেখা গানকে প্রাণবন্ত করেছে ৷ তাঁর কণ্ঠে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা গান শুধু পুজোর আনন্দকেই বহুগুণ বাড়ায়নি, বাংলার সংস্কৃতিকে এক নতুন পরিচিতি দিয়েছে ৷
প্রসঙ্গত, মুখ্যমন্ত্রী প্রতিবছরই দুর্গোৎসব উপলক্ষে একাধিক গান লেখেন ও সুর দেন ৷ সেগুলি গেয়েছেন ইন্দ্রনীল সেন, নচিকেতা চক্রবর্তী, মনোময় ভট্টাচার্য, শ্রীরাধা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো নামী শিল্পীরা ৷ এ বছরও সেই ধারাবাহিকতা বজায় রেখে একাধিক গান ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে ৷