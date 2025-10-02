কাঁসর বাজিয়ে কালীঘাটে আরতি মমতার, শেষবেলায় কলকাতায় উপচে পড়ল ভিড়

কাঁসর বাজিয়ে কালীঘাটে আরতি মমতার, শেষবেলায় কলকাতায় উপচে পড়ল ভিড়
চেনা ছন্দে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ৷ প্রতি বছরের মতো নবমীর সন্ধ্যায় কাঁসর বাজিয়ে কালীঘাটে সন্ধ্যারতি করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
Published : October 2, 2025 at 8:28 AM IST
কলকাতা, 2 অক্টোবর: প্রতিবছরই এক বিশেষ ছবি দেখা যায় ৷ মহানবমীর সন্ধ্যায় কালীঘাট মন্দিরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আরতিতে অংশ নিচ্ছেন। এ বছরও তার ব্যতিক্রম হয়নি। বুধবার সন্ধ্যায় কালীঘাট মন্দিরে পৌঁছে মুখ্যমন্ত্রী কিছুক্ষণ সময় কাটান। মন্দিরের গর্ভগৃহে পুরোহিতদের সঙ্গে সন্ধ্যারতিতে যোগ দেন। এই সময় নিজে কাঁসর বাজিয়ে আরতিতে অংশগ্রহণ করেন মমতা।
পুজো শুরুর আগে থেকেই একাধিক মণ্ডপের উদ্বোধন করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। ছোট-বড় অসংখ্য পুজো মণ্ডপ সরেজমিনে ঘুরে দেখেছেন ৷ আবার নবান্ন থেকে ভার্চুয়ালভাবেও অনেক পুজোর উদ্বোধন করেছেন। তবে পুজোর মূল দিনগুলোয় মণ্ডপে না-গিয়ে সাধারণত কালীঘাটের বাড়ি থেকেই পরিস্থিতির দিকে নজর রাখেন তিনি। কিন্তু প্রায় প্রতি বছরের মতো এ বছরও নবমীর সন্ধ্যায় কালীঘাট মন্দিরে গিয়ে আরতি সারলেন।
অন্যদিকে, পুজোর শুরু থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন পুজো মণ্ডপে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। নবমীর সকালে মেয়েকে নিয়ে তিনি গিয়েছিলেন চালতাবাগানের পুজো দেখতে। উৎসবের শেষপ্রান্তে এসে তিনিও যেন মন খারাপের সুরে বললেন, আবার এক বছরের অপেক্ষা।
আজ দশমী। শারদোৎসবের শেষ দিন সেইসঙ্গে বাঙালির সত্ত্বায় মিশে যাওয়া এক বিষাদের দিন। আজ দেবী দুর্গার বিসর্জন অর্থাৎ উমার কৈলাসে ফেরার পালা ৷ প্রতিদিনের মতো বেলুড় মঠেও এদিন সকাল থেকে পুজো শুরু হয়েছে ৷ দেবী মায়ের বিদায়ের আগে শেষ মুহূর্তের আনন্দ উপভোগ করতে গতকাল সকাল থেকেই শহরের রাস্তায় চোখে পড়ে জনস্রোত। উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূর্ব থেকে মধ্য কলকাতা, সব জায়গাতেই উপচে পড়ে মানুষের ভিড়। দীর্ঘ লাইন পেরিয়ে দর্শনার্থীরা ঠাকুর দেখেছেন, ক্লান্তি ছিল না কারও মুখে।
এবারের পুজোয় আবহাওয়ার আশঙ্কা নিয়েও মানুষের কৌতূহল ছিল প্রবল। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের তথ্য অনুযায়ী, বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট নিম্নচাপ নবমীর বিকেলেই শক্তি বাড়িয়ে গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে। যার জেরে গতকাল রাতে বৃষ্টি দাপিয়ে তার ব্যাটিং চালিয়েছে ৷ নবমী নিশিতে বৃ্ষ্টি উপেক্ষা করে দর্শনার্থীদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো ৷
পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামিকাল ভোরে ওই নিম্নচাপ দক্ষিণ ওড়িশার স্থলভাগে প্রবেশ করতে পারে। সব মিলিয়ে, এবারের মহানবমী কেবল ভিড় আর আনন্দেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। মুখ্যমন্ত্রীর কালীঘাট মন্দিরে আরতি, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মণ্ডপ পরিদর্শন আর সাধারণ মানুষের উপচে পড়া ভিড় ৷ সব মিলিয়ে উৎসবের আবহ একেবারেই অনন্য হয়ে উঠেছে। তবে মনখারাপের সুরও ভেসে আসছে, কারণ উমার বিদায় এবার সময়ের অপেক্ষা মাত্র।