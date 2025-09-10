নেপালে শান্তি ফিরুক, আটকে থাকা বাংলার পর্যটকদের দ্রুত ফেরানো হবে: মমতা
মুখ্যমন্ত্রী জানান, রাজ্যবাসী যাতে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারেন তাই তিনি সারারাত উত্তরকন্যায় জেগে কাটিয়েছেন ৷
Published : September 10, 2025 at 4:20 PM IST
জলপাইগুড়ি, 10 সেপ্টেম্বর: অগ্নিগর্ভ নেপাল ৷ এই অস্থির পরিস্থিতিতে পড়শি দেশে আটকে বহু পশ্চিমবঙ্গের নাগরিক ৷ নেপাল থেকে দ্রুত সেই সব পর্যটককে দেশে ফিরিয়ে আনা হবে বলে উত্তরবঙ্গ থেকে আশ্বাস দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
তিনি বলেন, "নেপালে যে সকল পর্যটক আটকে আছেন, তাঁরা চিন্তা করবেন না । তাঁদের দুই-একদিনের মধ্যেই ফেরানো হবে । রাজ্য সরকার উদ্যোগ নিয়েছে । নেপালে শান্তি ফিরুক এটাই চাই । পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় আগুন জ্বলছে আমরা শান্তির পক্ষে ।"
বুধবার জলপাইগুড়ির এবিপিসি ময়দানে সরকারি অনুষ্ঠানে যোগ দেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ সেখান থেকে নেপালের পরিস্থিতি নিয়ে তাঁকে উদ্বেগ প্রকাশ করতে শোনা যায় ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মঞ্চে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, "আজকে উত্তরবঙ্গে আসার বিশেষ কারণ রয়েছে । মঙ্গলবার থেকে প্রতিবেশী রাষ্ট্রে সমস্যা চলছে । আমি সারারাত উত্তরকন্যায় ছিলাম । আমাদের দিকে কোনও সমস্যা যাতে না-হয়, আপনারা যাতে নিশ্চিন্তে ঘুমোন, তাই আমি উত্তরকন্যাতে ছিলাম প্রশাসনকে নিয়ে ।"