আজ ফের উত্তরবঙ্গ সফরে মুখ্যমন্ত্রী, পাহাড়ে ঘুরে দেখবেন বন্যা কবলিত এলাকা
রবিবার হাসিমারায় প্রশাসনিক বৈঠক করবেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ পাশাপাশি ত্রাণ ও পুনর্গঠনের অগ্রগতি খতিয়ে দেখবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
Published : October 12, 2025 at 1:39 PM IST
কলকাতা/জলপাইগুড়ি, 12 অক্টোবর: উত্তরবঙ্গের পাহাড় ও সমতল জুড়ে বন্যা ও ভূমিধসের ধাক্কায় বিপর্যস্ত জনজীবন । রাজ্য সরকারের তৎপরতায় ত্রাণ ও পুনর্গঠন অভিযান চলছে জোরকদমে । সেই কাজ কতদূর এগিয়েছে তা দেখতে এবং বন্যা কবলিত এলাকার খোঁজ নিতে রবিবার উত্তরবঙ্গ পৌঁছচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ।
প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার কলকাতা থেকে উড়ানে বাগডোগরা বিমানবন্দরে নামবেন মুখ্যমন্ত্রী । এরপর সেখান থেকে হেলিকপ্টারে করে আলিপুরদুয়ারের হাসিমারাতে যাবেন । দুপুর 2টো 30মিনিট নাগাদ তিনি হাসিমারা পৌঁছবেন । সেখান থেকে সরাসরি যাবেন কালচিনির নীলপাড়া ফরেস্ট কমিউনিটি হলে জেলার বন্যা-পরবর্তী পরিস্থিতি নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক বৈঠক করার কথা মুখ্যমন্ত্রীর ।
বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি ও কালিম্পং জেলার প্রশাসনিক আধিকারিকরা । দুর্যোগ-পরবর্তী উদ্ধারকাজ, রাস্তা ও সেতু মেরামতের অগ্রগতি, ত্রাণ কার্যক্রমের গতি - সবকিছুর রিপোর্ট আজই মুখ্যমন্ত্রীর হাতে তুলে দেবেন সংশ্লিষ্ট দফতরগুলি । মনে করা হচ্ছে, কাজের গতি বাড়াতে নতুন নির্দেশ দিতে পারেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ।
এর আগে লক্ষ্মীপুজোর দিন অর্থার 6 অক্টোবরও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তরবঙ্গ সফরে গিয়েছিলেন । সেদিন তিনি পাহাড়ি অঞ্চলের দুর্যোগ পরবর্তী পরিস্থিতি দেখেন এবং প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের একাধিক নির্দেশ দেন - দুর্গতদের নিরাপদ আশ্রয়, বিশুদ্ধ পানীয় জল, স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন পরিষেবা নিশ্চিত করার পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার দ্রুত পুনর্গঠনের ওপর বিশেষ জোর দিতে । আজকের সফর সেই নির্দেশগুলির বাস্তব অগ্রগতি পর্যালোচনার উদ্দেশ্যেই বলে জানা গিয়েছে ।
রাজ্য প্রশাসন ইতিমধ্যেই যুদ্ধকালীন তৎপরতায় ত্রাণ ও পুনর্গঠন অভিযান চালাচ্ছে । প্রতিটি জেলায় জেলা প্রশাসনের নেতৃত্বে চলছে ত্রাণ কার্যক্রম । গৃহহীনদের জন্য খোলা হয়েছে অস্থায়ী আশ্রয় শিবির, চালু হয়েছে ত্রাণ রান্নাঘর ও চিকিৎসা কেন্দ্র । ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ির মূল্যায়নে জিও-ট্যাগ পদ্ধতি ব্যবহার করা হচ্ছে, যাতে গৃহনির্মাণ অনুদান স্বচ্ছভাবে বিতরণ করা যায় । হারিয়ে যাওয়া নথিপত্র পুনরুদ্ধারের জন্য বিশেষ আউটরিচ ক্যাম্পও চালু করেছে প্রশাসন ।
যোগাযোগ পুনর্গঠনে পূর্ত দফতর ও রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা দফতর (SDRF) একযোগে কাজ করছে । কালিম্পং জেলার টোডে-টাংটা গ্রাম পঞ্চায়েতের লোয়ার গোডক এলাকায় ভূমিধসের পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া প্রায় 70টি পরিবারকে পুনরায় মূল যোগাযোগের আওতায় আনা হয়েছে । তিস্তা বাজার থেকে কালিম্পং-দার্জিলিং সংযোগকারী এসএইচ-12 রাস্তায় পুনর্গঠন দ্রুততার সঙ্গে চলছে, এবং অনেক জায়গায় অস্থায়ীভাবে যান চলাচল শুরু হয়েছে ।
কৃষি দফতর মাঠে নেমে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের সহায়তা করছে । ক্ষতিপূরণের জন্য নতুনভাবে বাংলা শস্য বিমা প্রকল্পে নাম নথিভুক্ত করা হচ্ছে, এবং ইতিমধ্যেই বিতরণ করা হয়েছে সরিষা, মসুর ও ভুট্টার বীজ । সুফল বাংলার 46টি মোবাইল ভ্যান চালু হওয়ায় দুর্গত এলাকায় সবজি ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সরবরাহও স্বাভাবিক রয়েছে । প্রাণিসম্পদ দফতরও গবাদিপশুর জন্য পশুখাদ্য, ওষুধ এবং পশুচিকিৎসা পরিষেবা দিচ্ছে ।
রাজ্যের এক শীর্ষ প্রশাসনিক আধিকারিক বলেন, "মানুষের জীবন, জীবিকা ও পুনর্গঠন - এই তিনটি ক্ষেত্রেই এখন সরকারের অগ্রাধিকার । মুখ্যমন্ত্রী নিজে পর্যালোচনায় নামায় প্রশাসনিক স্তরে নতুন উদ্দীপনা এসেছে ।" প্রশাসনিক সূত্রে খবর, রবিবারের বৈঠকের পর রাতে আলিপুরদুয়ারেই থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী । সোমবার তাঁর মিরিক সফরের সম্ভাবনা রয়েছে ।