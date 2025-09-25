ETV Bharat / state

চেতলা অগ্রণীতে আগুন! দর্শনার্থীদের জন্য বন্ধ হল মণ্ডপ

বৃহস্পতিবার আগুন লাগে আনোয়ার শাহ রোডের একটি হোটেলেও৷ দমকলের চারটে ইঞ্জিন আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে৷

Representative Image
প্রতীকী ছবি (ইটিভি ভারত)
Published : September 25, 2025 at 9:35 PM IST

কলকাতা, 25 সেপ্টেম্বর: বিপর্যয়ের কবলে চেতলা অগ্রণী। বৃহস্পতিবার পুজো মণ্ডপে আগুন লেগে যায় হঠাতই। ঘটনাস্থলে আসে দমকলের দু’টি ইঞ্জিন৷ আপাতত দর্শনার্থীদের জন্য বন্ধ রাখা হয়েছে মণ্ডপ।

সোশাল মিডিয়ায় পুজো উদ্যোক্তাদের তরফে জানানো হয়েছে, "এক অভূতপূর্ব দুর্ঘটনার কারণে আমাদের চেতলা অগ্রণী ক্লাব প্যান্ডেল আজ 25 সেপ্টেম্বর 2025-তারিখ বন্ধ থাকবে। ভক্ত এবং দর্শনার্থীদের জন্য এটি কখন খোলা হবে, তা আমরা শীঘ্রই আবার জানিয়ে দেব। এই অসুবিধার জন্য আমরা দুঃখিত।"

CHETLA AGRANI DURGA PUJA
সোশাল মিডিয়ায় চেতলা অগ্রণীর তরফে দেওয়া বার্তা (নিজস্ব ছবি)

চেতলা অগ্রণীর এই পুজো কলকাতার মেয়র ফিরহাদ (ববি) হাকিমের পুজো বলেই পরিচিত। প্রতি বছর পুজোর ক’টা দিন সকাল বিকেল কাতারে কাতারে মানুষ আসেন এই পুজো মণ্ডপ পরিদর্শন করতে। বলতে দ্বিধা নেই, প্রতি বছরই নিত্য নতুন ভাবনায় সেজে ওঠে এই মণ্ডপ। এবারে এই পুজোর থিম ছিল ‘অমৃতকুম্ভের সন্ধানে’, যা প্রয়াত সাহিত্যিক সমরেশ বসুর জন্মশতবর্ষে বিশেষ শ্রদ্ধার্ঘ্য। রুদ্রাক্ষ দিয়ে সাজানো হয়েছে চেতলা অগ্রণীর এবারের পুজোমণ্ডপ।

মহালয়ার দিনই চেতলা অগ্রণীর প্রতিমায় চক্ষুদান করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এর পর বুধবার মণ্ডপ দর্শনার্থীদের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছিল। তার পরেই এই ঘটনা। তবে, কী ভাবে আগুন লেগেছে, সেই ব্যাপারে স্পষ্ট কিছুই জানা যায়নি। তবে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা গিয়েছে।

CHETLA AGRANI DURGA PUJA
চেতলা অগ্রণীতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (নিজস্ব ছবি)

প্রসঙ্গত, সোমবারের প্রবল বৃষ্টিতে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে বেশ কিছু পুজো প্যাণ্ডেলে। মণ্ডপ ভেসেছে জলে। কোনোরকমে সামাল দেওয়া গেলেও বৃষ্টির ভ্রূকুটি খাঁড়া হয়ে ঝুলছে পুজো উদ্যোক্তাদের মনে। সকালে রোদ ঝলমলে আকাশ হলেও সন্ধে গড়ালেই আকাশে মেঘের আনাগোনা। ঝিরঝিরে বৃষ্টি মাথায় নিয়েই মানুষকে বেরোতে হচ্ছে প্যাণ্ডেল হপিং-এ। তৃতীয়াতেই মানুষ বেরিয়ে পড়েছেন রাস্তায়। কারণ, বাকি পুজোর দিনগুলিতে বৃষ্টির চোখরাঙানি ভাবাচ্ছে তাঁদের।

এদিকে এদিন দুপুরেই দক্ষিণ কলকাতার প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোডে একটি হোটেলে আগুন লেগে যায়৷ দাউ দাউ করে জ্বলতে দেখা যায় হোটেলের উপরের অংশ৷ সেই সময় ভিতরে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের দ্রুত বের করা হয়৷ খবর দেওয়া হয় দমকলকে৷ দমকলের চারটে ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে৷

Fire in Hotel
আনয়োর শাহ রোডের হোটেলে আগুন (নিজস্ব ছবি)
Fire in Hotel
আনয়োর শাহ রোডের হোটেলে আগুন (নিজস্ব ছবি)

সেখানে কীভাবে আগুন লাগল এই বিষয়ে কোনও তথ্য পাওয়া যায়নি৷ দমকলের অনুমান, শর্টসার্কিট থেকেই আগুন লেগে থাকতে পারে৷ এই বিষয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে৷ এই নিয়ে পুলিশ, প্রশাসন বা দমকলের তরফে কেউই মুখ খুলতে রাজি হয়নি৷ তবে একটি সূত্রের খবর, এই নিয়ে বিস্তারিত তদন্ত হবে৷ ওই হোটেলে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা ঠিকঠাক ছিল কি না, ফায়ার লাইসেন্স ছিল কি না, সেগুলি খতিয়ে দেখা হবে৷ গাফলতি পাওয়া গেলে হোটেল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে৷

Fire in Hotel
আনয়োর শাহ রোডের হোটেলে আগুন (নিজস্ব ছবি)
Fire in Hotel
আনয়োর শাহ রোডের হোটেলে আগুন (নিজস্ব ছবি)

