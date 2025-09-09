ETV Bharat / state

হিডকোর শীর্ষে চন্দ্রিমা, মঙ্গলেই পেলেন নতুন দায়িত্ব

এর আগে হিডকোর চেয়ারম্যান ছিলেন ফিরহাদ হাকিম। গত ডিসেম্বরে তাঁকে সরিয়ে রাজ্য হিডকোকে প্রশাসনিক সংস্কার ও কর্মিবর্গ দফতরের অধীনে নিয়ে আসা হয় ৷

WBHIDCO NEW CHAIRPERSON
মঙ্গলেই নতুন দায়িত্ব পেলেন চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য (ফাইল চিত্র)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 9, 2025 at 7:22 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 9 সেপ্টেম্বর: রাজ্যের আবাসন পরিকাঠামো উন্নয়ন পর্ষদ বা হিডকোর (HIDCO) নতুন চেয়ারপার্সন হলেন অর্থ ও স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। মঙ্গলবার সকালে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তরবঙ্গ সফরে বেরোনোর আগে নবান্ন থেকে বিজ্ঞপ্তি জারি করে তাঁর নাম ঘোষণা করা হয়। সরকারি সূত্রের খবর, দু-এক দিনের মধ্যেই তিনি হিডকো ভবনে গিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব নেবেন।

চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য দায়িত্ব পাওয়ার পর প্রথম প্রতিক্রিয়ায় ইটিভি ভারত-কে বলেন, “মুখ্যমন্ত্রী আমাকে যখনই যে দায়িত্ব দিয়েছেন, আমি সেটা আমার ক্ষমতা মতো পালন করার চেষ্টা করেছি । এবারও এই পদে উপযুক্ত মনে করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। এজন্য আমি কৃতজ্ঞ । জান-প্রাণ দিয়ে এই দায়িত্ব পালন করব, এবং উনার ভরসার মর্যাদা দেয়ার চেষ্টা করব।”

তাঁর রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা এই পদে বড় ভূমিকা রাখবে বলেই মনে করছেন সহকর্মীরা। এর আগে হিডকোর চেয়ারম্যান ছিলেন পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। 2021 সাল থেকে তিনি ওই পদে ছিলেন। তবে গত ডিসেম্বরে রাজ্য মন্ত্রিসভা সিদ্ধান্ত নেয় তাঁকে সরানো হবে। তারপর থেকেই হিডকোর দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নেন মুখ্যমন্ত্রী। তবে অন্তর্বর্তীকালীন হিসাবে সামগ্রিক দায়িত্ব সামলাচ্ছিলেন প্রাক্তন মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী। প্রায় আট মাস পর হিডকোর স্থায়ী চেয়ারম্যানের নাম ঘোষণা করা হল।

এদিকে ফিরহাদকে সরানোর নিয়ে সে সময় কম বিতর্ক হয়নি। শাসকদল ও আমলাতন্ত্রে নানা প্রশ্ন উঠেছিল। তবে তিনি নিজেই তখন বলেছিলেন, “এটা মুখ্যমন্ত্রীর সিদ্ধান্ত। আমাকে যে দায়িত্ব দিয়েছিলেন, তা এখন তিনি অন্য কাউকে দিয়েছেন । এর মধ্যে কোনও গুঞ্জনের বিষয় নেই।”

হিডকোর প্রশাসনিক কাঠামো গত কয়েক মাসে বড় পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে ৷ সংস্থাটি আগে পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের অধীনে থাকলেও, গত ডিসেম্বরে মন্ত্রিসভা সিদ্ধান্ত নিয়ে সেটিকে সরাসরি প্রশাসনিক সংস্কার ও কর্মিবর্গ দফতরের অধীনে নিয়ে আসে। এই দফতর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে ৷ ফলে হিডকো এতদিন কার্যত সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীর নজরদারিতে ছিল। কিন্তু এবার থেকে হিডকোর শীর্ষে বসানো হল চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যকে ৷

রাজনৈতিক মহল মনে করছে, হিডকোর চেয়ারপার্সন পদে চন্দ্রিমাকে বসানো নিছক প্রশাসনিক পরিবর্তন নয়, এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে স্পষ্ট রাজনৈতিক বার্তাও। উত্তর দমদমের বিধায়ক হিসেবে চন্দ্রিমা দীর্ঘদিন সংগঠনে সক্রিয়। তিনি মহিলা তৃণমূলের সভানেত্রীও ৷ প্রশাসনিক ক্ষেত্রে তিনি অর্থ ও স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী, পাশাপাশি রাজ্যের বাজেটও পেশ করেন ৷ এবার তাঁর কাঁধে যুক্ত হল হিডকোর দায়িত্ব।

পর্যবেক্ষকদের মতে, এই সিদ্ধান্তে অন্তত দু'টি দিক স্পষ্ট ৷ প্রথমত, মুখ্যমন্ত্রী তাঁর ঘনিষ্ঠ ও নির্ভরযোগ্য নেত্রীকে আরও গুরুত্ব দিয়ে বড় পদে আনলেন ৷ দ্বিতীয়ত, হিডকোর কাজকর্ম আগামী দিনে কেবল প্রশাসনিক নয়, রাজনৈতিকভাবেও গুরুত্ব পেতে চলেছে ৷ কারণ সংস্থাটির মূল কাজ আবাসন, শহর গড়ে তোলা এবং বড় পরিকাঠামো প্রকল্প বাস্তবায়ন।

রাজনৈতিক মহলের মতে, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের হাতে অতিরিক্ত এই দায়িত্ব দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী আসলে বোঝাতে চাইছেন, দল ও সরকারের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হিসেবে তাঁকে আগামী দিনে আরও বড় ভূমিকা পালন করতে হবে ৷ ফলে মন্ত্রিসভা, সংগঠন এবং এখন হিডকো—তিন ক্ষেত্রেই তাঁর ওজন এক ধাক্কায় বেড়ে গেল।

For All Latest Updates

TAGGED:

CHANDRIMA BHATTACHARYAFIRHAD HAKIMচন্দ্রিমা ভট্টাচার্যMAMATA BANERJEEHIDCO CHAIRMAN

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

রবি'র রাতে ব্লাড মুন, ভারতের আকাশে দীর্ঘক্ষণ দেখা যাবে এই বিরল দৃশ্য

এবার থেকে 2টি হারে GST, মদ-সিগারেটে সর্বোচ্চ 40 শতাংশ কর

হত্যাকাণ্ডে এবার সত্যান্বেষী নীলাভ-সবুজ মাছি ! করবে মৃত্যুর রহস্য উন্মোচন

প্রথমবার ভোট দিতে চান 50-80'র প্রবীণরা ! এতদিন কোথায় ছিলেন ? উত্তর খুঁজছে কমিশন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.