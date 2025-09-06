প্রাথমিকে নিয়োগ দুর্নীতি মামলা, আদালতে আত্মসমর্পণ মন্ত্রী চন্দ্রনাথের

আত্মসমর্পণের পর ব্যক্তিগত বন্ডে জামিন পেলেন বোলপুরের তৃণমূল বিধায়ক চন্দ্রনাথ সিনহা ৷ আদালতের কাছে সাতদিনের সময় চাইলেন কারামন্ত্রী ৷
Published : September 6, 2025 at 1:36 PM IST|
Updated : September 6, 2025 at 2:10 PM IST
কলকাতা, 6 সেপ্টেম্বর: প্রাথমিকে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় আদালতে আত্মসমর্পণ করলেন রাজ্যের কারামন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা ৷ শনিবার কলকাতার বিচারভবনে ইডি-র বিশেষ আদালতে আইনজীবীকে সঙ্গে নিয়ে আত্মসমর্পণ করেন তিনি ৷
এদিন চন্দ্রনাথকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চেয়ে আবোদন জানায় ইডি ৷ ইডি-র বিশেষ আদালত আপাতত বোলপুরের তৃণমূল বিধায়ককে ব্যক্তিগত বন্ডে মুক্তি দিয়েছে ৷ তবে, তাঁকে সাতদিনের সময় দেওয়া হয়েছে ৷ সাতদিন পর চন্দ্রনাথকে তদন্তকারীদের জবাব দিতে নির্দেশ দিয়েছে আদালত ৷ পাশাপাশি, রাজ্যের কারামন্ত্রীকে বেশ কিছু শর্তও মেনে চলতে হবে ৷ উল্লেখ্য, এই মামলায় চন্দ্রনাথকে 12 সেপ্টেম্বরের মধ্যে আত্মসমর্পণ করতে নির্দেশ দিয়েছিল আদালত ৷ নির্ধারিত সময়ের ছয় দিন আগেই আদালতে উপস্থিত হন তিনি ৷
চন্দ্রনাথের আত্মসমর্পণের পর এদিন ইডি-র তরফে তাঁকে হেফাজতে নেওয়ার আবেদন করা হয় ৷ ইডি-র তরফে বলা হয়, চন্দ্রনাথ সিনহাকে হেফাজতে নিয়ে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় জিজ্ঞাসাবাদ করতে চান তদন্তকারীরা ৷ কিন্তু, তখনই চন্দ্রনাথের আইনজীবী আরও সাতদিনের সময় দাবি করেন ৷ সেই মতো ব্যক্তিগত বন্ডে জামিন পান মন্ত্রী ৷
উল্লেখ্য, প্রাথমিকের নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় কারামন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহার বিরুদ্ধে চার্জশিট জমা দিয়েছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট ৷ প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের পর এই প্রথম রাজ্যের কোনও মন্ত্রীর বিরুদ্ধে চার্জশিট দিয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ৷ ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে, কয়েক মাস আগে চন্দ্রনাথের বাড়িতে তল্লাশি চালানো হয় ৷ সেই সময়ে তাঁর বাড়ি থেকে নগদ প্রায় 41 লক্ষ টাকা উদ্ধার করেন এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের গোয়েন্দারা ৷ ওই ঘটনার পর থেকেই তিনি তদন্তকারীদের নজরে চলে আসেন ৷ সেই তল্লাশির পর ইডি চন্দ্রনাথ সিনহাকে দু’বার হাজিরা দেওয়ার জন্য নোটিশ পাঠায় ৷ কিন্তু, প্রতিবার ইডি-র সামনে হাজিরা এড়িয়ে যান তিনি ৷
গত 6 অগস্ট আচমকাই সিজিও কমপ্লক্সে ইডি-র দফতরে হাজিরা দেন ৷ তাঁকে পাঠানো ইডি-র দ্বিতীয় নোটিশের শেষ দিন ছিল 31 জুলাই ৷ সেই সময় পেরিয়ে যাওয়ার পর চন্দ্রনাথ সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে যান ৷ আর ততদিনে তদন্ত প্রক্রিয়া এগিয়ে নিয়ে যেতে চন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে ইডি চার্জশিট পেশ করে কলকাতার বিচারভবনের এই বিশেষ আদালতে ৷ উল্লেখ্য, সেই চার্জশিটে ইডি-র তরফে বলা হয়েছে, 2016 সাল থেকে 2021 সালের মধ্য চন্দ্রনাথ সিনহার দু’টি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে হিসেব বহির্ভূত দেড় কোটি টাকার লেনদেন হয়েছে ৷ তা নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের জন্যই রাজ্যের কারামন্ত্রীকে দু’বার নোটিশ পাঠায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ৷