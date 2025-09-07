স্বাধীনতা সংগ্রামীর 'বিপজ্জনক জন্মভিটে' ভেঙে ফেলার নির্দেশ পুরনিগমের
শহিদ কানাইলাল দত্তের স্মৃতিবিজড়িত মামারবাড়ি সংস্কারের বদলে বিপজ্জনক বলে ভেঙে ফেলার নির্দেশ চন্দননগর পুরনিগমের ৷ বাড়ি ভাঙা না-হলে কর্পোরেশনই নিশ্চিহ্ন করে দেবে বিপ্লবীর স্মৃতি ৷
Published : September 7, 2025 at 2:58 PM IST
চন্দননগর, 7 সেপ্টেম্বর: চন্দননগরে বিপ্লবী কানাইলাল দত্তের মামার বাড়ি ভেঙে ফেলার জন্য বিপজ্জনক তকমা দেওয়া হয়েছে ৷ যা নিয়ে শহরের একাংশ মানুষের মধ্যে ক্ষোভ ৷ তাঁদের অভিযোগ, শহরজুড়ে এমন আরও অনেক বিপজ্জনক বাড়ি থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র বিপ্লবীর স্মৃতিবিজড়িত এই বাড়িটি ভাঙার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে ৷ যা বিপ্লবী কানাইলাল দত্তের স্মৃতিকে অসম্মান করা হচ্ছে ৷
তবে চন্দননগরের মেয়র রাম চক্রবর্তীর দাবি, মিথ্যা ও অপপ্রচার করা হচ্ছে । কানাইলাল দত্তের মামার বাড়ি ব্যক্তিগত মালিকাধীন । সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার জন্য নোটিশ দেওয়া হয়েছে ৷ বিপজ্জনক অবস্থায় আছে বলে মালিকের খোঁজ করা হচ্ছে ৷ কানাইলাল দত্তের উপর আঘাত হানা আমাদের উদ্দেশ্য নয় ৷
বিপ্লবীর স্মৃতি নষ্টের অভিযোগ
চন্দননগরের রাসবিহারী রিসার্চ ইনস্টিটিউটের অধিকর্তা কল্যাণ চক্রবর্তী কানাইলাল দত্তের স্মৃতি নষ্ট করা নিয়ে সরব হয়েছেন। তিনি বলেন, "কানাইলাল দত্তের মামার বাড়ির সামনে চন্দননগর পুরনিগমের দু'টি নোটিশ দেখা গিয়েছে ৷ একটি অগস্ট মাসের 4 তারিখ, অন্যটি 22 । মালিককে ওই বাড়ি দ্রুত ভেঙে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷ না-হলে কর্পোরেশনের তরফে বাড়ি ভেঙে দেওয়া হবে ৷ দেশকে স্বাধীন করার জন্য কানাইলাল দত্তের আত্মবলিদান অনস্বীকার্য ৷ তিনি আমাদের কাছে আবেগ।"
তিনি আরও বলেন, "চন্দননগরে কানাইলাল দত্তকে নিয়ে কোনওকিছুই করেনি পুরনিগম ৷ কোনও স্মারকও তারা তৈরি করেনি। সামনের যে বাড়িতে বিপ্লবীর আবক্ষ মূর্তি রাখা রয়েছে, সেখানে বছরে একবার ঘটা করে মালা দেওয়া ছাড়া কিছুই হয় না। চন্দননগরে কোনও স্মৃতি নেই কানাইলালের। শহরের অন্যান্য অনেক ভগ্নপ্রায় বাড়িগুলির কোনও ব্যবস্থা না-করে কানাইলালের স্মৃতিবিজড়িত বাড়ি নিয়ে এত ব্যস্ততা কীসের ? চন্দননগরবাসীর কাছে কানাইলালের যে স্মৃতি তাঁকে ধূলিসাৎ করার চেষ্টা চলছে।"
কল্যাণ চক্রবর্তীর আরও সংযোজন, "চন্দননগর পুরনিগমের যদি কোনও সৎ উদ্দেশ্য থাকে, তাহলে কানাইলালের জন্য আগে কিছু করত। যে ঘরটিতে কানাইলালের মূর্তি রয়েছে, সেই ঘরটিকে সংস্কারের ব্যবস্থা করানো হোক । এই তুঘলকি চিন্তাভাবনা চন্দননগরবাসী মেনে নেবে না। অবশ্যই চন্দননগর কর্পোরেশন আইন মোতাবেক বিপজ্জনক বাড়ির ব্যবস্থা নেবে ৷ আর তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। এতে আমাদের কারও কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু অন্যান্য বাড়িগুলির ব্যবস্থা না-নিয়ে কানাইলালের মামার বাড়িকে নিয়ে তারা পড়লেন কেন ? এতে কি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য রয়েছে ?"
প্রতিবেশীর বক্তব্য
কানাইলালের মামার বাড়ির পাশে থাকা এক প্রতিবেশী অসিত বরণ সুরুল বলেন, "এই মামার বাড়িতেই থাকতেন কানাইলাল দত্ত। পুরনিগম বুঝেছে তাই নোটিশ দিয়েছে। যাতায়াত করতে আমাদের ভয় হয় না। ভেঙে যে পড়তে পারে তার পরিস্থিতি আমরা টের পায়নি। কেন ভেঙে ফেলার চিন্তাভাবনা করছে বলতে পারব না। কানাইলাল দত্তের স্মৃতি ধরে রাখা উচিত।"
চন্দননগরের গৌরব পিয়ালীর বক্তব্য
এভারেস্টজয়ী পর্বতারোহী পিয়ালী বসাক বলেন, "দেশের স্বাধীনতা জন্য কানাইলাল দত্ত চন্দননগরের গর্ব ৷ তাঁর বাড়ি ঐতিহাসিক ৷ সেটা ভেঙে ফেলা ঠিক নয়। ওই মামারবাড়ির সংস্কারের ব্যবস্থা করতে হবে পুরনিগমকে। রাজ্য বা কেন্দ্রের উচিত দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীকে মনে রাখার ব্যবস্থা করা। যদি তা না-হয়, তাহলে চন্দননগরবাসী হিসাবে বিপ্লবীর স্মৃতিকে আমাদেরকেই রক্ষা করতে হবে ৷"
চন্দননগরের মেয়রের বক্তব্য
মেয়র রাম চক্রবর্তী বলেন, "এটা অপপ্রচার। আগে রাসবিহারীর বসুর জমি বেহাত হয়ে যেতে বসেছিল, সেটা আমরাই রক্ষা করেছি। কানাইলাল দত্তের মামারবাড়ি বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছে । তার পাশের রাস্তা দিয়ে যাঁরা নিয়মিত যাতায়াত করছেন, তাঁরা আশঙ্কা করছেন ৷ ওই বাড়ি যে কোনওসময় ভেঙে পড়তে পারে। ওখানে একটি শিশুদের স্কুলও রয়েছে ৷ স্কুল কর্তৃপক্ষও আমাদেরকে জানিয়েছে, বিপজ্জনক বাড়ির অবস্থা নিয়ে ৷ বাড়িটি কার জায়গা, কার মালিকানাধীন তা জানার জন্যই আইন মেনে, চন্দননগর কর্পোরেশনের তরফে নোটিশ দেওয়া হয়েছে ৷"
তিনি আরও বলেন, "প্রথম নোটিফিকেশনে এক শরিকের হদিশ মিলেছে, অন্যজনের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। তাঁদেরকে নির্দিষ্ট সময় দেওয়া হয়েছে।যাতে ভগ্নপ্রায় অংশ ভেঙে দেন। না-হলে আমরাই ভেঙে দেব। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তাদের গ্রহণযোগ্যতা বাড়াতে আজেবাজে কথা বলছে। ইতিমধ্যেই চন্দননগরের অনেক ভগ্নপ্রায় বাড়ি ভেঙে ফেলা হয়েছে। বিপ্লবী কানাইলাল দত্তের স্মৃতিকে আঘাত হানার পুরনিগমের কোনও উদ্দেশ্য নেই ৷"
বিপ্লবী কানাইলাল
1888 সালে 30 অগস্ট ফরাসিদের দখলে থাকা চন্দননগরের সরিষাপাড়ার মামার বাড়িতে জন্ম হয় কানাইলাল দত্তের। ব্রজেশ্বরী দেবী ও চুনীলাল দত্তের তৃতীয় সন্তান তিনি। বাবার কর্মসূত্রে প্রথম জীবনে মুম্বইয়ের গিরগাঁও-এ প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ে শিক্ষা লাভ করেন। পরে চন্দননগরে ফিরে 1904 সালে ডুপ্লে কলেজে ভর্তি হন এন্ট্রান্স পরীক্ষার জন্য ৷ সেই সময় এই কলেজেই অধ্যাপক ছিলেন বিপ্লবী চারুচন্দ্র রায়। তাঁর কাছেই কানাইলাল দত্ত, রাসবিহারী বসু, শ্রীশচন্দ্র ঘোষ বিপ্লবী মন্ত্রে দীক্ষা নেন, বন্দুক চালানো শেখেন।
ফাঁসি বিপ্লবীর
স্বাধীনতার সশস্ত্র আন্দোলনের জন্য বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ঘোষের মাধ্যমে যুগান্তর গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত হন কানাইলাল। মানিকতলা বোমা মামলায় অস্ত্র আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে গ্রেফতার হন কানাইলাল দত্ত। জেলের ভিতর থেকেই দলের নির্দেশে অস্ত্র সংগ্রহ করে রাজসাক্ষী নরেন গোসাঁইকে হত্যা করেন তিনি। সেই আলিপুর জেলেই শেষে হাসিমুখে ফাঁসির দড়ি গলায় পরেন স্বাধীনতা সংগ্রামী কানাইলাল দত্ত।