শ্রীরামপুর, 21 অগস্ট: অবশেষে প্রাক্তন সাঁতারু বুলা চৌধুরীর পদ্মশ্রী খুঁজে দিল চন্দননগর কমিশনারেটের পুলিশ । আগেই চুরি যাওয়া 295টি জাতীয়, আন্তর্জাতিক পদক ফিরে পেয়েছিলেন তিনি ৷ এবার পদ্মশ্রী-সহ 13টি পদক উদ্ধার করে পুলিশ তাঁর হাতে তুলে দিয়েছে । পাশাপাশি এই চুরির সঙ্গে যুক্ত আরও দু'জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ । আর তাতেই আপ্লুত বুলা চৌধুরী ।
কারণ তিনি জানান, এর আগে দু'বার তাঁর হিন্দমোটরের দেবাইপুকুরের বাড়িতে চুরি হয় । তখন কিছুই তাঁকে খুঁজে ফিরিয়ে দিতে পারেনি পুলিশ । তবে এবারে পুলিশের ভূমিকার প্রশংসা করেছেন তিনি । তাঁর কথায়, এই পদকগুলি শুধু রাজ্য নয়, দেশের পদক । তাই তিনি প্রস্তাব করেছেন, চোরের কবল থেকে পদক উদ্ধার করার জন্য পুলিশকে মেডেল দেওয়া উচিত ।
শ্রীরামপুরের ডিসিপি অর্ণব বিশ্বাস বুলা চৌধুরীকে কথা দিয়েছিলেন বাকি পদক উদ্ধারের সবরকম চেষ্টা করা হবে । সেইমতো উত্তরপাড়া থানার আইসি অমিতাভ সান্যালের নেতৃত্বে একটি টিম এই চুরির ঘটনার তদন্ত চালিয়ে যায় । এরপরেই উদ্ধার হল পদ্মশ্রী-সহ বাকি 13টি পদক ৷ শ্রীরামপুর ডিসিপি অফিসে উদ্ধার হওয়া পদ্মশ্রী ও অন্যান্য পদক নিতে আসেন প্রাক্তন সাঁতারু ৷
বুলা চৌধুরী বলেন, "ছয় বছর বয়স থেকে সাঁতার কাটছি । যাঁরা খেলোয়াড় তাঁরাই বুঝতে পারবেন কতটা শক্ত ছিল এই পদক জেতা । সন্তান হওয়ার পরও সাত সমুদ্র পার করেছি । সাফ গেমস, এশিয়ান গেমসে পদক জিতেছি । সারা জীবনের স্বীকৃতি হিসাবে অর্জুন পুরস্কার পেয়েছি । রাষ্ট্রপতির কাছে পদ্মশ্রী পেয়েছি । সেই পদক যখন চুরি হল খুব খারাপ লেগেছিল । তবে পুলিশ তৎপরতার সঙ্গে কাজ করে সেই পদক ফিরিয়ে দিয়েছে । এর জন্য পুলিশকে মেডেল দেওয়া উচিত ।"
তাঁর কথায়, "একটা পদক জিততে যে পরিশ্রম করতে হয়েছে তা আমি জানি । তবে এই পদক আমি নিজের জন্য জিতিনি ৷ জিতেছি দেশের জন্য । এই পদক সবার । আবার চুরির ভয়ে এবার পদকগুলো কোথায় রাখব বুঝতে পারছি না । সরকার যদি মিউজিয়াম করতে চায় আমি দিতে রাজি আছি । মোট 308টি পদক পুলিশ উদ্ধার করেছে । আরও কয়েকটা পাওয়া যায়নি । তবে পুলিশ যেভাবে কাজ করেছে আমি ভীষণ খুশি ।"
পদ্মশ্রী ফিরে পেয়ে হাসি ফুটল বুলা চৌধুরীর মুখে । আর সেটি তাঁর হাতে তুলে দিয়ে চন্দননগরের পুলিশ কমিশনার অমিত পি জাভালগি বলেন, "ওঁর সারা জীবনের এত পদক চুরির ঘটনায় আমার খুব খারাপ লেগেছিল । তাই পুলিশের গোটা টিমের সাহায্যে তিনশোর উপর পদক উদ্ধার করা গিয়েছে । আরও কয়েকটি আছে সেটাও উদ্ধার হবে । পদ্মশ্রীর মূল পদক ওঁর বাড়িতে আছে । যে একটি ছোট পদ্মশ্রীর রেপলিকা খোয়া গিয়েছিল, সেটা ফিরে পাওয়া গিয়েছে । এটা ওঁর হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা খুব খুশি ৷"
উল্লেখ্য, গত 15 অগস্ট প্রাক্তন সাঁতারু বুলা চৌধুরীর ভাই দেবাইপুকুরের বাড়ি পরিষ্কার করতে আসেন । সেই দিন দেখা যায় বাড়ির পিছনে কোলাপসিবল গেট ও দরজা ভেঙে একাধিক পদক চুরি করে নিয়ে গিয়েছে দুষ্কৃতীরা । জানতে পেরে কান্নায় ভেঙে পড়েন পদ্মশ্রী বুলা চৌধুরী । তাঁর সারাজীবনের কষ্টের সঞ্চয় সব চলে যায় । এর আগেও চুরি যাওয়া একাধিক পদকের হদিশ পাননি তিনি ।
এরপর আবার চুরির ঘটনায় চন্দননগর কমিশনারেটের পুলিশ তদন্তে নামে । সিআইডি ও ফরেনসিক দল তদন্তের জন্য তাঁর বাড়িতে আসে । খতিয়ে দেখা হয় সিসিটিভির হার্ডডিক্স । তারপর দু'দিনের মধ্যে পুলিশ 295টি পদক উদ্ধার করে । একজন গ্রেফতার হয় । বৃহস্পতিবার ফের আরও 13টি পদক ও মূল অভিযুক্ত শেখ সামিম-সহ মোট দুজনকে গ্রেফতার করল পুলিশ ।
এই ঘটনার পর সজাগ চন্দননগর কমিশনারেটের পুলিশ । এদিন সোনার দোকানে ডাকাতির সন্দেহে চারজনকে গ্রেফতার করে চন্দননগর থানা । তাদের কাছ থেকে গ্যাস কাটার, নকল বন্দুক ও তালা কাটার যন্ত্র উদ্ধার করেছে ।